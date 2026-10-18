8 aydır saçlarını boyamıyor! Nurgül Yeşilçay nedenini açıkladı

8 aydır saçlarını boyamıyor! Nurgül Yeşilçay nedenini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni projesi “Ömür Usta” için görünümünde değişikliğe giden Nurgül Yeşilçay, yaklaşık 8 aydır saçlarını boyatmadığını açıkladı. Yönetmen Hilal Saral ile saçlarını beyaz bırakma kararı aldıklarını belirten oyuncu, rolü için makyajsız kamera karşısına geçtiğini ve proje tamamlanınca saçlarını yeniden boyatacağını söyledi.
- Nurgül Yeşilçay, "Ömür Usta" projesindeki karakterine daha doğal bir görünüm kazandırmak için yaklaşık 8 aydır saçlarını boyatmıyor ve makyajsız kamera karşısına geçiyor.
- Saçlarını beyaz bırakma kararını yönetmen Hilal Saral ile birlikte alan Yeşilçay, proje bittikten sonra saçlarını yeniden boyatacak.
- Yeşilçay, köy hayatına yönelmesinin İstanbul'dan kaçmak anlamına gelmediğini, kendisini yoranın şehrin giderek daha "ambalajlanmış" bir hale gelmesi olduğunu söyledi.
Yeni projesi “Ömür Usta” için görünümünü değiştiren Nurgül Yeşilçay, yaklaşık 8 aydır saçlarını boyatmadığını ve makyajsız kamera karşısına geçtiğini söyledi. Saçlarını beyaz bırakma kararını yönetmen Hilal Saral ile aldıklarını belirten oyuncu, proje bittikten sonra saçlarını yeniden boyatacağını da ifade etti.
ROLÜ İÇİN DOĞAL GÖRÜNÜMÜ TERCİH ETTİ
Nurgül Yeşilçay, yeni projesi “Ömür Usta” için yaptığı hazırlıkları anlattı. Hürriyet’e konuşan oyuncu, canlandıracağı karaktere daha doğal bir görünüm kazandırmak amacıyla saçlarını boyatmaya ara verdiğini söyledi.
Yaklaşık 8 aydır saçlarını boyamadığını belirten Yeşilçay, bu süreçte saçlarının ne kadar beyazladığını kendisinin de fark ettiğini anlattı. Oyuncu, rolü için makyajsız kamera karşısına geçtiğini de kaydetti.
PROJE BİTİNCE SAÇLARINI BOYATACAK
Saçlarını beyaz bırakma kararını yönetmen Hilal Saral ile birlikte aldıklarını söyleyen Yeşilçay, bu görünümü kalıcı hale getirmeyi düşünmediğini belirtti. Oyuncu, “Ömür Usta” projesinin ardından saçlarını yeniden boyatacağını ifade etti.
“İSTANBUL’UN KAOSUNU SEVİYORUM”
Röportajda son dönemdeki yaşam tercihleri hakkında da konuşan Yeşilçay, köy hayatına yönelmesinin İstanbul’dan kaçmak anlamına gelmediğini söyledi. Kentin kalabalığını ve hareketini sevdiğini belirten oyuncu, kendisini yoranın şehrin giderek daha “ambalajlanmış” bir hale gelmesi olduğunu dile getirdi.