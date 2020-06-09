9 Haziran Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020! İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 9 Haziran'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Haziran Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 09.06.2020 09:00 - 09.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ACAR, BERK, BEŞVANA, CEYLİN, DEMİR ALİ, DİNÇ, ERDEMLİ, PEKGÖZ, PINARBAŞI, SERVİS, TAYAKADIN-TERKOS, TEPEBAŞI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2506706) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2506706)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 09.06.2020 09:00 - 09.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KERMES, TAŞOLUK sk/ KARLIBAYIR mah ANDIZ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk/ TAŞOLUK mah SELÇUKLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2506738) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2506738)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 09.06.2020 09:00 - 09.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAŞÖZ, BİRTAN, DÜLDÜL, SEMİH, SUNGUR, İNCE sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah LEYLAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2508422) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508422)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 09.06.2020 12:00 - 09.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAŞÖZ, BİRTAN, CİHANER, DÜLDÜL, FATİH, FİLİKA, NİŞAN, OSMANGAZİ, SEMİH, SUNGUR, İNCE sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah CİHANGÜL, ERDEMİR, OSMANGAZİ, PAK, SİMA, ÜRGÜP sk/ İSLAMBEY mah FATİH sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah LEYLAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2508428) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 09.06.2020 16:15 - 09.06.2020 17:15 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BADEM, BANKACI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2505177) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2505177)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 09.06.2020 16:00 - 09.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah, ,G-513., G-183, G-184, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1,G-190/2., G-191, G-192, G-194, G-200, G-520, G-522, G-792, G-843 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508044) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 09.06.2020 16:00 - 09.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2265., 2266., 2267., 2268., 2269., 2270., 2283., 2385., 2386., 2387., 2388., 2392., 2393., 2394., 2395., 2396., 2398., 2399., ORHAN GAZİ, YANYOL, İNÖNÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2507486) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2507486)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 09.06.2020 15:00 - 09.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2185., 2187., BARBAROS, KIŞLA sk// ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 382. sk/ ORUÇREİS mah 538., 540., 543., 544., 545., 546., 547., BARBAROS, TEKSTİLKENT, TEPE, YILDIRIM, ŞEHİT CEVDET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508329) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508329)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 09.06.2020 15:00 - 09.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2603., 2606., 2607., 2609., 2610., HALKALI, MİLLET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508480) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508480)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 09.06.2020 17:00 - 09.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah KALE sk// BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1509., 1510., 1511., GÜLBAHAR, ŞEHİT MURAT KARAYAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508481) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 09.06.2020 19:00 - 09.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BARIŞ, KAHRAMAN, MOLLA HÜSEYİN, ÖKSÜZ sk/ bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508483) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508483)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 09.06.2020 16:30 - 09.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, RESSAM NAMIK İSMAİL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2509854) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 09.06.2020 09:00 - 09.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah CEMRE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508189) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 09.06.2020 21:00 - 09.06.2020 23:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DÖKÜMCÜLER, FABRİKALAR, KAMİL, MERAM, SANAYİ, SOFULAR, SOKULLU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2508159) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508159)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 09.06.2020 16:00 - 09.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FATİH, MERCAN, ORDU, ÜRGÜPLÜ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2508148) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508148)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 09.06.2020 16:00 - 09.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BEYAZ SÜMBÜL, EFE, GÜR, KIZILIRMAK, MİLLET, ULUDAĞ, ŞEHİTLER sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2508140) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 09.06.2020 16:00 - 09.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah GÖLBOYU, ÇALIŞLAR sk/ KAVAKLI mah DENİZ AKTAŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489903) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489903)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 09.06.2020 16:00 - 09.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY, BURGAZ, BİLGİ, CAN, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DİDEM, KAHRAMAN, MARMARA, MELTEM, OĞUZ, SAMET, ÇALIKUŞU, ÇİM sk// BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah HADIMKÖY YOLU sk// ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah YUNUS EMRE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489906) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489906)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 09.06.2020 18:45 - 09.06.2020 19:45 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ENVER ADAKAN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2505143) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2505143)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 09.06.2020 16:00 - 09.