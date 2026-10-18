Papa 14. Leo, akciğer kanseri ameliyatı sonrası Aziz Petrus Meydanı'nda halka seslendi

Papa 14. Leo, akciğer kanseri ameliyatı sonrası Aziz Petrus Meydanı'nda halka seslendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Papa 14. Leo akciğer kanseri nedeniyle geçen hafta salı günü ameliyat olduktan sonra dün Agostino Gemelli Hastanesi'nden taburcu edildi. Ameliyat sonrası ilk kez Aziz Petrus Meydanı'nda binlerce kişiye hitap eden Papa, faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başlayacağını söyledi.
Papa 14. Leo, akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olmasından günler sonra ilk kez Aziz Petrus Meydanı'nda binlerce kişiye hitap ederek, "Bu hassas süreci atlattıktan sonra faaliyetlerime kademeli olarak yeniden başlayacağım" dedi.
Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, akciğer kanseri nedeniyle geçtiğimiz hafta salı günü geçirdiği ameliyatın ardından dün Roma'daki Agostino Gemelli Hastanesi'nden taburcu edildi. 71 yaşındaki Papa, ameliyattan günler sonra ilk kez Aziz Petrus Meydanı'nda binlerce kişinin karşısına çıktı. Geleneksel Angelus duasını gerçekleştirmek ve konuşmasını yapmak üzere Apostolik Sarayı'nın penceresine çıkan Papa, coşkuyla karşılanırken meydanda "Yaşasın Papa" sesleri yankılandı.
Akciğerinin bir bölümü alınan Papa, Angelus duasının ardından yaptığı konuşmada, "Bu günlerde benim için dua eden herkese teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, bu hassas süreci atlattıktan sonra faaliyetlerime kademeli olarak yeniden başlayacağım" ifadelerini kullandı.