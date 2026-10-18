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Fransa'da öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazaları tek tek yağmaladılar

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Fransa'da öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazaları tek tek yağmaladılar Haber Videosunu İzle
Fransa'da öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazaları tek tek yağmaladılar
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Fransa'da giderek şiddetlendiği belirtilen protestolarda lüks mağazalar yağmacıların hedefi oldu. Rolex ve Louis Vuitton gibi dünyaca ünlü markaların mağazalarının camlarının kırıldı ve değerli ürünler yağmalandı. Yağma anları kameralara yansırken, ülke genelinde 1200 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

  • Fransa'da protestolar sırasında Paris ve Lyon'da Rolex, Louis Vuitton ve The North Face gibi lüks markaların mağazalarının camları kırılarak ürünler yağmalandı.
  • Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun verilerine göre ülke genelinde 1200 kişi gözaltına alındı, 150 polis memuru yaralandı.
  • Hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı düzenlenen gösteriler bazı kentlerde güvenlik güçleriyle çatışmaya dönüştü; polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Fransa'da sokak gösterilerinin şiddetlendiği öne sürülürken, lüks markalara ait mağazaların yağmalandığı iddiaları ortaya atıldı. Paylaşılan bilgilere göre Rolex ve Louis Vuitton gibi dünyaca ünlü markaların mağazalarının camları kırıldı, içeri giren bazı kişiler değerli ürünleri alarak uzaklaştı.

LÜKS MAĞAZALARIN CAMLARI KIRILDI

Protestolar sırasında bir grubun lüks mağazaların bulunduğu bölgelere yöneldiği, güvenlik önlemlerini aşarak vitrinlere zarar verdiği ileri sürüldü.

İddialara göre göstericiler arasında bulunan bazı kişiler, Rolex ve Louis Vuitton mağazalarının camlarını kırarak içeri girdi. Mağazalarda bulunan ürünlerin yağmalandığı belirtildi.

YAĞMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Mağazaların camlarının kırıldığı ve raflardaki ürünlerin alındığı anlar kameralara yansıdı. Özellikle Paris ve Lyon'da yaşanan olaylarda, bazı grupların protestolar sırasında oluşan kargaşadan yararlanarak iş yerlerine girdiği bildirildi.

Lyon kentindeki Presqu'île bölgesinde Louis Vuitton ve The North Face gibi markaların mağazaları da yağmacıların hedefi oldu. Rolex mağazasına yönelik saldırı iddiası ise henüz doğrulanamadı.

PROTESTOLARDA 1200 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı düzenlenen gösteriler, bazı kentlerde güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüştü.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun açıkladığı verilere göre ülke genelinde 1200 kişi gözaltına alınırken, 150 polis memuru yaralandı.

Güvenlik güçleri olaylara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken, çok sayıda iş yerinin zarar gördüğü bildirildi.

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