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KIŞLA, ULUDAĞ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2506648) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 09.06.2020 15:30 - 09.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, AKARSU ÇIKMAZI, COŞKUN, KUMRULU, MİRALAY ÇIKMAZI, RIFKI EFENDİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2508065) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 09.06.2020 17:30 - 09.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BULUT sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2504205) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2504205)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 09.06.2020 16:00 - 09.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, HADIMKÖY YOLU sk// ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3067., 3109., 3111., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU, OSMAN GAZİ sk/ OSMANGAZİ mah 3112. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2505559) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 09.06.2020 10:00 - 09.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah AŞIKLAR sk/ bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2503871) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503871)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 09.06.2020 02:00 - 09.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KUM, KURAL, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZİŞAN, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk/ FATİH mah CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANİK, CEREN, FIRTINA, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZIGÜL, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, ÜRKMEZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2506892) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 09.06.2020 00:01 - 09.06.2020 03:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 901., 905/1., 906., 907., 910., 911., 927., 936., 937., 938., 939., 939/1. ÇIKMAZ, 940., 940/1. ÇIKMAZ, 941., 941/1., 942., 943., 944., 945., 946., 949., KEMER, KIŞLA sk/ NAMIK KEMAL mah 2. sk/ TURGUT REİS mah 433. sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah PALABIYIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508456) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508456)İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 09.06.2020 04:30 - 09.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 901., 905/1., 906., 907., 910., 911., 927., 936., 937., 938., 939., 939/1. ÇIKMAZ, 940., 940/1. ÇIKMAZ, 941., 941/1., 942., 943., 944., 945., 946., 949., KEMER, KIŞLA sk/ NAMIK KEMAL mah 2. sk/ TURGUT REİS mah 433. sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah PALABIYIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508457) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 09.06.2020 15:00 - 09.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ANI, ARALIK, CAN, CUMHURİYET, DUYGU, EKİM, KADER, KASIM, MAZİ, MEHTAP, SELAM, UZAY, YAKAMOZ, ÇAMLIBEL, ŞUBAT sk/ OSMANGAZİ mah AYASOFYA, CUMHURİYET, ESEN, TERAZİ sk/ İSTİKLAL mah 2613., 2620., 2630., 5.ŞİİR, 562., AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, BÖĞÜRTLEN, CUMHURİYET, DEREN, ERDEM, EĞİTİM, GAMZE, GÖÇMEN, KAUÇUK, KIZILCIK, KUMRU, KÖKNAR, KİRAZLI, KİVİ, MERTER, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, MÜZİK, MİLLET, OKUL, SANAT, SEVİNÇ, TEMEL, TILSIM, UDİ, ULUS, ZAFER, ZEYTİN, ZÜMRÜT, ÇİMEN, İNCİ ÇİÇEĞİ, ŞAİR, ŞEBNEM, ŞİİR sk/ ŞEHİTLER mah KARADUT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2506518) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 09.06.2020 16:00 - 09.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk/ MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2503921) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2503921)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 09.06.2020 16:00 - 09.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEVİZ, 1.DERYA, 1.KAHRAMAN, 1.NİLÜFER, 10.GÜL, 3.ZAMBAK, 5.SÜMBÜL, BİRLEŞİK, CUMHURİYET, GÖKNAR ÇIKMAZI, GÖKTÜRK, KARLI, RUMELİ, ÇAMLICA, ÇAMLIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2503922) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 09.06.2020 09:00 - 09.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR, BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU, ETHEM EFENDİ, GUREBA HASTANESİ, KAHALBAŞI, MOROVA, PİLİÇ ÇIKMAZI, TATLIPINAR, ÇAYIR MEYDANI, ŞEHİT ALPAY BAŞARAN, ŞERBETHANE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2504821) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2504821)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 09.06.2020 01:00 - 09.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR KEMALETTİN mah ABIHAYAT, BEYAZIT KARAKOL, BÜYÜK TULUMBA, KALAYCI ŞEVKİ, KÜRKÇÜBAŞI, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, SEKBANBAŞI, SOĞANAĞA CAMİİ, TURANLI sk/ NİŞANCA mah SOĞANAĞA CAMİİ sk/ SARAÇ İSHAK mah FERMANLI, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLLABEY, MİTHATPAŞA, NUR, SOĞANAĞA CAMİİ, TATLIKUYU HAMAMI, TURANLI, UYSAL, İŞBAŞI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2504995) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2504995)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 09.06.2020 09:00 - 09.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR, BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU, ETHEM EFENDİ, GUREBA HASTANESİ, KAHALBAŞI, MOROVA, PİLİÇ ÇIKMAZI, TATLIPINAR, ÇAYIR MEYDANI, ŞEHİT ALPAY BAŞARAN, ŞERBETHANE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2503800) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 09.06.2020 19:00 - 09.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 874., 879/1., 879/2., 880., 881., 882., HIZIREFENDİ, TURGUT REİS sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2506740) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 09.06.2020 01:00 - 09.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜNAY, GÜNEŞ, NADİDE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2508884) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 09.06.2020 17:30 - 09.06.2020 19:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, DEMİRBAŞ, DENİZATI, DEVİR, DEĞİRMEN, DOLUNAY, DONATIM, DOSTLUK, DUMANLI, DURGUN, HALİL RAHMAN, ULUBAŞ, YILDIRIM, YUNUS EMRE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2508446) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508446)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 09.06.2020 16:00 - 09.