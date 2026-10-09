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Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım

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Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım Haber Videosunu İzle
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
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Galatasaray, resmi X hesabından yaptığı gizemli paylaşımla taraftarlarını şaşırttı. Sarı-kırmızılı kulübün herhangi bir açıklama yapmadan yayımladığı "Sinan sen ne yaptın..." mesajı, kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi.

Galatasaray'ın dün akşam saat 20.10'da yaptığı paylaşımda yalnızca "Sinan sen ne yaptın..." ifadeleri yer aldı. Paylaşımda Sinan ismiyle kimin kastedildiğine veya mesajın hangi olayla bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.

TARAFTARLAR NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Sarı-kırmızılı kulübün beklenmedik mesajı taraftarların kafasını karıştırdı. Paylaşımın altında çok sayıda yorum yapılırken bazı kullanıcılar "Admin yanlış hesap" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Mesajın bir reklam çalışmasının parçası olabileceği de öne sürüldü. Ancak Galatasaray'dan paylaşımın ne anlama geldiğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

PAYLAŞIM MİLYONLARCA KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Galatasaray'ın gizemli mesajı kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Paylaşımın görüntülenme sayısı 11,8 milyona ulaşırken sarı-kırmızılı taraftarlar "Sinan" mesajının arkasındaki nedeni merak etmeye başladı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVecdi Aydoğan:

Yasin Kol'dan bahsediyordur

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Haber YorumlarıVecdi Aydoğan:

Sinan Yasin Kol olmasın?

Yorum Beğen3
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