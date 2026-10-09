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Manisa Kula'da yanan ahşap evini izleyen Metin Balcı fenalaşıp hastanede öldü

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Manisa Kula'da yanan ahşap evini izleyen Metin Balcı fenalaşıp hastanede öldü
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Manisa'nın Kula ilçesinde iki katlı ahşap evin ikinci katında çıkan yangını izlerken fenalaşan ev sahibi Metin Balcı (56), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın çevredeki evlere sıçramadı; alt kat da zarar gördü.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, iki katlı ahşap evinin yandığını gören ve fenalaşan ev sahibi Metin Balcı (56), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Seyitali Mahallesi 184 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Metin Balcı ve ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap evin 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Evin ikinci katı kısa sürede alevlere teslim olurken, Balcı ve aile üyeleri hızla sokağa çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANAN EVİNİ İZLERKEN FENALAŞTI

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken yanan evini izleyen Metin Balcı, fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında alt kat da zarar görürken, bölgeye gelen Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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