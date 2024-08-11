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Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış

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İstanbul Arnavutköy'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasından 3 kurşunla katledilen Serpil Gül'ün ağabeyi Cihan Yılmaz korkunç bir detay paylaştı. Yılmaz, "3 yıldır ayrılar kadını kandırıyor. 'Gel çocuk sünnet olacak, sünnete gel' diyor. Tasarlayarak planlı. Videoda göründüğü gibi vuruyor kafasına sıkıyor üç el. 2 kişi arkada takip ediyor 1 kişi de önde. Bu olay planlı." ifadelerini kullandı.

Arnavutköy'de Serpil Gül (35), 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu Harun Gül (40) tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak öldürülmüştü. Cenaze töreninde konuşan Serpil Gün'ün ağabeyi Cihan Yılmaz, "Benim devlet büyüklerinden ricam, başka Serpiller genç yaşında hayata veda etmesinler. 3 yıldır ayrılar kadını kandırıyor. 'Gel çocuk sünnet olacak, sünnete gel' diyor. Tasarlayarak planlı. Videoda göründüğü gibi vuruyor kafasına sıkıyor üç el. 2 kişi arkada takip ediyor 1 kişi de önde. Bu olay planlı. Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum bu olayın üzerine gidilsin" dedi.

SOKAK ORTASINDA 3 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, 35 yaşındaki Serpil Gül 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu ve Harun Gül (40) ile ayrı yaşıyordu. Harun Gül ile birlikte yaşayan çocuklarını görmeye gelen Serpil Gül, çocukları göremeyince çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Harun Gül, Serpil Gül'ü sokak ortasında başından silahla vurdu. Olayı görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Harun Gül, silahla kafasına ateş etmeye çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 4 çocuk annesi Serpil Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından anne Serpil Gül'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı.

Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmiş! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamışSerpil Gül

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemleri tamamlanan Serpil Gül'ün cenazesi sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Helallik alınması için baba evine götürülen Serpil Gül için Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Gül'ün akrabaları ve yakınları katıldı. Serpil Gül'ün, erkek kardeşlerinin tabutun başından ayrılmadığı görüldü. Cenaze töreni öncesinde konuşan Serpil Gül'ün ağabeyi Cihan Yılmaz ve akrabası Bülent Durgun olay sonrasında yaşadıklarını anlattı. Gül'ün cenazesi defnedilmek üzere Sultanbeyli Teferrüç Mezarlığı'na götürüldü.

Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmiş! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış

"BAŞKA SERPİLLER GENÇ YAŞINDA HAYATA VEDA ETMESİN"

Hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirten Serpil Gül'ün ağabeyi Cihan Yılmaz, "Yıl olmuş 2024. İstanbul'un en önemli yerlerinden Arnavutköy'de bir kadın vahşice katlediliyor. Bildiğim kadarıyla 5 yıllık 4 yıllık bir cezayla bu adam kurtulmayı planlıyor. Benim devlet büyüklerinden ricam, devletimden ricam bu olayın üzerine gidilsin. Başka Serpiller genç yaşında hayata veda etmesinler" dedi.

Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmiş! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış

"TASARLAYARAK PLANLI"

Olayın planlı olduğubu vurgulayan Yılmaz, " 3 yıldır ayrılar. Kadını kandırıyor. 'Gel çocuk sünnet olacak sünnete gel' diyor. Ayrılmış barışmışsın bitmiş. Tasarlayarak planlı. Videoda göründüğü gibi vuruyor kafasına sıkıyor 3 el. 2 kişi arkada takip ediyor 1 kişi de önde.Bu olay planlı.Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum bu olayın üzerine gidilsin. Devlet büyüklerimden ricam bu. Acımız büyük devletimiz güçlü bir devlet inşallah bunun hakkından gelir " dedi.

Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmiş! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış

"ÇOCUKLAR GERİDE KALDI"

Yılmaz, "Çocuklar geride kaldı. Ben polis karakoluna çıkarken çocuklar bana bağırıyordu 'Dayı, dayı' diye. Polisler ve yetiştirme yurdu görevlileri yaklaştırmadılar. Belki de babaları gibi canilik yaparım diye düşündüler. Allah göstermesin, öyle bir şey asla olmaz" dedi.

Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmiş! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış

"DEVLETİMİZ BÖYLE ADİ CANİLERE GEREKEN CEZAYI VERİR TEMENNİMİZ BUDUR"

Yılmaz, "Devletimiz güçlü bir devlet bunun hakkından gelir, İnşallah böyle adi canilere gereken cezayı verir. Temennimiz budur" dedi.Serpil Gül'ün akrabası Bülent Durgun ise, "Yıl 2024 maalesef böyle vahşete tanık oluyoruz. Çok acı çok ürpertici bir olay. Telefonum çaldı, vefat edenin akrabamız olduğunu öğrendik. Hemen olay yerine intikal ettik. Savunmasız bir kadın kaçıyor, hunharca sokak ortasında katlediliyor. Bunun sebebinin ne olduğunun bir önemi yok. Önemli olan bir kadının, masum savunmasız bir kadının hunharca katledilmesidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cihan Yılmaz Arnavutköy İstanbul İstanbul Sünnet Çocuk İstanbul Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Tutankamon Hoca:

Yani cocukları bırakıp gitmiş dönüp ardına bile bakmamışmı bu durummda tam detaylara vakıf değiliz habercilik böyle olmaz

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