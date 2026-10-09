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Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu

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Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu Haber Videosunu İzle
Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu
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Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın antrenmanda sergilediği kıvrak hareketler ve üst üste yaptığı çalımlar büyük ilgi gördü. Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde görüntüleri izleyen sarı-kırmızılı taraftarların aklına aynı soru geldi: "Bu adamı nasıl durduracağız?"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşmaya hazırlanan Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, antrenman görüntüleriyle dikkat çekti.

19 yaşındaki futbolcunun top hakimiyeti, ani yön değiştirmeleri ve dar alanda yaptığı çalımlar futbolseverlerin ilgisini çekti. Yamal'ın rakiplerinden sıyrılmasını sağlayan kıvrak hareketleri, yaklaşan Galatasaray karşılaşması öncesinde daha da fazla konuşulmaya başlandı.

GALATASARAY TARAFTARLARININ AKLINDA TEK SORU VAR

Barcelona'nın hücumdaki en önemli kozlarından biri olan Lamine Yamal'ın antrenman performansı, sarı-kırmızılı taraftarların da dikkatinden kaçmadı.

Genç yıldızın görüntülerini izleyen Galatasaraylıların aklına, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde nasıl durdurulacağı sorusu geldi.

GÖZLER RAMS PARK'TAKİ DEV MAÇTA

Galatasaray, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların karşılaşmada özellikle Yamal'ın bireysel yeteneklerine karşı nasıl önlem alacağı merak ediliyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıPc Copat:

Şöyle olacak çalım yiyen torreria kurşun yemiş gibi kendini yere atacak kenardan Okan 4. hakeme dümdüz gidecek ve hücum faul verilecek pozisyonu inceleyen var gs lehine pen6 diyecek hunlar olmazsa maç sonu gs yönetimi "bizi konuşturmayın ortalığı ayağa kaldırırız" gibisinden tehtid edecek falan filan :)

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