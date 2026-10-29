Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arjantin'de yaklaşık 70 yıl önce bir adaya getirilen gümüş sülünler, yıllar sonra doğanın dengesini tehdit eden bir soruna dönüştü. Bilim insanları, sayıları giderek artan kuşların istilacı bitkilerin tohumlarını yayarak adanın doğal bitki örtüsü üzerinde baskı oluşturduğunu belirledi.

Arjantin'in Patagonya bölgesindeki Nahuel Huapi Milli Parkı'nda bulunan Victoria Adası'na, 1950'li yıllarda Güneydoğu Asya kökenli gümüş sülünler getirildi.

Yeni yaşam alanlarına uyum sağlayan kuşlar, zamanla çoğalarak adanın farklı bölgelerine yayıldı. Ancak yıllar sonra yapılan araştırmalar, bu durumun beklenmedik sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu.

DOĞAL DENGEYİ TEHDİT EDİYORLAR

Bilim insanları, gümüş sülünlerin adaya dışarıdan getirilen bitkilerin meyve ve tohumlarıyla beslendiğini, ardından bu tohumları dışkıları aracılığıyla farklı bölgelere taşıdığını belirledi. Böylece adada doğal olarak bulunmayan bazı bitki türlerinin yayılması kolaylaşırken yerli bitki örtüsünün korunması da zorlaştı.

ARAŞTIRMADAN ÇARPICI SONUÇLAR ÇIKTI

Arjantin Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi (CONICET) ile Comahue Ulusal Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, gümüş sülünlerin insan faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde daha fazla görüldüğü tespit edildi.

Liman çevresinde hektar başına ortalama 5,69 gümüş sülün kaydedilirken doğal yapısını daha iyi koruyan alanlarda bu sayı 1,77 olarak hesaplandı.

Fotokapanlarla gerçekleştirilen başka bir araştırmada ise sekiz hayvan türüne ait 710 bağımsız görüntü elde edildi. Görüntülerin yüzde 99,7'sini adaya sonradan getirilen türler oluştururken gümüş sülünler 222 kez kaydedildi.

2021 YILINDA KONTROL ALTINA ALINDILAR

Çevre üzerindeki olası etkileri nedeniyle gümüş sülünler, Arjantin'de 2021 yılında kontrollü kullanıma tabi türler arasında sınıflandırıldı. Ancak kuşların Victoria Adası'ndan tamamen kaldırılmasına yönelik bir karar alınmadı.

Adada sürdürülen doğa koruma çalışmalarıyla dışarıdan getirilen türlerin oluşturduğu baskının azaltılması ve yerli bitki örtüsünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 103. yılında çok konuşulacak mesaj
Tek öğrencili okulda duygulandıran 29 Ekim töreni! Öğretmeninden minik Hatice'ye: Cumhuriyet'in ta kendisisin

Okulun tek öğrencisi o! 29 Ekim'de öğretmeninden duygusal sözler
Hindistan'da dev dalgalar sokakları yuttu! 180 binden fazla kişi tahliye edildi

Dev dalgalar sokakları yuttu! On binlerce kişi tahliye edildi
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı

Bayram günü yürekleri burkan görüntü!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek

Vatandaş rahat bir nefes alacak! Milyarlarca liralık borca af geliyor
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlü iş insanının ölmeden önce yazdığı not savcılığı harekete geçirdi
İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması

Tüyleri diken diken eden görüntü!
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca

Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
Erzurum'da elektrik direğine tırmanan yavru bozayı akıma kapılarak öldü

Köylüler direğe bakınca donup kaldı! Yavru ayının feci sonu
Bursa'da gökyüzünde evlilik teklifi! İki ayrı uçaktan telsizle sordu: Benimle evlenir misin?

Uçaktan uçağa telsizle evlilik teklifi! Cevap gökyüzünde geldi
Nevzat Aydın'a kan donduran tehdit! Oğlunu öldürmekle tehdit edip para istediler

Nevzat Aydın'a korkunç tehdit! Hemen polise koştu