Fransa'da öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazaları tek tek yağmaladılar

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Fransa'da sokak gösterilerinin şiddetlendiği öne sürülürken, lüks markalara ait mağazaların yağmalandığı iddiaları ortaya atıldı. Paylaşılan bilgilere göre Rolex ve Louis Vuitton gibi dünyaca ünlü markaların mağazalarının camları kırıldı, içeri giren bazı kişiler değerli ürünleri alarak uzaklaştı.

LÜKS MAĞAZALARIN CAMLARI KIRILDI

Protestolar sırasında bir grubun lüks mağazaların bulunduğu bölgelere yöneldiği, güvenlik önlemlerini aşarak vitrinlere zarar verdiği ileri sürüldü.

İddialara göre göstericiler arasında bulunan bazı kişiler, Rolex ve Louis Vuitton mağazalarının camlarını kırarak içeri girdi. Mağazalarda bulunan ürünlerin yağmalandığı belirtildi.

YAĞMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Mağazaların camlarının kırıldığı ve raflardaki ürünlerin alındığı anlar kameralara yansıdı. Özellikle Paris ve Lyon'da yaşanan olaylarda, bazı grupların protestolar sırasında oluşan kargaşadan yararlanarak iş yerlerine girdiği bildirildi.

Lyon kentindeki Presqu'île bölgesinde Louis Vuitton ve The North Face gibi markaların mağazaları da yağmacıların hedefi oldu. Rolex mağazasına yönelik saldırı iddiası ise henüz doğrulanamadı.

PROTESTOLARDA 1200 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı düzenlenen gösteriler, bazı kentlerde güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüştü.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun açıkladığı verilere göre ülke genelinde 1200 kişi gözaltına alınırken, 150 polis memuru yaralandı.

Güvenlik güçleri olaylara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken, çok sayıda iş yerinin zarar gördüğü bildirildi.

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Kaynak: Haberler.com