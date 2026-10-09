Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş

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Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan performansının ardından takımdan ayrılan Jhon Duran, bu kez saha dışındaki davranışlarına ilişkin iddialarla gündeme geldi.

Gazeteci Yusuf Kenan Çalık, Kolombiyalı futbolcunun Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde kulüp tesislerinde çıplak dolaştığının konuşulduğunu aktardı. Duran'ın soyunma odasında takım arkadaşlarına cinsel içerikli sorular yönelttiği de öne sürüldü.

FENERBAHÇE İLE YOLLARI AYRILMIŞTI

Fenerbahçe, 9 Şubat 2026'da Jhon Duran'ın kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıklamıştı. Kolombiyalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla 21 resmi maçta 5 gol kaydetmişti. Duran'ın ayrılığının ardından takım içindeki uyum sorunlarına ilişkin çeşitli haberler de gündeme gelmişti.

İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YOK

Duran'ın tesislerdeki davranışlarına ilişkin son iddialar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Futbolcudan veya Fenerbahçe'den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.