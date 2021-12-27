"Asım'ın nesli olun. Sizler bu kutlu davanın evlatlarısınız"
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un 85. vefat yıldönümü dolayısıyla "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği ile Edebi Hayat Okumaları Projesi'nin ödül törenini düzenledi.
KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un 85. vefat yıldönümü dolayısıyla "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği ile Edebi Hayat Okumaları Projesi'nin ödül törenini düzenledi. Törene katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yaptığı konuşmada gençlere seslenerek, "Allah sizi Asım'ın neslinden eylesin. Ecdadınız gibi Hakk'ı bilen nesiller olun inşallah. Hala bizim tarihteki adaletimizi, kardeşliğimizi bekleyen coğrafyalar var. Sizler de bu kutlu davanın evlatlarısınız. Sizlerin sorumluluğu sadece bu coğrafyadan ibaret değil. Sizler dünya nöbeti tutuyorsunuz" dedi.
PROTOKOL VE ÖĞRENCİLERDEN TÖRENE YOĞUN İLGİ
Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy Anma Günü ve Edebi Hayat Okumaları Ödül Töreni'ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Edebi Hayat Okumaları Projesi'nde dereceye giren öğrenci ve öğretmenler katıldı.
ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A ANLAMLI KARŞILAMA
Öte yandan tören öncesinde öğrenciler Başkan Büyükakın için salona girişinde muhteşem bir karşılama gerçekleştirdi. Başkan Büyükakın salona girer girmez ayağa kalkan öğrenciler, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı" dizelerini okudu. Dizelere eşlik eden Başkan Büyükakın, alkışlarıyla öğrencilere teşekkür etti.
AKMANŞEN'DEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR
"Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği ile Edebi Hayat Okumaları Projesi'nin ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende ilk konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen yaptı. Akmanşen konuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Bilenlere Selam Olsun Projesi ile Mehmet Akif ve Yunus Emre'yi gelecek nesillere tanıtmak hedefiyle Edebi Hayat Okumaları çalışması düzenlediğini hatırlattı. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen başta Başkan Büyükakın olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Akmanşen, sözlerini Yunus Emre'nin "İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır" dizeleriyle sona erdirdi.
"BİLMEK KOLAY AMA HİKMET BAŞKADIR"
Akmanşen'in ardından törende Başkan Büyükakın da bir konuşma yaptı. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, sözlerine gençlere kendisini karşılama sırasında okudukları İstiklal Marşı dizeleri için teşekkür ederek başladı. "Şüphesiz bir milletin en güçlü hazinesi gençlerdir" diyen Başkan Büyükakın, Edebi Hayat Okumaları Projesi'ne katılan öğrencileri bu anlamlı uğraşları için tebrik etti. Yunus Emre'nin de, Mehmet Akif'in de Türk Milletinin en güzel hazineleri arasında yer aldığına dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Aslında edebiyata dair okumalarınız, bu şiirler bizi tarihimize bağlayan çalışmalardır. Yunus Emre'nin şiirlerine bakıldığında bir dize için kitap yazılabilir. Bilmek kolay, ama hikmet başkadır. İrfan daha başkadır. Atomu parçalamanın bilgisini öğrenmek önemlidir. Ama hikmet sahibi değilseniz o atomu insanlığı öldüren bombalara çevirirsiniz" dedi.
"SİZLER KUTLU DAVANIN EVLATLARISINIZ"
Başkan Büyükakın konuşmasında gençlere tarih boyunca Türklerin gittikleri coğrafyalardan insanlığa barış ve adalet götürdüklerini hatırlattı. "Halen dahi Balkanlarda, Orta Doğu'da hep Türkler hasretle beklenendir" diyen Başkan Büyükakın, "Bizi barış, kardeşlik, huzur götürmemiz için bekliyorlar. İşte sizler de bu kutlu davanın evlatlarısınız. Sizlerin sorumluluğu sadece bu coğrafyadan ibaret değil. Sizler dünya nöbeti tutuyorsunuz. Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Türkiye'nin sorumlu coğrafyası sadece bu topraklar değildir. Yeryüzünde barışı tesis etmekten sorumlusunuz. Kutlu ifademiz ile nizamı alemden sorumlusunuz, Allah bize adaleti tesis etmeyi emrediyor. Din, dil, ırk gözetmekten mazlumun yanında olduk. Cumhurbaşkanımız da bunun için, 'Dünya beşten büyüktür' diyor. Şeyh Edebali, 'Devlet-i ebed-müddet' diyor. Yani devlet sonsuza kadar yaşayacak diyor. Aynı sürekliliği Mustafa Kemal'in, 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözünde görüyoruz. Aynı şekilde yine Mustafa Kemal Atatürk, 'Toros dağlarında ocaklar sönmedikçe Türkiye Devletine bir şey olmaz' diyor. Mehmet Akif de buna İstiklal Marşı'nda, 'Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak' dizeleriyle karşılık veriyor" şeklinde konuştu.
