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A Milli Takım'da Montella'nın yerine 2 yeni aday

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A Milli Takım'da Montella'nın yerine 2 yeni aday
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Vincenzo Montella ile yollarını ayıran TFF, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Abdullah Avcı ve Samet Aybaba adaylar arasında öne çıktı. İşte detaylar...

  • Türkiye Futbol Federasyonu, Vincenzo Montella'nın ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
  • Arda Turan seçeneğinin kapanmasıyla adaylar arasında Abdullah Avcı öne çıktı.
  • TFF, Kasım ayında Belçika ve Fransa ile oynanacak UEFA Uluslar A Ligi maçları için takımı geçici olarak Samet Aybaba'ya emanet etme ihtimalini gündemde tutuyor.

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik patronunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Arda Turan ve Şenol Güneş'in ardından iki aday daha belli oldu.

ABDULLAH AVCI LİSTEDE İLK SIRADA

Arda Turan seçeneğinin kapanmasıyla birlikte adaylar arasında Abdullah Avcı ismi öne çıktı. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde iddialara yanıt vererek yetkililerle netleşmiş bir durum olmadığını ifade etmişti. Avcı, "Adımın milli takımla anılması gurur verici. Türk futboluna ve bayrağımıza hizmet etmek her teknik adamın arzusu. Şu an için süreci izleyip beklemek en doğrusu olur.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

GEÇİCİ ÇÖZÜM: SAMET AYBABA

TFF'nin gündemindeki bir diğer ihtimal ise Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba. Yönetimin, UEFA Uluslar A Ligi'nde Kasım ayında oynanacak Belçika ve Fransa karşılaşmaları için takımı geçici olarak Aybaba'ya emanet etmeyi "C planı" olarak masada tuttuğu belirtiliyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (2)

Haber Yorumları766nk65wgb:

ikiside çöp hadi geçmiş olsun

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

olamaz klâsik isimler midem bulanıyor ya

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