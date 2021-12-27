"Asım'ın nesli olun. Sizler bu kutlu davanın evlatlarısınız"

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un 85. vefat yıldönümü dolayısıyla "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği ile Edebi Hayat Okumaları Projesi'nin ödül törenini düzenledi. Törene katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yaptığı konuşmada gençlere seslenerek, "Allah sizi Asım'ın neslinden eylesin. Ecdadınız gibi Hakk'ı bilen nesiller olun inşallah. Hala bizim tarihteki adaletimizi, kardeşliğimizi bekleyen coğrafyalar var. Sizler de bu kutlu davanın evlatlarısınız. Sizlerin sorumluluğu sadece bu coğrafyadan ibaret değil. Sizler dünya nöbeti tutuyorsunuz" dedi.

PROTOKOL VE ÖĞRENCİLERDEN TÖRENE YOĞUN İLGİ

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy Anma Günü ve Edebi Hayat Okumaları Ödül Töreni'ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Edebi Hayat Okumaları Projesi'nde dereceye giren öğrenci ve öğretmenler katıldı.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A ANLAMLI KARŞILAMA

Öte yandan tören öncesinde öğrenciler Başkan Büyükakın için salona girişinde muhteşem bir karşılama gerçekleştirdi. Başkan Büyükakın salona girer girmez ayağa kalkan öğrenciler, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı" dizelerini okudu. Dizelere eşlik eden Başkan Büyükakın, alkışlarıyla öğrencilere teşekkür etti.

AKMANŞEN'DEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

"Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği ile Edebi Hayat Okumaları Projesi'nin ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende ilk konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen yaptı. Akmanşen konuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Bilenlere Selam Olsun Projesi ile Mehmet Akif ve Yunus Emre'yi gelecek nesillere tanıtmak hedefiyle Edebi Hayat Okumaları çalışması düzenlediğini hatırlattı. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen başta Başkan Büyükakın olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Akmanşen, sözlerini Yunus Emre'nin "İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır" dizeleriyle sona erdirdi.

"BİLMEK KOLAY AMA HİKMET BAŞKADIR"

Akmanşen'in ardından törende Başkan Büyükakın da bir konuşma yaptı. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, sözlerine gençlere kendisini karşılama sırasında okudukları İstiklal Marşı dizeleri için teşekkür ederek başladı. "Şüphesiz bir milletin en güçlü hazinesi gençlerdir" diyen Başkan Büyükakın, Edebi Hayat Okumaları Projesi'ne katılan öğrencileri bu anlamlı uğraşları için tebrik etti. Yunus Emre'nin de, Mehmet Akif'in de Türk Milletinin en güzel hazineleri arasında yer aldığına dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Aslında edebiyata dair okumalarınız, bu şiirler bizi tarihimize bağlayan çalışmalardır. Yunus Emre'nin şiirlerine bakıldığında bir dize için kitap yazılabilir. Bilmek kolay, ama hikmet başkadır. İrfan daha başkadır. Atomu parçalamanın bilgisini öğrenmek önemlidir. Ama hikmet sahibi değilseniz o atomu insanlığı öldüren bombalara çevirirsiniz" dedi.

"SİZLER KUTLU DAVANIN EVLATLARISINIZ"

Başkan Büyükakın konuşmasında gençlere tarih boyunca Türklerin gittikleri coğrafyalardan insanlığa barış ve adalet götürdüklerini hatırlattı. "Halen dahi Balkanlarda, Orta Doğu'da hep Türkler hasretle beklenendir" diyen Başkan Büyükakın, "Bizi barış, kardeşlik, huzur götürmemiz için bekliyorlar. İşte sizler de bu kutlu davanın evlatlarısınız. Sizlerin sorumluluğu sadece bu coğrafyadan ibaret değil. Sizler dünya nöbeti tutuyorsunuz. Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Türkiye'nin sorumlu coğrafyası sadece bu topraklar değildir. Yeryüzünde barışı tesis etmekten sorumlusunuz. Kutlu ifademiz ile nizamı alemden sorumlusunuz, Allah bize adaleti tesis etmeyi emrediyor. Din, dil, ırk gözetmekten mazlumun yanında olduk. Cumhurbaşkanımız da bunun için, 'Dünya beşten büyüktür' diyor. Şeyh Edebali, 'Devlet-i ebed-müddet' diyor. Yani devlet sonsuza kadar yaşayacak diyor. Aynı sürekliliği Mustafa Kemal'in, 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözünde görüyoruz. Aynı şekilde yine Mustafa Kemal Atatürk, 'Toros dağlarında ocaklar sönmedikçe Türkiye Devletine bir şey olmaz' diyor. Mehmet Akif de buna İstiklal Marşı'nda, 'Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak' dizeleriyle karşılık veriyor" şeklinde konuştu.