"SİZE VASİYETİMDİR AKİF'İN MEZARINI ZİYARET EDİN"
Gençlere yönelik son derece etkili bir konuşma gerçekleştiren Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ayrıca öğrencilerden anlamlı bir istekte bulundu. Akif'in son dönemlerini zor şartlarda yaşadığını hatırlatan Başkan Büyükakın, "Son günlerinde ona hak ettiği gibi davranamadık. Buruk bir şekilde gözlerini bu dünyaya yumdu. Gençler size vasiyetimdir, bir gün mutlaka Akif'in mezarını ziyaret edin. Allah onu nurlar içinde yatırsın" dedi.
"ALLAH SİZİ ASIM'IN NESLİNDEN EYLESİN"
Gençlere Mehmet Akif'in başyapıtları arasında yer alan Safahat'ı okumalarını da tavsiye eden Başkan Büyükakın, "Allah sizi Asım'ın neslinden eylesin. Hakkı bilen nesiller olun inşallah. ve bu milletin tarihte yaptığı başarıları iyi yetişerek, yeniden hayata geçireceksiniz. Bütün gayemiz budur. Bu ruhla yeniden ayağa kalmaktır hedefimiz, çağdaş medeniyetlerin üstüne çıkmaktır. Ben sizlerin bunu başaracağınıza inanıyorum. Türkiye yükselmeye devam ediyor. 2071'de, o tarihlerde, bizler belki olmayacağız ama siz olacaksınız. O günlerde Türkiye'nin dünyaya yön veren bir ülke olduğunu göreceksiniz, buna inanın. Bunun için daha fazla çalışın ve bu milletin evlatları olarak sorumluğunuz olduğunu unutmayın, bizler size güveniyoruz. Bunu başarmanız için arkanızdayız" dedi. Edebi Hayat Okumaları Projesi'nde başarı göstererek, dereceye giren öğrenciler ide kutlayan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın başarılarının devamını diledi.
AKİF BAĞIMSIZLIK İÇİN "KORKMA" DEDİ
Törene katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise, Mehmet Akif'in Türk Milleti için önemine değindi, "Mehmet Akif ve onun gibi olan ecdadımız, bu milletin bağımsızlığı için, hür yaşamamız için büyük bir mücadele verdiler. Mehmet Akif, ülkemizin Milli Mücadele döneminde mısralarıyla bu karanlığı aydınlatmaya çalıştı. Bu milletin asla istila edilemeyeceğini haykırdı ve millete 'Korkma' diye seslendi" ifadesini kullandı.
Konuşmasında İstiklal Marşı'ndan dizeler okuyan Mehmet Akif Yılmaz, gençlere seslenerek, "2071 yılında Türkiye sizlerin çalışmasıyla parmakla gösterilen bir ülke olacak. Bu tüm insanlık için önemli bir olay olacak. Mevlanalardan, Yunuslardan, Akiflerden bize miras olan zihniyete tüm insanlık muhtaç. İnsanların nasıl sömürüldüğünü görüyorsunuz. Bunu yapan insanlar bizim taşıdığımız değerlerden yoksunlar. Sizler bu değerleri dünyaya tanıtacaksınız" dedi.
İLK ÜÇE GİRENLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİLER
Protokol konuşmalarının sona ermesiyle, Edebi Hayat Okumaları Projesi'nde ilk üçe giren ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenlerine AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından plaket ve altın ödülleri verildi. Dereceye giren okullar da bilgisayar ödüllerini aldı. Yarışmada dereceye giren diğer öğrenciler ise ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.
