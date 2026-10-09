Brezilya'da üretilen savaş uçağı ilk kez havalandı

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Brezilya'da üretilen ilk Gripen E savaş uçağı, 6 Ekim'de Sao Paulo eyaletindeki Gavião Peixoto kentinde bulunan Embraer tesislerinden havalandı. İsveçli Saab ile Brezilyalı Embraer şirketlerinin ortak üretimi olan savaş uçağı, yerel saatle 10.21'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Test sırasında uçağın temel sistemleri ve uçuş performansı kontrol edildi.

İLK UÇUŞU BAŞARIYLA TAMAMLADI

Saab'ın baş test pilotu Jakob Högberg'in kontrolündeki Gripen E, ilk uçuşunda planlanan testleri başarıyla tamamladı.

Uçuşun planlanması ve yürütülmesinde Embraer mühendisleri görev alırken, elde edilen veriler uçağın sonraki test aşamalarında kullanılmak üzere kaydedildi.

İlk uçuş, savaş uçağının Brezilya Hava Kuvvetlerine teslim edilmesinden önce gerçekleştirilecek kabul testlerinin başlangıcı oldu.

İSVEÇ DIŞINDA ÜRETİLEN İLK GRIPEN

Brezilya'da üretilen Gripen E, İsveç dışında imal edilen ilk Gripen savaş uçağı olma özelliğini taşıyor.

Embraer'in Gavião Peixoto tesislerinde kurulan üretim hattı, Saab'ın İsveç dışındaki tek Gripen son montaj hattı olarak faaliyet gösteriyor.

25 Mart 2026'da düzenlenen törenle tanıtılan uçak, Brezilya'da üretilmesi planlanan 15 Gripen E'nin ilki oldu.

TOPLAM 36 SAVAŞ UÇAĞI İÇİN ANLAŞMA YAPILDI

Brezilya ile İsveç arasında 2014 yılında imzalanan anlaşma kapsamında Brezilya Hava Kuvvetleri için toplam 36 Gripen savaş uçağı tedarik edilmesi kararlaştırıldı.

Anlaşma, 28 adet tek kişilik Gripen E ve 8 adet çift kişilik Gripen F modelini kapsıyor.

Program çerçevesinde Brezilyalı mühendis ve teknisyenler, Saab ekipleriyle birlikte uçakların geliştirilmesi, üretimi, sistem entegrasyonu ve test çalışmalarına katılıyor.

2020 yılında başlayan teslimatlar kapsamında Brezilya Hava Kuvvetlerine bugüne kadar 10 savaş uçağı teslim edildi.

BREZİLYA HAVA KUVVETLERİNE TESLİM EDİLECEK

İlk uçuşunu tamamlayan Gripen E, kalan kabul testlerinin ardından uçuşa elverişlilik onayını alacak.

Testlerin tamamlanmasıyla Brezilya Hava Kuvvetlerine teslim edilecek uçak, Goiás eyaletindeki Anápolis Hava Üssü'ne gönderilecek. Gripen E burada Birinci Hava Savunma Grubunun envanterine katılacak.

20 YENİ SAVAŞ UÇAĞI DA GÜNDEMDE

Brezilya ve İsveç, mevcut programa ek olarak 20 Gripen savaş uçağının daha tedarik edilmesi konusunda görüşmeler yürütüyor.

Saab ile Embraer, temmuz ayında bu uçakların Brezilya'da üretilebilmesine yönelik bir iş birliği çerçevesi oluşturdu. Yeni üretimin başlaması için müzakerelerin tamamlanması ve sözleşmelerin imzalanması gerekiyor.

Kaynak: Haberler.com