"SİZE VASİYETİMDİR AKİF'İN MEZARINI ZİYARET EDİN"

Gençlere yönelik son derece etkili bir konuşma gerçekleştiren Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ayrıca öğrencilerden anlamlı bir istekte bulundu. Akif'in son dönemlerini zor şartlarda yaşadığını hatırlatan Başkan Büyükakın, "Son günlerinde ona hak ettiği gibi davranamadık. Buruk bir şekilde gözlerini bu dünyaya yumdu. Gençler size vasiyetimdir, bir gün mutlaka Akif'in mezarını ziyaret edin. Allah onu nurlar içinde yatırsın" dedi.

"ALLAH SİZİ ASIM'IN NESLİNDEN EYLESİN"

Gençlere Mehmet Akif'in başyapıtları arasında yer alan Safahat'ı okumalarını da tavsiye eden Başkan Büyükakın, "Allah sizi Asım'ın neslinden eylesin. Hakkı bilen nesiller olun inşallah. ve bu milletin tarihte yaptığı başarıları iyi yetişerek, yeniden hayata geçireceksiniz. Bütün gayemiz budur. Bu ruhla yeniden ayağa kalmaktır hedefimiz, çağdaş medeniyetlerin üstüne çıkmaktır. Ben sizlerin bunu başaracağınıza inanıyorum. Türkiye yükselmeye devam ediyor. 2071'de, o tarihlerde, bizler belki olmayacağız ama siz olacaksınız. O günlerde Türkiye'nin dünyaya yön veren bir ülke olduğunu göreceksiniz, buna inanın. Bunun için daha fazla çalışın ve bu milletin evlatları olarak sorumluğunuz olduğunu unutmayın, bizler size güveniyoruz. Bunu başarmanız için arkanızdayız" dedi. Edebi Hayat Okumaları Projesi'nde başarı göstererek, dereceye giren öğrenciler ide kutlayan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın başarılarının devamını diledi.

AKİF BAĞIMSIZLIK İÇİN "KORKMA" DEDİ

Törene katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise, Mehmet Akif'in Türk Milleti için önemine değindi, "Mehmet Akif ve onun gibi olan ecdadımız, bu milletin bağımsızlığı için, hür yaşamamız için büyük bir mücadele verdiler. Mehmet Akif, ülkemizin Milli Mücadele döneminde mısralarıyla bu karanlığı aydınlatmaya çalıştı. Bu milletin asla istila edilemeyeceğini haykırdı ve millete 'Korkma' diye seslendi" ifadesini kullandı.

Konuşmasında İstiklal Marşı'ndan dizeler okuyan Mehmet Akif Yılmaz, gençlere seslenerek, "2071 yılında Türkiye sizlerin çalışmasıyla parmakla gösterilen bir ülke olacak. Bu tüm insanlık için önemli bir olay olacak. Mevlanalardan, Yunuslardan, Akiflerden bize miras olan zihniyete tüm insanlık muhtaç. İnsanların nasıl sömürüldüğünü görüyorsunuz. Bunu yapan insanlar bizim taşıdığımız değerlerden yoksunlar. Sizler bu değerleri dünyaya tanıtacaksınız" dedi.

İLK ÜÇE GİRENLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİLER

Protokol konuşmalarının sona ermesiyle, Edebi Hayat Okumaları Projesi'nde ilk üçe giren ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenlerine AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından plaket ve altın ödülleri verildi. Dereceye giren okullar da bilgisayar ödüllerini aldı. Yarışmada dereceye giren diğer öğrenciler ise ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