İBRAHİM SADRİ ŞİİRLERİYLE GENÇLERE AKİF'İ ANLATTI
Protokol konuşmalarının tamamlanmasıyla sahneye şair İbrahim Sadri geldi. İbrahim Sadri programda, orkestra eşliğinde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, mücadele ruhu ve vatan sevgisini Akif Şiirleri ve Milli Mücadele Anıları ile aktardı. Muhteşem performansı ve seslendirdiği şiirlerle gönüllere adeta taht kuran Sadri, Mehmet Akif Ersoy adına düzenlenen anma günü için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI
Etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında bu yıl üçüncüsü düzenlenen, "Edebi Hayat Okumaları Projesi" sınavında başarılı olan öğrenci ve eğitmenler ödüllerini aldı. Dereceye giren 50 ortaokul ve lise öğrencisi ile 50 rehber öğretmen ve 6 okula ödülleri verildi. Dereceye giren öğrenci ve eğitmenler altın ile ödüllendirildi. Ortaokul ve lise gruplarındaki birinci olan öğrenciye 2 tam altın; ikinciye 1 tam altın, üçüncüye 1 yarım altın hediye edildi. 4. ile 25. dereceler arasındaki tüm öğrenciler ise 1 gram altın ile ödüllendirildi. Törende öğrencilerin öğretmenleri de ödüllendirildi. En yüksek puan alan grubun birinci rehber öğretmenine 2 tam altın, ikinci olan grubun rehber öğretmenine 1 tam altın, üçüncü olan grubun rehber öğretmenine ise 1 yarım altın verildi. Yine 4. ile 25. derece arasında yer alan grupların rehber öğretmenleri 1 gram altın aldı. Ayrıca ilk üçe giren okullara bilgisayar hediye edildi. Öğrenci ve eğitmenler ödüllerini Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile protokol üyelerinin elinden aldı.
BİLENLERE SELAM OLSUN
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üç yıl önce "Bilenlere Selam Olsun" sloganı ile Edebi Hayat Okumaları Projesi'ni önce hayata geçirdi. "Akif'in Çizgisi ve Yunus'un Sevgisi"nde gençleri buluşturmayı hedefleyen proje kapsamında öğrenciler, geçtiğimiz haziran ayında sınava girdi. Öğrencilere sınavda Akif ve Yunus Emre'nin şiirleri kapsamında "şirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları ve yazarın hayatı" gibi konular soruldu.
EDEBİ HAYAT OKUMALARI PROJESİ'NDE DERECEYE GİRENLER
Öte yandan Edebi Hayat Okumaları Projesi'nde dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okullar ise şöyle:
EDEBİ HAYAT OKUMALARI SINAV SONUÇLARI
DERECEYE GİREN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ
VERİLECEK ÖDÜLLER
1
ASLI CEREN DEMİRBAŞ
KÖRFEZ
Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu
2 Tam Altın
2
ELİF KIZILTAŞ
GEBZE
Gebze Mesude İşman Ortaokulu
1 Tam altın
3
BERRA SAFRAN
ÇAYIROVA
İstiklal Ortaokulu
1 Yarım Altın
4
ZEYNEP GEÇİCİ
KÖRFEZ
Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu
1 Gram Altın
5
ZEHRA CEREN YENİ
KÖRFEZ
Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu
1 Gram Altın
6
NİHAL BETÜL ÇELİK
ÇAYIROVA
Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu
1 Gram Altın
7
ZEYNEP AYGÜN
DERİNCE
Sırrıpaşa Ortaokulu
1 Gram Altın
8
DEFNE AYAS
KÖRFEZ
Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu
1 Gram Altın
9
GÜLCE POLAT
KÖRFEZ
Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu
1 Gram Altın
10
EBRU GENÇ
KÖRFEZ
İgsaş Ortaokulu
1 Gram Altın
11
FİRDEVS ÇAYCI
DARICA
Darıca Mehmet Akif Ortaokulu
1 Gram Altın
12
EBRAR KARAKUZU
DERİNCE
Fatih Ortaokulu
1 Gram Altın
13
DURU SENA TUNCA
GEBZE
Osmangazi Ortaokulu
1 Gram Altın
14
RASİM EFE IŞIK
GEBZE
Gebze Mesude İşman Ortaokulu
1 Gram Altın
15
HALİLCAN ÖZMEN
GEBZE
Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu
1 Gram Altın
16
BERAT ALTINTAŞ
İZMİT
Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu
1 Gram Altın
17
