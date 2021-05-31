Beren Saat Kimdir? Beren Saat Hayatı ve Biyografisi

Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol aldıkları Aşk-ı Memnu dizisiyle bir döneme damga vuran Beren Saat, son günlerde Atiye dizisindeki "Atiye Özgürsoy" karakteriyle izleyiciyle buluşuyor. Hem özel hayatı, hemde oyunculuk kariyeriyle dikkatleri çeken güzel oyuncu Beren Saat kimdir? Beren Saat kaç yaşında, nerelidir?

Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol aldıkları Aşk-ı Memnu dizisiyle bir döneme damga vuran Beren Saat, son günlerde Atiye dizisindeki "Atiye Özgürsoy" karakteriyle izleyiciyle buluşuyor. Hem özel hayatı, hemde oyunculuk kariyeriyle dikkatleri çeken güzel oyuncu Beren Saat kimdir? Beren Saat kaç yaşında, nerelidir?

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984 yılında Ankara'da doğan, Türk sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti ve böylece profesyonel oyunculuğa başladı. Beren Saat, 2012'den beri şarkıcı Kenan Doğulu ile birliktedir. 23 Şubat 2014'te İstanbul'da nişanlanan çift, 29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde evlendi.

İlk deneyimini Aşkımızda Ölüm Var (2004) dizisiyle kazanan Saat, ilk başrolünü de Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı Aşka Sürgün (2005-06) dizisinde üstlendi. Ardından sırasıyla Hatırla Sevgili (2006-08), Aşk-ı Memnu (2008-10), Fatmagül'ün Suçu Ne? (2010-12) ve İntikam (2013-14) dizilerinin de başrollerini oynayarak ününü pekiştirdi. Saat, dizi projelerinin yanı sıra pek çok sinema filminde de yer aldı. 2009'da gösterime giren Güz Sancısı filmiyle ilk sinema oyunculuğunu yaptı. Gecenin Kanatları (2009), Gergedan Mevsimi (2012) ve Benim Dünyam (2013) filmleri ise yer aldığı diğer filmler oldu. En son 2015-2016 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Kösem Sultan rolünü canlandırdı. Son olarak 27 Aralık 2019 tarihinde Netflix'te yayınlanan Atiye dizisi ile ekranlara döndü.

Yüksek izlenme rekorları toplayan birçok dizinin başrolünü oynamasının yanı sıra çeşitli filmlerde seslendirme sanatçısı olarak da yer aldı. Radikal'in hazırladığı "2010'a Damgasını Vuranlar" listesine Yılın Oyuncusu sıfatıyla dahil oldu. 2013 yılında GQ Türkiye tarafından Yılın Kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. 2014'te şarkıcı Kenan Doğulu ile evlendi.

Beren Saat, 26 Şubat 1984'te Ankara'da, Ayla ve Hüseyin Avni Saat çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Anne ve babası spor akademisi mezunu olan Saat'in Cem adlı bir ağabeyi vardır. Ankara'da büyüyen Saat, İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. TED Ankara Koleji'nde okurken birçok müzikalde yer aldı. Bir röportajında çocukken elinde deodorant şişesiyle şarkı söyleyip ayna karşısında roller yaptığını, çok düşünüp çok okuduğunu söyledi. Eğitim hayatında başarılı bir öğrenci olan Saat, Başkent Üniversitesi'nde işletme okumaya başladı. Bölümden memnun kalmadığını o zamanki erkek arkadaşı Efe Güray'a anlattı ve onun desteğiyle Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmaya katıldı. Yarışmayı ikinci tamamladıktan sonra Tofita isimli bir şeker markasının reklam yüzü oldu ve Sinan Çetin yönetmenliğinde çekilen reklam filmi serisinde oynadı. Daha sonrasında Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti ve onun desteğiyle ilk başrolünü aldı.

