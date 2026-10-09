Teoman'ın 'Zamparanın Ölümü' performansında kadın sanatçıyla samimi anları

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Rock müziğin sevilen isimlerinden Teoman, son sahne performansıyla dikkat çekti. Bir mekanda dinleyicileriyle buluşan ünlü şarkıcı, "Zamparanın Ölümü" parçasını seslendirdiği sırada kendisine eşlik eden kadın sanatçıyla yakın tavırlar sergiledi.

SAHNEDE SAMİMİ ANLAR

Teoman, 2000 yılında yayımladığı Onyedi albümünde yer alan "Zamparanın Ölümü" şarkısını seslendirirken sahneyi kadın bir sanatçıyla paylaştı.

Şarkı boyunca birbirlerine yakın duran ikilinin samimi tavırları dikkat çekti. Performans sırasında kaydedilen görüntülerde Teoman'ın sahnedeki rahat ve eğlenceli halleri de öne çıktı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Uzun yıllardır kendine özgü sahne tarzıyla tanınan Teoman'ın kadın sanatçıyla birlikte sergilediği performans, izleyenlerin ilgisini çekti. İkilinin şarkı boyunca birbirlerine yakın durduğu anlar kameralara yansıdı.