CANSU GÖZEL
GEBZE
Gebze Mesude İşman Ortaokulu
1 Gram Altın
18
EREN MUHAMMED YİĞİT
KÖRFEZ
İgsaş Ortaokulu
1 Gram Altın
19
YUSUF ŞAHİN
GEBZE
Osmangazi Ortaokulu
1 Gram Altın
20
TUĞBA KANGAL
Gebze
Fatih İmam Hatip Ortaokulu
1 Gram Altın
21
YAZGÜLÜ AKBABA
KÖRFEZ
İgsaş Ortaokulu
1 Gram Altın
22
TUANA ÇETİNKOZ
KÖRFEZ
İgsaş Ortaokulu
1 Gram Altın
23
EDA KAYA
GEBZE
Gebze Mesude İşman Ortaokulu
1 Gram Altın
24
KUDRET KARAKAYA
DARICA
Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu
1 Gram Altın
25
ESMANUR TUZLUCA
GEBZE
Gebze Mesude İşman Ortaokulu
1 Gram Altın
DERECEYE GİREN LİSE ÖĞRENCİLERİ
VERİLECEK ÖDÜLLER
1
YAVUZ SELİM ARSLAN
BAŞİSKELE
Kocaeli Anadolu Lisesi
2 Tam Altın
2
ELİF ERDOĞAN
İZMİT
Kocaeli Fen Lisesi
1 Tam altın
3
NİSANUR SUBAŞI
KARTEPE
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
1 Yarım Altın
4
EYLÜL ŞEVVAL PEKTAŞ
KARTEPE
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
1 Gram Altın
5
NİGAR NUR AYDIN
ÇAYIROVA
Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi
1 Gram Altın
6
ZEYNEP ATAMAN
KARTEPE
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
1 Gram Altın
7
SUDEM NUR FİDAN
KARTEPE
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
1 Gram Altın
8
ZEHRA NEHİR DURAK
İZMİT
Muammer Dereli Fen Lisesi
1 Gram Altın
9
İLAYDA DİCLE VAROL
KARTEPE
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
1 Gram Altın
10
BURCU HAKSEVER
KARTEPE
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
1 Gram Altın
11
SEMİH ÇAĞRI GÜNEŞ
KARTEPE
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
1 Gram Altın
12
SUDENAZ ASLAN
ÇAYIROVA
Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi
1 Gram Altın
13
RABİA ÜRAL
KARTEPE
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
1 Gram Altın
14
SUDE POLAT
KARTEPE
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
1 Gram Altın
15
ŞİMAL TÜRKYILMAZ
KARTEPE
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
1 Gram Altın
16
BİLAL EFE ÇELİK
KÖRFEZ
Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi
1 Gram Altın
17
RÜVEYDA GÜROL
ÇAYIROVA
Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi
1 Gram Altın
18
ZEYNEP KOZMA
İZMİT
Şehit Özcan Kan Fen Lisesi
1 Gram Altın
19
FATMA BURCU KILIÇ
İZMİT
Şehit Özcan Kan Fen Lisesi
1 Gram Altın
20
ABDULLAH CAN KARABOĞA
KARTEPE
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
1 Gram Altın
21
SERAY SUDE ÇELİK
KARTEPE
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
1 Gram Altın
22
YUSUF TALHA TEKEREK
İZMİT
Şehit Özcan Kan Fen Lisesi
1 Gram Altın
23
ŞEVVAL NAZ DİNÇ
GEBZE
Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi
1 Gram Altın
24
MUSTAFA RÜZGAR
DERİNCE
19 Mayis Anadolu Lisesi
1 Gram Altın
25
ENES ÇAĞLAYAN
GEBZE
Yücel Boru Fen Lisesi
1 Gram Altın
DERECEYE GİREN EN YÜKSEK PUAN ALAN ORTAOKUL GRUP REHBER ÖĞRETMENİ
VERİLECEK ÖDÜLLER
1
SEVİLAY ÖZDEMİR POLAT
KÖRFEZ
Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu
2 Tam Altın
2
ALİ ÇOŞKUN
GEBZE
Gebze Mesude İşman Ortaokulu
1 Tam altın
3
MAKBULE ERTAŞ
KÖRFEZ
İgsaş Ortaokulu
1 Yarım Altın
4
SEMRA KARAKAŞ COŞKUN
GEBZE
Osmangazi Ortaokulu
1 Gram Altın
5
FUNDA BAYRAM
İZMİT
Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu
1 Gram Altın
6
SİNAN CANPOLAT
DARICA
Darıca Mehmet Akif Ortaokulu
1 Gram Altın
7
SEVİNÇ KAYA
DERİNCE
Fatih Ortaokulu
1 Gram Altın
8
BAHAR ALKAN
GEBZE
Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu
1 Gram Altın
9
DÖNDÜ MACİT
DARICA
Darıca Mehmet Akif Ortaokulu
1 Gram Altın
10
NEVZAT GÜÇYETMEZ
KÖRFEZ
İgsaş Ortaokulu
1 Gram Altın
11
İMDAT KESKİN
ÇAYIROVA
İstiklal Ortaokulu
1 Gram Altın
12