2004–08: Hatırla Sevgili ve Aşk-ı Memnu

2004'te, Nazif Tunç ve Ümit Efekan'ın birlikte yönettikleri Aşkımızda Ölüm Var isimli yapımda Ece Uslu'nun canlandırdığı Pervin karakterinin kardeşi, Nermin'i oynadı. 2005'te, ilk başrolünü, Cemal Şan'ın yönettiği, Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı Aşka Sürgün dizisinde, aralarında Mahsun Kırmızıgül'ün de bulunduğu oyuncular ile paylaştı. Dizide Zilan Şahvar Azizoğlu'nu oynadı. İki sezon boyunca devam eden dizinin ardından 2006 yılına gelindiğinde yine bir Tomris Giritlioğlu projesinde yer aldı. Hatırla Sevgili isimli, Faruk Teber ve Ümmü Burhan'ın yönettikleri bu yapımda Cansel Elçin ve Okan Yalabık'la başrolleri paylaştı. Saat'in Yasemin Ünsal karakterini canlandırdığı, 1950-70 yıllarında yaşanan siyasi olayların anlatıldığı dönem dizisi, yayımlandığı dönem içerisinde büyük başarı elde etti. Dizideki rol arkadaşı Cansel Elçin, verdiği bir röportajda Beren Saat'i "süper kaliteli bir sanatçı" olarak nitelendirdi. 2007 yılında konuk oyuncu olarak Avrupa Yakası dizisinin 121. bölümünde yer aldı.

2008 yılında, ona bugünkü popülerliğini kazandıracak olan, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan, Hilal Saral'ın yönettiği Aşk-ı Memnu dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre ile birlikte rol aldı. Bu dizide canlandırdığı Bihter Yöreoğlu Ziyagil karakterinin Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı eşinin yeğeni Behlül karakteri ile yasak aşk yaşaması büyük ilgi gördü. Dizi yoğun tepkiler alsa da, Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımı oldu. Dizinin "Veda" bölümünü Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü izledi. Beren Saat özellikle dizinin "Veda" bölümündeki performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı ve Bihter karakterinin intihar ettiği sahne 73.7'lik izlenme oranına ulaşarak izlenme rekoru kırdı. Türk sinema oyuncusu Selda Alkor, Saat'in dizinin final bölümündeki performansıyla ilgili olarak "Beren Saat'i gerçekten kutluyorum, harika oynamış. Kendini vurmadan önceki ruh halini o kadar güzel vermiş ki, bizler gibi yıllarca piyasanın önemli oyuncularından olacağına inanıyorum." yorumunu yaptı. Dizi, yayınlandığı dönem içerisinde RTÜK'e en çok şikayet edilen dizilerden birisi oldu ve zaman zaman bazı bakanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Beren Saat, Aşk-ı Memnu dizisinin yurt dışında yayınlanmasıyla Orta Doğu ve Avrupa'da büyük bir üne kavuştu. 24 Haziran 2010 tarihinde yayınlanan dizinin finalinde Bihter karakterinin ölmesi üzerine ertesi yıl sosyal medyada birçok kişi Bihter karakterinin ölüm yıl dönümünü için bir araya geldi ve birçok mesaj paylaştı. Mısır'da da büyük bir popüleriteye ulaşan Saat için, bir televizyon kanalı Beren Saat'in hayatını belgesel yapmak istedi. Belgesel için İstanbul'da Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında jüri olan Hamdi Alkan ile röportaj yapıldı ve Beren Saat hakkında detaylı bilgiler alındı. Ayrıca Saat, 2010 yılının sonunda Medya Takip Merkezi tarafından yapılan ve yılın en popüler dizileriyle oyuncularını belirmeyi amaçlayan bir araştırmada yılın en çok konuşulan dizi oyuncusu oldu. Radikal tarafından hazırlanan "2010'a Damgasını Vuranlar" listesinde ise Yılın Oyuncusu olarak yer aldı.

Bir röportajında canlandırdığı Bihter karakteriyle ilgili "Senaristlerin diyaloglar dışında Bihter'in ruh hâliyle ilgili yazdıkları bana çok şey öğretti." dedi. Dizideki rolüyle iki yıl arka arkaya Altın Kelebek kazandı. Dizinin sona ermesinin ardından dizinin senaryosu 2010 yılında İtalya'ya ve 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne satıldı ve bu iki ülkede yeniden çekildi.

2009–12: Sinema filmleri ve Fatmagül'ün Suçu Ne?

