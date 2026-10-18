Emekli maaşlarında yeni hesap! Ocak zammı için 3 senaryo

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Milyonlarca emeklinin ocak ayında alacağı zam oranı için geri sayım sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son veriler ve yıl sonu enflasyon beklentileri, farklı senaryolarda emekli aylıklarının ne kadar artacağına dair ipuçları veriyor.

3 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 5,57

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 arttı. 5 Ekim’de açıklanan eylül verisiyle birlikte yıllık enflasyon yüzde 29,73 oldu. Temmuz-eylül dönemindeki toplam enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri şu an için bu oranda zam almaya hak kazanmış durumda.

KESİN ORANI EKİM-ARALIK VERİLERİ BELİRLEYECEK

Emekli zammının kesin oranı, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin de açıklanmasının ardından belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

TEMMUZDA YÜZDE 17,76 ZAM YAPILMIŞTI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuzda ilk 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 17,76 zam yapılmış ve en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltilmişti. Memur emeklilerine ise yüzde 6,52'lik enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 13,52 zam yapıldı.

PİYASANIN BEKLENTİSİ YÜZDE 29,63

Merkez Bankası’nın ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankette yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e yükseldi. Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4, Merkez Bankası’nın 13 Ağustos’ta açıkladığı Enflasyon Raporu’nda ise yüzde 28 olarak yer alıyor.

İŞTE SENARYOLARA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası tahmini olan yüzde 28'de kalması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 8,70 olacak ve en düşük aylık 25 bin 601 liraya yükselecek.

OVP tahmini olan yüzde 28,4'lük enflasyonda zam oranı yüzde 9,04, en düşük aylık ise 25 bin 681 lira olacak.

Piyasa beklentisi olan yüzde 29,63'te ise emekliler yüzde 10,08 zam alacak, en düşük aylık yaklaşık 25 bin 926 liraya çıkacak.

MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 6,67 İLE 8,01 ARASI ZAM

Hesaplamalara göre memur emeklilerinin zammı, yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması halinde yüzde 6,67, piyasa beklentisinin gerçekleşmesi halinde ise yüzde 8,01 olacak. Bu durumda en düşük memur emeklisi aylığı 33 bin 631 lira ile 34 bin 53 lira arasında olacak.

Kaynak: Haberler.com