FATMA KORKMAZ TOSUN
DARICA
Şehit Hasan Kaya Kız Imam Hatip Lisesi b
1 Gram Altın
13
ERHAN ASLANHAN
GEBZE
Gebze Emlak Konutları Ortaokulu
1 Gram Altın
14
YAKUP DURSUN
Gebze
Mimar Sinan Ortaokulu
1 Gram Altın
15
EBRU AKGÜN
GÖLCÜK
Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu
1 Gram Altın
16
TURAN ŞİMŞEK
KANDIRA
Kandira Anadolu İmam Hatip Lisesi BÜNYES
1 Gram Altın
17
ASLAN SALTAOĞLU
DERİNCE
Sırrıpaşa Ortaokulu
1 Gram Altın
18
YUSUF İTİK
KÖRFEZ
İgsaş Ortaokulu
1 Gram Altın
19
ARZU YAMAN
KARTEPE
Hacı Halim Karslı Ortaokulu
1 Gram Altın
20
SUZAN ÇOMAK
GEBZE
Gebze Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortao
1 Gram Altın
21
YÜCEL DEMİR
GEBZE
Gebze Emlak Konutları Ortaokulu
1 Gram Altın
22
ENGİN ERDOĞAN
DARICA
Darıca Süreyya Yalçın Ortaokulu
1 Gram Altın
23
AYTEN YAĞMUR
DARICA
Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu
1 Gram Altın
24
VİLDAN CANSIZ
GEBZE
Gebze Cumaköy Ortaokulu
1 Gram Altın
25
HATİCE TİRYAKİOĞLU
GEBZE
Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu
1 Gram Altın
DERECEYE GİREN EN YÜKSEK PUAN ALAN LİSE GRUP REHBER ÖĞRETMENİ
VERİLECEK ÖDÜLLER
1
EKREM DİLCE
KARTEPE
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
2 Tam Altın
2
ERDEM YILDIRIM
KARTEPE
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
1 Tam altın
3
ÖMER YILMAZ
KARTEPE
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
1 Yarım Altın
4
AHMET CINDIR
KARTEPE
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
1 Gram Altın
5
MEHMET AKİF ZORA
KARTEPE
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
1 Gram Altın
6
AYŞE ÖZEL
KÖRFEZ
Hereke Anadolu Lisesi
1 Gram Altın
7
MENDERES KIR
İZMİT
Şehit Özcan Kan Fen Lisesi
1 Gram Altın
8
KEVSER HÜLYA GÜNER
İZMİT
İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hat
1 Gram Altın
9
AHMET KARLI
ÇAYIROVA
Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi
1 Gram Altın
10
HACER BULUN
İZMİT
24 Kasım Anadolu Lisesi
1 Gram Altın
11
MUHAMMET ŞEHMUS ŞAHİN
GEBZE
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
1 Gram Altın
12
HALİL ÇOBAN
KARAMÜRSEL
Karamürsel Alp Anadolu Lisesi
1 Gram Altın
13
YEŞEREN EZDİ
DARICA
Darıca Fen Lisesi
1 Gram Altın
14
İPEK TELLİ
ÇAYIROVA
Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi
1 Gram Altın
15
ÖMER KESKİNLİ
KÖRFEZ
Oruç Reis Anadolu Lisesi
1 Gram Altın
16
ERSİN TOPÇU
DARICA
Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi
1 Gram Altın
17
ABDULKADİR AVCI
İZMİT
Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip
1 Gram Altın
18
AYŞEN ERDOĞAN
İZMİT
Cahit Elginkan Anadolu Lisesi
1 Gram Altın
19
GÜLSÜM YELKEN
KÖRFEZ
Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi
1 Gram Altın
20
DEMİRHAN ÖZDEMİR
KARTEPE
Pirelli Anadolu Lisesi
1 Gram Altın
21
KADİR YILDIZ
Başiskele
Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi
1 Gram Altın
22
SEVİNÇ ÜNAL
İZMİT
24 Kasım Anadolu Lisesi
1 Gram Altın
23
HANDAN GÖZEK
İZMİT
Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Li
1 Gram Altın
24
PAKİZE ATEŞ KARA
KARAMÜRSEL
Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip L
1 Gram Altın
25
YASEMİN ATİLLA
GEBZE
Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi
1 Gram Altın
DERECEYE GİREN OKULLAR
ÖDÜLLER
ORTAOKUL
LİSE
1
Fatih Ortaokulu - DERİNCE
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi - KARTEPE
Bilgisayar
2
İgsaş Ortaokulu - KÖRFEZ
Şehit Özcan Kan Fen Lisesi - İZMİT
Bilgisayar
3
Şehit Hasan Kaya Kız Imam Hatip Lisesi bünyesinde ortaokul - DARICA
İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - İZMİT
Bilgisayar
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