İlk sinema filmi deneyimi olan Güz Sancısı, Tomris Giritlioğlu'nun yönettiği bir dönem filmidir. 2009 yılında vizyona giren bu yapımda Murat Yıldırım, Okan Yalabık ve Belçim Bilgin'le birlikte oynadı ve Rum hayat kadını Elena'yı canlandırdı. Aşk-ı Memnu dizisi devam ederken senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı, Serdar Akar'ın yönettiği Gecenin Kanatları filminde Murat Ünalmış, Erkan Petekkaya ve Yavuz Bingöl'le başrolü paylaştı ve filmde Gece rolünü üstlendi. Filmdeki partneri Murat Ünalmış ile rol aldıkları bir sevişme sahnesinde göğüslerinin görülmesi çok konuşuldu ve filmin fragmanında bu görüntülere yer verilmesini Beren Saat tepkiyle karşıladı. Bunun üzerine Saat, filmin gala gecesine katılmadı ve filmin yapımcısı sözleşme gereği Saat'e tazminat davası açtı. 2013 yılında filmin yapımcısı hâlen süren dava sonuçlanmadan davadan geri çekildi. Yine 2010'da dünyanın en çok hasılat getiren yapımlarından biri olan Oyuncak Hikayesi 3 fiminde Barbie karakterini Türkçe seslendirdi. 2010 yılının yaz aylarında Patos isimli cips markasının reklam yüzü oldu ve yer aldığı reklam filmi çok konuşuldu. Markanın ürettiği cipslerin satışlarında %45'lik bir artış oldu. 2011 yılında da Patos için bir reklam filminde yer aldı. Ayrıca aynı yıllarda Rexona'nın da reklam yüzü oldu. Eylül 2010'da Vedat Türkali'nin 1986 yapımı film senaryosundan günümüze uyarlanan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, senaryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'nun yazdığı, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinin başrolü olan Fatmagül Ketenci Ilgaz karakterini canlandırdı. Saat dizide Türkiye'nin Yıldızları yarışmasından arkadaşı Engin Akyürek'le başrolü paylaştı. Aynı yapımda Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, Serdar Gökhan, Deniz Türkali gibi oyuncularla çalıştı. İlk bölümdeki dramatik tecavüz sahnesiyle çok konuşulan dizi reyting rekorları kırdı. Dizi, ilk bölümünden sonra aldığı reytingle son yılların en iyi başlangıç yapan dizilerinden birisi oldu. Saat, tecavüz sahnesinden önce bazı rol arkadaşlarıyla beraber psikolojik destek aldı. Dizi, içerdiği cinsellik ögelerinden dolayı mecliste de gündem konusu oldu ve dizinin yayından kaldırılması için kampanyalar başlatıldı. Almanya Federal Konseyinden birkaç milletvekili ise dizinin kadın haklarına yaptığı vurgulardan dolayı desteklerini yazılı bir açıklamayla yayınladı. Dizinin yurt dışında da yayınlanmaya başlamasından sonra Saat, farklı ülkelerde yayınlanan dergilerin kapaklarında boy göstermeye başladı. Canlandırdığı Fatmagül karakteri, bir İnternet sitesi tarafından bilgisayar oyununa dönüştürüldü ve İnternet'te yayınlandı. Saat'in içerisinde kıyafet, ayakkabı, peruk gibi eşyaların bulunduğu bir gardıroptan giydirildiği oyun, yayınlandığı dönemde en çok oynanan oyunlar sırasında ilk sırada yer aldı. Dizideki rolüyle Antalya Televizyon Ödülleri'nde En İyi Drama Kadın Oyuncu dalında ödüle aday gösterildi.

2012'nin sonlarında, İranlı yönetmen Bahman Gobadi'nin yönettiği Gergedan Mevsimi filminde Monica Bellucci'nin kızı Buse karakterini canlandırdı. Yılmaz Erdoğan, Caner Cindoruk, Belçim Bilgin gibi Türk oyuncuların yanı sıra Behruz Vüsuki ve Arash gibi İranlı oyuncularla birlikte oynadı. Filmin ilk gösterimi Toronto Film Festivali'nde gerçekleşti ve aynı yıl Türkiye'de Eylül ayında vizyona giren Pixar yapımı Cesur adlı animasyon filminde Merida karakterini Türkçe seslendirdi.