İBRAHİM SADRİ ŞİİRLERİYLE GENÇLERE AKİF'İ ANLATTI

Protokol konuşmalarının tamamlanmasıyla sahneye şair İbrahim Sadri geldi. İbrahim Sadri programda, orkestra eşliğinde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, mücadele ruhu ve vatan sevgisini Akif Şiirleri ve Milli Mücadele Anıları ile aktardı. Muhteşem performansı ve seslendirdiği şiirlerle gönüllere adeta taht kuran Sadri, Mehmet Akif Ersoy adına düzenlenen anma günü için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında bu yıl üçüncüsü düzenlenen, "Edebi Hayat Okumaları Projesi" sınavında başarılı olan öğrenci ve eğitmenler ödüllerini aldı. Dereceye giren 50 ortaokul ve lise öğrencisi ile 50 rehber öğretmen ve 6 okula ödülleri verildi. Dereceye giren öğrenci ve eğitmenler altın ile ödüllendirildi. Ortaokul ve lise gruplarındaki birinci olan öğrenciye 2 tam altın; ikinciye 1 tam altın, üçüncüye 1 yarım altın hediye edildi. 4. ile 25. dereceler arasındaki tüm öğrenciler ise 1 gram altın ile ödüllendirildi. Törende öğrencilerin öğretmenleri de ödüllendirildi. En yüksek puan alan grubun birinci rehber öğretmenine 2 tam altın, ikinci olan grubun rehber öğretmenine 1 tam altın, üçüncü olan grubun rehber öğretmenine ise 1 yarım altın verildi. Yine 4. ile 25. derece arasında yer alan grupların rehber öğretmenleri 1 gram altın aldı. Ayrıca ilk üçe giren okullara bilgisayar hediye edildi. Öğrenci ve eğitmenler ödüllerini Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile protokol üyelerinin elinden aldı.

BİLENLERE SELAM OLSUN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üç yıl önce "Bilenlere Selam Olsun" sloganı ile Edebi Hayat Okumaları Projesi'ni önce hayata geçirdi. "Akif'in Çizgisi ve Yunus'un Sevgisi"nde gençleri buluşturmayı hedefleyen proje kapsamında öğrenciler, geçtiğimiz haziran ayında sınava girdi. Öğrencilere sınavda Akif ve Yunus Emre'nin şiirleri kapsamında "şirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları ve yazarın hayatı" gibi konular soruldu.

EDEBİ HAYAT OKUMALARI PROJESİ'NDE DERECEYE GİRENLER

Öte yandan Edebi Hayat Okumaları Projesi'nde dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okullar ise şöyle:

