Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan yıl sonu değerlendirmesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısına; Başkan Gülpınar'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcıları Ali Ekber Asker ve Osman Bilden, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol, ulusal ve yerel basın mensupları ile bazı daire başkanları katıldı.

Başkan Gülpınar, programda yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının bu önemli gününü kutlayarak, kendilerine görevlerinde başarılar diledi. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve BELTUR başta olmak üzere tüm birimlerde israfın önüne geçtiklerini vurgulayan Başkan Gülpınar, tüm rakamları detaylı şekilde açıkladı.

BAŞKAN GÜLPINAR: "SIRF PARA HARCAMAK İÇİN PROJE YAPMIYORUZ

Urfa halkının memnun kalacağı hazırlık aşamasında olan çok sayıda projeleri olduğunu vurgulayan Başkan Gülpınar, "Biz parayı çok verimli bir şekilde kullanıyoruz, birçok insanın istifade edebileceği projeler üzerinde çalışıyoruz. Sırf para harcamak için proje yapmıyoruz. Geçmişte para harcamak için birçok proje yapılmış, bina var ama ortada bir şey yok veya teslim alınmış ama ortada bir şey yok" dedi.

Gülpınar, görevi bittikten sonra bir daha aday olmayacağını da vurgulayarak, "Benden sonra kim geliyorsa gelsin. Ben istiyorum ki herkes edebiyle kenara çekilsin. Yok, bu kadar arsa sattı, yok böyle yaptı gibi söylentileri bıraksın" diye ifade etti.

"291 DOSYA İNCELEMEYE ALINDI"

Göreve geldiklerinden bu yana geçtiğimiz dönemlerdeki usulsüzlükleri ortaya çıkarmak için çalıştıklarını belirten Gülpınar, "Bu konuda incelemeye aldığımızı dosya sayısı 291.Valiliğe soruşturma izni talebi ile raporladık, 4 dosyayı da Cumhuriyet Savcılığına gönderdik. 29 dosyanın incelemesi tamamlandı. Daire başkanlıklarına bilgi verildi. Profesyonel bir ekiple hareket ediyoruz. Bunun peşini bırakmayacağız. Mali disiplini sağlamaya çalışıyoruz. Biz kendi vazifemizi, görevimizi yapıyoruz. Tespit ettiğimiz tüm usulsüzlükleri, kimsenin gözünün yaşına bakmadan suç duyurusunda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BORCU 12 MİLYAR 171 MİLYON TL"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin mali yapısına da vurgu yapan Başkan Gülpınar, göreve geldiklerinde 11 milyar 219 milyon 681 bin TL borç devir aldıklarını belirterek, "Ağustos 2024'te İller Bankası tarafından tarafımıza sonradan bildirilen 951 Milyon 834 Bin TL JICA borcu ortaya çıkmıştır. Bu borç ile beraber toplam borç miktarı 12 Milyar 171 Milyon 515 Bin 734 TL'dir. Bugüne kadar 1 Milyar 630 Milyon 641 Bin 235 TL borç ödemesi yapılmıştır" dedi.

"SGK BORCU 397 MİLYON 319 BİN TL"

Gülpınar, SGK borcuna da değinerek, "1 Nisan 2024'ten önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemize bağlı iştiraklerin devirde yapılandırılmış ve cari dönem toplam SGK borcu 397 Milyon 319 Bin 527 TL'dir" şeklinde konuştu.

"GEÇMİŞTE YAŞANAN İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİYORUZ"

Önceki dönemden kalan borçlara ve sosyal medyadan yapılan paylaşımlara cevap veren Gülpınar, borç rakamlarının hayali olarak üretilmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Rakamlar üzerinde oynanmaz, bunlar hepsi resmidir, kayıtlıdır. Bu borç neden inkâr ediliyor anlamıyorum.Madem bu borcu birileri anlamak istemiyor öyleyse araştırma yapmak için uzman, en donanımlı kişileri göndersinler kontrol ettirsinler. Araştırma yapsınlar ve kamuoyuna borç konusunda ortak açıklama yapılsın. Bu paralar bu kadar israf edilmiş, biz geçmişte yaşanan bu israfın önüne geçiyoruz. Bizde her şey şeffaftır" diye ifade etti.