2013–2016: İntikam, Benim Dünyam ve Muhteşem Yüzyıl Kösem

Saat, 2012'nin sonlarında çekimlerine başlanan ABD dizisi Revenge'in Türkiye uyarlamasında oynaması için gelen teklifi kabul etti. Ekranlara 6 ay aradan sonra İntikam ile geri döndü. Rolü için özel olarak dövüş dersleri aldı. Başrollerini Mert Fırat, Yiğit Özşener, Zafer Algöz, Arzu Gamze Kılınç ve Engin Hepileri ile paylaştığı, Ocak 2013'te İntikam adıyla yayımlanan dizide Derin Çelik/Yağmur Özden karakterini canlandırdı. Ayrıca Saat, 2013 yazında Hint filmi Black'ten uyarlanan Benim Dünyam filminin başrolünde yer aldı. Filmde Uğur Yücel ile başrolü paylaşan Saat, Ela Bayındır karakterine hayat verdi. Filmde Ayça Bingöl, Turgay Kantürk ve Hazar Ergüçlü gibi oyuncuların yanı sıra çocuk oyuncu Melis Mutluç yer aldı. Beren Saat kör, sağır ve dilsiz olan bir karakteri canlandırdı.

Filmdeki rolünden sonra ABD'de bir İnternet sitesi, Beren Saat'le ilgili haber yaparak Saat'ten "star" ifadesiyle bahsetti ve karakterini filmin orijinalindeki oyuncudan daha iyi canlandırdığını yazdı. Ayrıca 2013 yılında Duru Perfume Duş Jeli'nin reklam yüzü oldu ve uzun metrajlı film kalitesinde iki günde çekilen bir reklam filminde rol aldı.

2014 yılından itibaren 2015 yılının eylül ayında başlayacağı duyurulan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Kösem Sultan'ı canlandırması için Saat'le birlikte Bergüzar Korel, Tuba Büyüküstün, Hazal Kaya gibi isimlerle görüşüldüğüne dair haberler çıktı. Ancak sonrasında dizinin yapımcısı Timur Savcı tarafından bu iddialar yalanlandı ve Kösem Sultan'ı canlandıracak kişinin tanınmamış birisi olacağı duyuruldu. Ancak 2015 yılının haziran ayında dizide Saat'in Kösem Sultan'ı canlandıracağı açıklandı. 7. bölümde diziye dahil olacağı da açıklanan Saat, dizide Hülya Avşar, Ekin Koç ve Mete Horozoğlu gibi isimlerle birlikte rol aldı. Dizide 30. bölüme kadar yer alan Saat, 2. sezonda dizide yer almayarak Kösem Sultan'ı Nurgül Yeşilçay canlandıracak. Beren Saat, 2015'in temmuz ayında eşi Kenan Doğulu ile birlikte Arçelik'in reklam filminde yer aldı. Saat'in yer aldığı bir aksiyon sahnesiyle başlayan reklamda Kenan Doğulu, reklam için bestelediği şarkıyı seslendirdi. Ayrıca reklamda senaryo gereği Saat'in film setindeki hallerine, bir ödül töreninde ödül almasına ve Kenan Doğulu ile birlikte evdeki hallerine yer verildi.Yine 2015 yılının temmuz ayında Minyonlar filmindeki Scarlet Overkill karakterini Türkçe seslendirdi. Eylül ayında Türkiye'de vizyona girecek olan filmde Saat'in eşi Kenan Doğulu'da filmde Scarlet Overkill'in mucit eşi Herb Overkill'i seslendirdi.

2019–günümüz: Atiye

Saat'in Netflix yapımı fantezi türündeki Atiye adlı dizide yer aldığı ve dizinin çekimlerinin başladığı Mart 2019'da duyuruldu. Dizi, Atiye adlı bir ressamın çizdiği resimlerle Göbeklitepe'de yapılan arkeolojik bir kazıda ortaya çıkan sembolün aynı olması sonucu karakterin geçmişine yönelik bir gizemi araştırmasını konu alır.Dizi BBC'nin Aralık ayında izlenmesini tavsiye ettiği 10 dizi listesinde yer aldı.Dizinin ilk sezonu 27 Aralık 2019'da, ikinci sezonu 10 Eylül 2020'de yayınlandı.

Ödülleri

Beren Saat, oyunculuk kariyeri boyunca birçok ödül kazandı ve birçok ödüle de aday gösterildi. İlk ödülünü 2008 yılında başrolünde oynadığı Hatırla Sevgili dizisindeki Yasemin Ünsal karakteri ile Altın Lale Güzel Sanatlar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde kazandı. 2009 ve 2010 yıllarında Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter Yöreoğlu Ziyagil rolüyle Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü iki yıl arka arkaya aldı. 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül töreninde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülünü kazandı ve aynı ödüle 2011 yılında Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki rolüyle layık görülürken 2014 yılında Benim Dünyam filmi ile En İyi Sinema Kadın Oyuncusu ödülünü kazandı.

