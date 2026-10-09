Haberler

Teoman'ın "Zamparanın Ölümü" performansında kadın sanatçıyla samimi anları

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Teoman'ın 'Zamparanın Ölümü' performansında kadın sanatçıyla samimi anları Haber Videosunu İzle
Teoman'ın 'Zamparanın Ölümü' performansında kadın sanatçıyla samimi anları
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Teoman, "Zamparanın Ölümü" şarkısını seslendirdiği sırada kendisine eşlik eden kadın sanatçıyla samimi anlar yaşadı. Sahnedeki yakın tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin performansı kameralara yansıdı.

Rock müziğin sevilen isimlerinden Teoman, son sahne performansıyla dikkat çekti. Bir mekanda dinleyicileriyle buluşan ünlü şarkıcı, "Zamparanın Ölümü" parçasını seslendirdiği sırada kendisine eşlik eden kadın sanatçıyla yakın tavırlar sergiledi.

SAHNEDE SAMİMİ ANLAR

Teoman, 2000 yılında yayımladığı Onyedi albümünde yer alan "Zamparanın Ölümü" şarkısını seslendirirken sahneyi kadın bir sanatçıyla paylaştı.

Şarkı boyunca birbirlerine yakın duran ikilinin samimi tavırları dikkat çekti. Performans sırasında kaydedilen görüntülerde Teoman'ın sahnedeki rahat ve eğlenceli halleri de öne çıktı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Uzun yıllardır kendine özgü sahne tarzıyla tanınan Teoman'ın kadın sanatçıyla birlikte sergilediği performans, izleyenlerin ilgisini çekti. İkilinin şarkı boyunca birbirlerine yakın durduğu anlar kameralara yansıdı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 126 sitede yayınlandı.
Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti

Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti
Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı maçta yok

Galatasaray'a müjde! Barcelona'nın yıldızı İstanbul'a gelemiyor

Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

akşama kadını uçurmuştur bu zampara

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdogukan kartal:

Allah’ım sen bu insanlara akıl fikir insan eyle, hayvanların tepişmesi daha sanatsal bir olaydır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut Korkut:

sanat mı şimdi bu, bu sanatsa ben böyle sanatın taaaaaa.....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor

TikTok'ta mide bulandıran yayın! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor
Güllü ve Erol Köse'nin ardından Sezen Taş! Üç ölümün ortak noktası: Yüksekten düşme

Güllü, Erol Köse, Sezen Taş... Üç acı ölümde aynı detay!
Burçin Orhon'dan hayatını kaybeden kayınvalidesi Necla Uygur'a duygusal veda

Burçin Orhon'dan Necla Uygur'a veda: Canım annem...
Kayınçosundan yediği kazık 13 yıllık dükkanını kapattırdı! Cama astığı yazı olay

Kayınçosundan yediği kazık dükkanını kapattırdı! Cama astığı yazı olay
Brezilya'da üretilen savaş uçağı ilk kez havalandı

Kendi topraklarında ürettikleri savaş uçağı ilk kez havalandı
Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları

Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınlara büyük şok

Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı

Gece yarısı çevirmeye takıldı, gerçeği öğrenince şoke oldu
Hülya Avşar'a Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’ndan erken doğum günü sürprizi: İkinizi de çok seviyorum

Hülya Avşar’dan Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’na: İkinizi de çok seviyorum