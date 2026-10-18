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Bakan Çiftçi, Sapanca'da selde mahsur kalan 8 aylık bebeğin kurtarıldığını açıkladı

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Bakan Çiftçi, Sapanca'da selde mahsur kalan 8 aylık bebeğin kurtarıldığını açıkladı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin AFAD ekiplerince kurtarıldığını açıkladı. Çiftçi, sosyal medya paylaşımında AFAD personelinin bebeğin uykusu bölünmesin diye onu pışpışladığını da aktardı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğimiz ekiplerimiz tarafından kurtarıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi sosyal medya hesabından Sakarya'da sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin AFAD ekipleri tarafından kurtarılmasına dair açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada Bakan Çiftçi, "Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğimiz ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. O zorlu anlarda yüreğimizi ısıtan öyle güzel bir an yaşandı ki. AFAD personelimiz Murat Ergül, kucağına aldığı Zeynep bebeğimizin uykusu bölünmesin diye onu usul usul pışpışladı. Zeynep kızım, sen bugün yaşananları belki hiç hatırlamayacaksın ama büyüdüğünde bil ki sen daha onların adını bile bilmezken, onlar seni korumak için seferber oldu. Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı. İşte sen bu kadar kıymetlisin, güzel kızım. Bizi biz yapan, en zor zamanlarda dahi kaybetmediğimiz bu gönül inceliğidir. Başta Murat kardeşim olmak üzere, afetin en zorlu anlarında kendi canlarını hiçe sayarak vatandaşlarımızın yardımına koşan, gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık ve adanmışlıkla görev yapan bütün kahramanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak bütün evlatlarımızı her türlü afetten muhafaza eylesin. Bahtlarını açık, ömürlerini hayırlı eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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