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKYOL, AKÇİL, AYABAKAN, BABACAN, BEGONYA, BUDAK, BUYRU, DERE, ERGUVAN, GALATA DERESİ, KAMBER, MİNA, NARTANESİ, ORKİDE, PAPATYA, REYHAN, YEŞİLCE, YEŞİLÇAY, İŞÇİ, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk/ HARMANTEPE mah DERE, DERE ÇIKMAZI, GÜNEŞLİ, MERCAN, YEŞİLCE, İSTEK sk/ TELSİZLER mah BALÇIK sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, KUMRU, PAPATYA, PORTAKAL, YEŞİLCE, YONCALI, ÖNDER, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk/ MECİDİYEKÖY mah KİRAZ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508482) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508482)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 09.06.2020 16:00 - 09.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BALÇIK, BULGUR, GALATA DERESİ, YEŞİLÇAY sk/ TELSİZLER mah YEŞİLÇAY sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah BEYAZ SÜMBÜL, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, KİRAZ, VİŞNE Sokak. bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508484) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 09.06.2020 15:00 - 09.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, MENEKŞE, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, POLAT, SALI PAZARI, SELÇUK, ÖMÜR, İKİTELLİ sk/ MEHMET AKİF mah URLA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2507100) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2507100)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 09.06.2020 05:00 - 09.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SULTAN MURAT mah 1.MİLLET, 1.YEŞİL, 1.İPEK, 2105., 2106. ÇIKMAZ, 3.ORTA, 4.ÇİMEN, 6.MENEKŞE, EMSAL, NARLI, SERBEST, VATAN, YENİ sk/ YENİ MAHALLE mah ATILGAN sk/ YEŞİLOVA mah 1.BOZTEPE, 2.İNÖNÜ, BENHUR, EMSAL, KIRKPINAR, SEZENLER, YILDIZELİ, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508232) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508232)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 09.06.2020 05:00 - 09.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 702., 703., 704., 705., AHUDUDU ÇIKMAZI, AYÇİÇEĞİ, BADEM, FINDIK, GOLDEN, HARDAL, HAŞ HAŞ, KAKTÜS, KAZIM KARABEKİR, KIZILCIK, MUZ, MİSKET ÇIKMAZI, VİŞNE, İNCİR sk/ SULTAN MURAT mah YENİ sk/ YENİ MAHALLE mah 1.MEHMET AKİF, 1.METİN, ATİLLA, METE, ORHAN, İNÖNÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508353) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 09.06.2020 01:00 - 09.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2508496) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508496)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 09.06.2020 06:00 - 09.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES sk/ BAHÇEKÖY YENİ mah ADNAN MENDERES, ASMA, CEVİZ, HUNCA, KESTANE, KORULUK, KUMKÖY, SARMAŞIK ÇIKMAZI, SUYOLU, ULUÇINAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508501) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 09.06.2020 10:00 - 09.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ÇERKEZKÖY, SUNGUR ALP, İSTANBUL cad. bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2507112) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 09.06.2020 16:00 - 09.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BELEN, BEYAZ GÜL, EMİRŞAH, GÖRÜNTÜ, MEVLÜT PEHLİVAN, ORTAKLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2495491) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2495491)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 09.06.2020 16:00 - 09.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE, HASAT, KOCAMANSUR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2508069) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2508069)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 09.06.2020 16:00 - 09.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AYAZMA YOLU, GÜZİDE sk/ İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU, AYDIN, GÜNEŞ 1, GÜRÜN, HUDUT, KAMELYA, MANDIRA, PIRLANTA, SEÇKİN, TÜRKMEN, VEFA POYRAZ, YILDIZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2508485) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 09.06.2020 14:00 - 09.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2395., 2396., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2850/3., 2851., 2854., 2858., 2861., 2862., 2863., 2864., 2865., 2866., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2507466) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2507466)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 09.06.2020 20:00 - 09.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah BADEM, CEVHER, CEYLAN, ERGUVAN, GÜLBAHÇE, KALE CAMİİ, KARANFİL, MİRAÇ, VAKFIKEBİR, YAYLA, ÇELEBİ, İĞDE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2507409) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 09.06.2020 09:30 - 09.06.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 14., 15., 15/1., 219., 22/1., 22/2., 22/4., 223., 23., ZÜBEYDE HANIM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2509358) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2509358)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 09.06.2020 09:30 - 09.06.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 10/1., 11., 11/3., 11/5., 13., 15., 16., 217., 218., 22/2., 22/3., 22/4., 22/5., 22/6., 223., 224., ZÜBEYDE HANIM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2509359) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2509359)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 09.06.2020 12:00 - 09.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 10., 11., 11/1., 11/4., 12., 12/1., 13., 14., 225., 227., 231., 29/1., 62/1., 62/2., 62/2A, 62/3., 62/4., 62/5., 62/6., 62/7., 63., 64/2., 64/6., 64/7., 9., İSA YUSUF ALPTEKİN sk/ SÜMER mah 211., 29/1., 29/10., 29/11., 29/12., 29/13., 29/4., 29/9., ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk/ bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2509365) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2509365)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 09.06.2020 12:00 - 09.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 13., 14., 15., 15/1., 22., 221., 224., 228., 229., 61/1., 61/2., 62/1., 62/2., 63., 63/2., 63/3., 63/4., 63/5., 64/3., İSA YUSUF ALPTEKİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2509366) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2509366)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 09.06.2020 15:00 - 09.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 58. BULVAR sk// YENİDOĞAN mah 242., 41., 41/1., 41/2., 41/3., 45/1., 45/2., 45/2A, 45/3., 46/3., 48., 50., 50/4., 50/9., 58. BULVAR, MEYDAN, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2509368) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.