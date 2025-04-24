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Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

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Olası bir İstanbul depremine hazırlık kapsamında, depremzedelerin geçici olarak yerleştirileceği iller iki aşamalı plana göre belirlendi. İlk aşamada Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri illeri kullanılacak. Bu iller, ilk etapta tahliye ve geçici barınma için planlandı.

İstanbul'da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, megakent için hazırlanan tahliye senaryoları tekrar gündeme geldi. 16 milyonluk nüfusa sahip şehirde, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Valiliği, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer kamu kurumlarının katkısıyla detaylı bir deprem eylem planı oluşturuldu. Plan, 7,5 büyüklüğünde bir deprem senaryosuna göre hazırlandı ve tüm ulaşım ağları tahliye için seferber edildi.

TAHLİYE ALANLARI OLUŞTURULDU

Tahliye planı kapsamında yüz binlerce vatandaşın şehirden ayrılması öngörülüyor. Bunun için 23 tahliye alanı oluşturuldu. Deniz yoluyla yapılacak tahliyelerde Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Limanı devrede olacak. Şehir Hatları vapurları, deniz otobüsleri, Kıyı Emniyeti araçları ve Sahil Güvenlik'e bağlı deniz unsurları, bu noktalardan vatandaşların tahliyesini sağlayacak.

Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

KARAYOLU VE DEMİRYOLU NOKTALARI

Demiryolu üzerinden tahliyeler için üç önemli nokta belirlendi: Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstasyonları. Karayolu tahliyelerinde ise Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem Otogarları tahliye çıkış merkezleri olarak kullanılacak. Vatandaşlar bu alanlara ring seferleriyle taşınacak.

Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

HAVALİMANLARI AKTİF ROL OYNAYACAK

Tahliye sürecine havayolu da dahil edildi. İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tahliyelerde aktif rol üstlenecek. Bu sayede şehirden çıkmak isteyen vatandaşlara tüm ulaşım seçenekleri sunulmuş olacak. Tahliyede öncelik sırasına göre; engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar ilk olarak tahliye edilecek. Yerel yönetimler ve güvenlik birimleri vatandaşlara tahliye sürecinde rehberlik edecek.

Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

DEPREMZEDELER HANGİ İLLERE GÖNDERİLECEK?

Depremzedelerin geçici olarak yerleştirileceği iller iki ana grupta sınıflandırıldı. İlk grup; Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri illerinden oluşuyor. İkinci grup ise ihtiyaç halinde devreye alınacak Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan'ı kapsıyor.

Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

UZMANLAR TEST EDİLMESİNİ İSTİYOR

Ekol TV'nin haberine göre uzmanlar, tahliye planlarının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, bu planların periyodik olarak güncellenmesi ve halka şeffaf şekilde anlatılması gerektiğini vurguluyor. Olası bir kaosun önüne geçmek için tatbikatlar ve simülasyonlarla planların test edilmesinin gerekliliği belirtiliyor.

Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıReşat:

Ey türk milleti siz nasıl bir beyine sahipsiniz neden sormuyorsunuz 25 yıldır neyi beklediniz neyin tahliyesi 25 yilda 4,5 tane yeni İstanbul kurulurdu ama bunlar peşkeş çekmek derdinde bunlar hırsızlık peşinde

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Haber YorumlarıKargın Beyi:

İst bld baskanı vardı gerçi baskanlık hariç her işe bakıyordu hani bedava su süt ekmek ulasım Burs denizaltı ile kent içi yolculuk 5 yılda ist kentsel dönüsün kapsamında 650 bin konıt sözü veren ist deprem sorununı 4 yılda çözerim diye vaad veren temel atmama töreni yapan kendini yapraklara alkıslatan kibir abidesi başkan vardı hatırladınozmı? Gerçi kendiside verdiği vaadleri hatırlamıyorum dedi yalan makinesi

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

Ekremi getirmende kimi getirirseniz getirin

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

açık yol bulursanız tahliye edersiniz. Allah size akıl fikir versin Rabbim bizi size muhtaç etmesin.

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Haber YorumlarıBerham Serpil:

Burnuma kötü kokular geldi

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Binalarınınzı sağplamlaştırın. Araptman yöneticilerinin paraları hortumlamasına müsaade etmeyin. Yöneticilerin yediği hortumladığı paralarda zeminden başlayarak binayı güçlendirin.

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Haber Yorumlarıred food:

Çevre ve şehircilik bakanlığı 20 yıldır hükümet niye yapılmadı. Hem ne gerek var, kader der geçeriz. Ulan bir belediye imkanıyla bakanlığın imkanını kıyaslayan millet kaybetmeye mahkumdur. 15 senedir siz yapmayın 5 yıllık görevde olan dandik bir belediye başkanına kalsın ihale, her işiniz böyle, suçlanacak adam aramak başka bir nok değil

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

23 yılda deprem için kılınızı kıpırdatmadınız. Bu kadar uzun sürede Türkiye yeni baştan yapılırdı.

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Haber YorumlarıNuride Amanatkyzy:

Ne olur,ne olmaz hazirlikli olmak lazim.. Kizil ay cadirlarini Allah cc rizasi icin satmaya degil,magdurlara bedava dagitilmasi icin hazir tutmasi gerekiyor...

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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

bu nsıl bir şehir listesi arkadaş.

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