EDEBİ HAYAT OKUMALARI SINAV SONUÇLARI

DERECEYE GİREN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ

VERİLECEK ÖDÜLLER

1

ASLI CEREN DEMİRBAŞ

KÖRFEZ

Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu

2 Tam Altın

2

ELİF KIZILTAŞ

GEBZE

Gebze Mesude İşman Ortaokulu

1 Tam altın

3

BERRA SAFRAN

ÇAYIROVA

İstiklal Ortaokulu

1 Yarım Altın

4

ZEYNEP GEÇİCİ

KÖRFEZ

Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu

1 Gram Altın

5

ZEHRA CEREN YENİ

KÖRFEZ

Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu

1 Gram Altın

6

NİHAL BETÜL ÇELİK

ÇAYIROVA

Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu

1 Gram Altın

7

ZEYNEP AYGÜN

DERİNCE

Sırrıpaşa Ortaokulu

1 Gram Altın

8

DEFNE AYAS

KÖRFEZ

Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu

1 Gram Altın

9

GÜLCE POLAT

KÖRFEZ

Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu

1 Gram Altın

10

EBRU GENÇ

KÖRFEZ

İgsaş Ortaokulu

1 Gram Altın

11

FİRDEVS ÇAYCI

DARICA

Darıca Mehmet Akif Ortaokulu

1 Gram Altın

12

EBRAR KARAKUZU

DERİNCE

Fatih Ortaokulu

1 Gram Altın

13

DURU SENA TUNCA

GEBZE

Osmangazi Ortaokulu

1 Gram Altın

14

RASİM EFE IŞIK

GEBZE

Gebze Mesude İşman Ortaokulu

1 Gram Altın

15

HALİLCAN ÖZMEN

GEBZE

Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu

1 Gram Altın

16

BERAT ALTINTAŞ

İZMİT

Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu

1 Gram Altın

17

CANSU GÖZEL

GEBZE

Gebze Mesude İşman Ortaokulu

1 Gram Altın

18

EREN MUHAMMED YİĞİT

KÖRFEZ

İgsaş Ortaokulu

1 Gram Altın

19

YUSUF ŞAHİN

GEBZE

Osmangazi Ortaokulu

1 Gram Altın

20

TUĞBA KANGAL

Gebze

Fatih İmam Hatip Ortaokulu

1 Gram Altın

21

YAZGÜLÜ AKBABA

KÖRFEZ

İgsaş Ortaokulu

1 Gram Altın

22

TUANA ÇETİNKOZ

KÖRFEZ

İgsaş Ortaokulu

1 Gram Altın

23

EDA KAYA

GEBZE

Gebze Mesude İşman Ortaokulu

1 Gram Altın

24

KUDRET KARAKAYA

DARICA

Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu

1 Gram Altın

25

ESMANUR TUZLUCA

GEBZE

Gebze Mesude İşman Ortaokulu

1 Gram Altın

DERECEYE GİREN LİSE ÖĞRENCİLERİ

VERİLECEK ÖDÜLLER

1

YAVUZ SELİM ARSLAN

BAŞİSKELE

Kocaeli Anadolu Lisesi

2 Tam Altın

2

ELİF ERDOĞAN

İZMİT

Kocaeli Fen Lisesi

1 Tam altın

3

NİSANUR SUBAŞI

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

1 Yarım Altın

4

EYLÜL ŞEVVAL PEKTAŞ

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

1 Gram Altın

5

NİGAR NUR AYDIN

ÇAYIROVA

Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi

1 Gram Altın

6

ZEYNEP ATAMAN

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

1 Gram Altın

7

SUDEM NUR FİDAN

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

1 Gram Altın

8

ZEHRA NEHİR DURAK

İZMİT

Muammer Dereli Fen Lisesi

1 Gram Altın

9

İLAYDA DİCLE VAROL

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

1 Gram Altın

10

BURCU HAKSEVER

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

1 Gram Altın

11

SEMİH ÇAĞRI GÜNEŞ

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

1 Gram Altın

12

SUDENAZ ASLAN

ÇAYIROVA

Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi

1 Gram Altın

13

RABİA ÜRAL

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

1 Gram Altın

14

SUDE POLAT

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

1 Gram Altın

15

ŞİMAL TÜRKYILMAZ

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

1 Gram Altın

16

BİLAL EFE ÇELİK

KÖRFEZ

Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi

1 Gram Altın

17

RÜVEYDA GÜROL

ÇAYIROVA

Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi

1 Gram Altın

18

ZEYNEP KOZMA

İZMİT

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi

1 Gram Altın

19

FATMA BURCU KILIÇ

İZMİT

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi

1 Gram Altın

20

ABDULLAH CAN KARABOĞA

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

1 Gram Altın

21

SERAY SUDE ÇELİK

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

1 Gram Altın

22

YUSUF TALHA TEKEREK

İZMİT

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi

1 Gram Altın

23

ŞEVVAL NAZ DİNÇ

GEBZE

Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi

1 Gram Altın

24

MUSTAFA RÜZGAR

DERİNCE

19 Mayis Anadolu Lisesi

1 Gram Altın

25

ENES ÇAĞLAYAN

GEBZE

Yücel Boru Fen Lisesi

1 Gram Altın

DERECEYE GİREN EN YÜKSEK PUAN ALAN ORTAOKUL GRUP REHBER ÖĞRETMENİ

VERİLECEK ÖDÜLLER

1

SEVİLAY ÖZDEMİR POLAT

KÖRFEZ

Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu

2 Tam Altın

2

ALİ ÇOŞKUN

GEBZE

Gebze Mesude İşman Ortaokulu

1 Tam altın

3

MAKBULE ERTAŞ

KÖRFEZ

İgsaş Ortaokulu

1 Yarım Altın

4

SEMRA KARAKAŞ COŞKUN

GEBZE

Osmangazi Ortaokulu

1 Gram Altın

5

FUNDA BAYRAM

İZMİT

Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu

1 Gram Altın

6

SİNAN CANPOLAT

DARICA

Darıca Mehmet Akif Ortaokulu

1 Gram Altın

7

SEVİNÇ KAYA

DERİNCE

Fatih Ortaokulu

1 Gram Altın

8

BAHAR ALKAN

GEBZE

Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu

1 Gram Altın

9

DÖNDÜ MACİT

DARICA

Darıca Mehmet Akif Ortaokulu

1 Gram Altın

10

NEVZAT GÜÇYETMEZ

KÖRFEZ

İgsaş Ortaokulu

1 Gram Altın

11

İMDAT KESKİN

ÇAYIROVA

İstiklal Ortaokulu

1 Gram Altın

12

FATMA KORKMAZ TOSUN

DARICA

Şehit Hasan Kaya Kız Imam Hatip Lisesi b

1 Gram Altın

13

ERHAN ASLANHAN

GEBZE

Gebze Emlak Konutları Ortaokulu

1 Gram Altın

14

YAKUP DURSUN

Gebze

Mimar Sinan Ortaokulu

1 Gram Altın

15

EBRU AKGÜN

GÖLCÜK

Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu

1 Gram Altın

16

TURAN ŞİMŞEK

KANDIRA

Kandira Anadolu İmam Hatip Lisesi BÜNYES

1 Gram Altın

17

ASLAN SALTAOĞLU

DERİNCE

Sırrıpaşa Ortaokulu

1 Gram Altın

18

YUSUF İTİK

KÖRFEZ

İgsaş Ortaokulu

1 Gram Altın

19

ARZU YAMAN

KARTEPE

Hacı Halim Karslı Ortaokulu

1 Gram Altın

20

SUZAN ÇOMAK

GEBZE

Gebze Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortao

1 Gram Altın

21

YÜCEL DEMİR

GEBZE

Gebze Emlak Konutları Ortaokulu

1 Gram Altın

22

ENGİN ERDOĞAN

DARICA

Darıca Süreyya Yalçın Ortaokulu

1 Gram Altın

23

AYTEN YAĞMUR

DARICA

Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu

1 Gram Altın

24

VİLDAN CANSIZ

GEBZE

Gebze Cumaköy Ortaokulu

1 Gram Altın

25

HATİCE TİRYAKİOĞLU

GEBZE

Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu

1 Gram Altın

DERECEYE GİREN EN YÜKSEK PUAN ALAN LİSE GRUP REHBER ÖĞRETMENİ

VERİLECEK ÖDÜLLER

1

EKREM DİLCE

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

2 Tam Altın

2

ERDEM YILDIRIM

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

1 Tam altın

3

ÖMER YILMAZ

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

1 Yarım Altın

4

AHMET CINDIR

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

1 Gram Altın

5

MEHMET AKİF ZORA

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

1 Gram Altın

6

AYŞE ÖZEL

KÖRFEZ

Hereke Anadolu Lisesi

1 Gram Altın

7

MENDERES KIR

İZMİT

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi

1 Gram Altın

8

KEVSER HÜLYA GÜNER

İZMİT

İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hat

1 Gram Altın

9

AHMET KARLI

ÇAYIROVA

Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi

1 Gram Altın

10

HACER BULUN

İZMİT

24 Kasım Anadolu Lisesi

1 Gram Altın

11

MUHAMMET ŞEHMUS ŞAHİN

GEBZE

Cumhuriyet Anadolu Lisesi

1 Gram Altın

12

HALİL ÇOBAN

KARAMÜRSEL

Karamürsel Alp Anadolu Lisesi

1 Gram Altın

13

YEŞEREN EZDİ

DARICA

Darıca Fen Lisesi

1 Gram Altın

14

İPEK TELLİ

ÇAYIROVA

Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi

1 Gram Altın

15

ÖMER KESKİNLİ

KÖRFEZ

Oruç Reis Anadolu Lisesi

1 Gram Altın

16

ERSİN TOPÇU

DARICA

Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi

1 Gram Altın

17

ABDULKADİR AVCI

İZMİT

Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip

1 Gram Altın

18

AYŞEN ERDOĞAN

İZMİT

Cahit Elginkan Anadolu Lisesi

1 Gram Altın

19

GÜLSÜM YELKEN

KÖRFEZ

Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi

1 Gram Altın

20

DEMİRHAN ÖZDEMİR

KARTEPE

Pirelli Anadolu Lisesi

1 Gram Altın

21

KADİR YILDIZ

Başiskele

Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi

1 Gram Altın

22

SEVİNÇ ÜNAL

İZMİT

24 Kasım Anadolu Lisesi

1 Gram Altın

23

HANDAN GÖZEK

İZMİT

Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Li

1 Gram Altın

24

PAKİZE ATEŞ KARA

KARAMÜRSEL

Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip L

1 Gram Altın

25

YASEMİN ATİLLA

GEBZE

Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi

1 Gram Altın

DERECEYE GİREN OKULLAR

ÖDÜLLER

ORTAOKUL

LİSE

1

Fatih Ortaokulu - DERİNCE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi - KARTEPE

Bilgisayar

2

İgsaş Ortaokulu - KÖRFEZ

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi - İZMİT

Bilgisayar

3

Şehit Hasan Kaya Kız Imam Hatip Lisesi bünyesinde ortaokul - DARICA

İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - İZMİT

Bilgisayar

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