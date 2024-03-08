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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Ek Binası Açıldı

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi bünyesindeki Onkoloji Hastanesi Ek Binası, törenle açıldı. MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, ek binanın sağlık hizmetlerini iyileştireceğini belirtti. Açılışa MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi bünyesindeki Onkoloji Hastanesi Ek Binası, törenle açıldı.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, törende ek binayla verdikleri sağlık hizmetlerini çok daha iyileştireceklerini belirtti.

Kanserin çağın hastalığı olduğunu ifade eden Kibar, "Artık bu hastalıkla karşılaşma oranımız oldukça yüksek. Biz sahip olduğumuz güçlü akademik kadromuz ve hekimlerimizle birlikte bu konuda hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.

Manisa Valisi Enver Ünlü, törende merhum hayırsever Dündar Çiloğlu'nun yakınlarına, ek bina için desteklerinden ötürü teşekkür belgesi verdi.

Açılışa MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.

Kaynak: AA / Sağlık

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