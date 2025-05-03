Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası ünlülerden peş peşe taziye mesajları

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tedavisinin 18. gününde hayatını kaybetti. Vefat nedeni çoklu organ yetmezliği belirtilirken, ünlü isimler peş peşe taziye paylaşımlarında bulundu.

İşte o paylaşımlar:

İbrahim Tatlıses: Tertemiz bir adamı kaybettik. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.

Mahsun Kırmızıgül: Seni hep o gülümseyen yüzünle hatırlayacağım… O samimi, içten tavırlarınla, insana güven veren duruşunla… Vicdanınla, merhametinle, insana olan inancınla… Yolsuzluğa hiç bulaşmadan, tertemiz kalabilmiş bir adam olarak… Barış için hayatını ortaya koyan biri olarak…

Türk olduğun halde Kürt halkına sahip çıkan, onların acısını kendi yüreğinde hisseden biri olarak… Yazdığın senaryolarla, yönettiğin filmlerle, söylediğin her sözle bize insan kalmanın ne kadar kıymetli, ne kadar erdemli bir şey olduğunu gösterdin. En son annem vefat ettiğinde beni aramıştın… "Üzülme kardaşım… Hepimiz bir gün gideceğiz Mahsunum," demiştin ısrarla. Ama ne yazık ki Sırrı Abi… Sen çok erken gittin. Sırrı Süreyya Önder… Bize çok şey kattın. Sana minnettarız. Ailene ve tüm sevenlerine sabır; hepimize baş sağlığı diliyorum.

Hülya Koçyiğit:Sırrı Süreyya Önder'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim ne yazık ki… O, Türkiye'de barış, birlik, beraberlik için, terörsüz Türkiye için barış dilini her zaman savunan bir sanatçı, bir siyaset insanıydı. O; İyiliğiyle, zekâsıyla herkesin yüreğine dokunan gerçek bir kültür insanıydı. Hoşça kal Sırrı Süreyya Önder. Kalbimizde, barış için verdiğin çabalarla yaşamaya devam edeceksin. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum.

Nihat Doğan: Mekânın cennet olsun. Barışa ömrünü adayan adam...

Defne Samyeli: Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirmiş. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Demokrasi ve barışın inşası adına içtenliğine inandığım, entelektüelliği, hoş sohbeti ve çok siyasetçide olmayan yapıcı iletişim diliyle daha güzel günlere katkı olacağını umut ettiğim az kişiden biriydi. Mekânı cennet olsun.

Mert Fırat: Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Çok üzgünüm. Yalnızca bir siyasetçi değil, bir anlatıcı, bir insanlık vicdanı, bir hafıza taşıyıcısıydı... Barışı, adaleti, insanlık onurunu savundu. Meydanlardan sinema perdesine, kalpten kalbe dokunan bir iz bıraktı. Hakkı ödenmez. Ruhu şad olsun. Mekânı cennet olsun.

Seda Bakan: Çok üzgünüm. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.

Demet Akbağ: Zeki, komik, naif ve güzel yürekli adam, muzip gülümsemen hiç silinmeyecek hafızamdan.