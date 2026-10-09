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Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş

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Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
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Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Kolombiyalı futbolcunun sarı-lacivertli takımda oynadığı dönemde tesislerde çıplak dolaştığı ve soyunma odasında takım arkadaşlarına cinsel içerikli sorular yönelttiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan performansının ardından takımdan ayrılan Jhon Duran, bu kez saha dışındaki davranışlarına ilişkin iddialarla gündeme geldi.

Gazeteci Yusuf Kenan Çalık, Kolombiyalı futbolcunun Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde kulüp tesislerinde çıplak dolaştığının konuşulduğunu aktardı. Duran'ın soyunma odasında takım arkadaşlarına cinsel içerikli sorular yönelttiği de öne sürüldü.

FENERBAHÇE İLE YOLLARI AYRILMIŞTI

Fenerbahçe, 9 Şubat 2026'da Jhon Duran'ın kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıklamıştı. Kolombiyalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla 21 resmi maçta 5 gol kaydetmişti. Duran'ın ayrılığının ardından takım içindeki uyum sorunlarına ilişkin çeşitli haberler de gündeme gelmişti.

İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YOK

Duran'ın tesislerdeki davranışlarına ilişkin son iddialar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Futbolcudan veya Fenerbahçe'den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumları128547Ab&:

Feneve gelen bozuluyor ya ilginç

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Haber YorumlarıOooo:

Teknik ekip ucuz yırtmış

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Kaynak Yusuf kenansa çokta ciddiye almamak gerekir

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Haber YorumlarıFahriye Dalyan:

o kadar kameranın olduğu yerde yöneticiler de buna izin verirdi zaten... H

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