2010 yılında ilki ve 2011 yılında ikincisi düzenlenen Antalya Televizyon Ödülleri'nde En İyi Drama Dizisi Aktris kategorisinde ödüle aday gösterildi. Ancak ilk yıl ödülü Özgü Namal, ikinci yıl ise Ayça Bingöl kazandı. 2012 yılında Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki performansıyla Güney Kore'de düzenlenen Seul Uluslararası Drama Ödülleri'ne En İyi Aktris dalında aday gösterildi. Siyaset Dergisi Ödülleri'nde 2014 yılında Yılın TV Kadın Oyuncusu dalında aday olurken Yılın Sinema Kadın Oyuncusu dalında ödül kazandı.Yine 2014 yılında, Türk Dizilerinin Güney Amerika ülkelerinde yayınlanıp büyük ilgi görmesiyle birilikte, Beren Saat Fatmagül'ün Suçu Ne? ve Aşk-ı Memnu dizileri ve bu dizilerde gösterdiği oyunculuk performansı ile Güney Amerika ülkesi Şili'de büyük beğeni toplayarak Şili Gösteri Sanatları ve Gazeteciler Birliği tarafından Premio APES adıyla1968'den beri 50'den fazla kategoride ödül verilen Premio APES Ödüllerin'de Uluslararası Sanatçılar Kategorisinde Fatmagül'ün Suçu Ne? ve Aşk-ı Memnu dizilerindeki performansı ile Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu Ödülüne layık görüldü. Beren Saat Instagram hesabı üzerinden ödülü için "Şili'nin desteğini hissetmek benim için çok şey ifade ediyor. Çok teşekkür ederim" şeklinde teşekkür yazısı paylaştı. 28 Mayıs 2016 tarihinde Lübnan'da Murex D'or Ödülleri'nde En iyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 23 Ocak 2017 tarihinde Peru'da düzenlenen Latina Turkish Awards Ödülleri'nde Aşk-ı Memnu dizisi ile En İyi Kadın Oyuncu ve En Seksi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 9 Ocak 2020 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 18'incisi düzenlenen Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri'nde Atiye dizisi ile Onur Ödülüne layık görüldü. Beren Saat aldığı onur ödülünü İstanbul Üniversitesi'nde üç öğün olan indirimli yemek hakkının bir öğüne düşürülmesini protesto eden öğrencilere adadı. Saat ödül konuşmasında "Bu ödülü İstanbul Üniversitesi'nin verdiği onur mücadelesi adına alıyorum" dedi. 26 Eylül 2020 tarihinde 3. Uluslararası İzmir Film Festivali Altın Artemis Ödülleri'nde Atiye dizisindeki performansı ile En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü kazandı. 22 Ocak 2021 tarihinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen Mavi Elma Ödülleri'nde Atiye dizisi ile Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülünü kazandı.

FİLMOGRAFİ

Sinema

Güz Sancısı 2009 Elena

Gecenin Kanatları 2009 Gece

Gergedan Mevsimi 2012 Buse

Benim Dünyam 2013 Ela Bayındır

Televizyon

Aşkımızda Ölüm Var 2004 Nermin 1. sezon

Aşka Sürgün 2005-06 Zilan Şahvar Azizoğlu 1.-2. sezon

Hatırla Sevgili 2006-08 Yasemin Ünsal 1.-2. sezon

Avrupa Yakası 2007 Kendisi/Yasemin Ünsal 4.sezon (121)

Aşk-ı Memnu 2008-10 Bihter Yöreoğlu Ziyagil 1.-2. sezon

Fatmagül'ün Suçu Ne? 2010-12 Fatmagül Ketenci Ilgaz 1.-2. sezon

İntikam 2013-14 Yağmur Özden/Derin Çelik 1.-2. sezon

Muhteşem Yüzyıl Kösem 2015-16 Kösem Sultan 1. sezon (7-30)

Dijital (internet)

Başlık Yıl Rol Sezon(lar) Kanal Not

Atiye 2019-21 Atiye Özgürsoy

Film Seslendirme

Oyuncak Hikâyesi 3 2010 Barbie Film

Cesur (film) 2012 Merida Film

Minyonlar 2015 Scarlet Overkill Film

Greenpeace Türkiye 25.Yıl