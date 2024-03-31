Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 41,77'si açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Ferdi Zeyrek oyların yüzde 61.85'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67'sini aldı.