BÜTÇENİN YÜZDE 10'U KREDİ VE FAİZ ÖDEMESİNE GİDECEK

Gülpınar, Şanlıurfa'nın kalkınması, hizmetlerin sürdürebilirliği ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi 2025 yılı için 16 milyar liralık bütçe hazırladıklarını belirterek, "Ancak bu bütçenin yaklaşık yüzde 10'u yani 1,6 milyar TL'si, bankalara kredi ve faiz ödemelerine ayrılmak zorundadır. Bu durum, kaynaklarımızı daha verimli kullanmamızın önünde önemli bir engel oluşturmaktadır" dedi.

ARSA SATIŞLARINDAN ELDE EDİLEN GELİR KAMULAŞTIRMADA KULLANILACAK

Arsa satışına da dikkat çeken Gülpınar, "5 yılda 365 arsa satılmış, 3 milyar 6 milyon 497 bin TL gelir elde edilmiş. Bizim dönemde ise küçük küçük parsellerden oluşan ve kıymeti çok önemli olmayan 99 adet parselden 41 adet parsel satışı yapıldı. 34 parselin tahsilâtı yapılmış ve bunun bedeli 60 milyon 774 bin TL'dir. Bu para kamulaştırmalarda kullanılacaktır. Bu arsa satışını neden gündeme getiriyorlar, bunu anlamakta zorlanıyorum" dedi. 2023 yılında 6 milyar 353 milyon TL gelir, 7 milyar 663 milyon TL gider olduğunu vurgulayan Gülpınar, 2024 yılında ise 10 milyar 413 milyon TL gelir ve 10 milyar 521 milyon TL gider olduğunu açıkladı.

İSRAF VE YOLSUZLUK HATTINA 2 BİN 401 BAŞVURU YAPILDI

Göreve geldikten sonra israf ve yolsuzlukları önlemek amacıyla 'İsraf ve Yolsuzluk Whatsapp İhbar Hattı'nı hizmete sunduklarını hatırlatarak, "Bu uygulama belediye kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Bugüne kadar 2 bin 401 talep gelmiş, bunların 197'si ihbar olarak değerlendirilmiş ve işleme alınmıştır" diye ifade etti.

"AKARYAKITTA BÜYÜK TASARRUF SAĞLANDI"

01.04.2023-31.12.2023 tarihleri arasında 5 milyon 865 bin 289 litre akaryakıt kullanıldığını vurgulayan Gülpınar, 01.04.2024-31.12.2024 tarihleri arasında da 4 milyon 575 bin 206 litre akaryakıt kullanıldığını dile getirerek, "Litre farkı 1 milyon 290 bin 83 litredir. Fiyat farkı ise 61 milyon 20 bin 925 TL'dir. Lüzumsuz araç kullanımı yapılmış, araçları özel işlerinde kullanmışlar , biz bunun önüne geçtik ve akaryakıt tasarrufu sağlandı. Bu paralar, vatandaşlarımıza hizmet olarak aktarılacak" diye kaydetti.

HALK EKMEKTE İSRAF ÖNLENDİ

Önceki dönemde 18 büfe maliyetinin 2 milyon 60 bin TL olduğunu, 94 çuval undan günde 22 bin ekmek üretildiğini belirten Gülpınar, "Şimdiki Dönemde yapılan büfe sayısı 28.20 büfe maliyeti 760 Bin TL. 94 çuval undan 31 bin 800 ekmek üretiliyor. Günlük ekmek üretimi 60 bin adettir" dedi.

"YOL YAPIM ÇALIŞMALARINDA YÜZDE 53 TASARRUF SAĞLANDI"

Gülpınar, kırsalda yol kalitesinin arttığını dile getirerek, "1 Temmuz 2024/31 Aralık 2024 tarihleri arasında 520 km sathi asfalt, 20 km beton yol, 80 km stabilize yol ve 2 km sıcak asfalt yapıldığını söyledi. Önceki dönem 1 km kırsal yol maliyetinin 1,2 milyon TL olduğuna da dikkat çeken Başkan Gülpınar, şimdiki dönemde ise 1 km kırsal yol maliyetinin 563 bin TL olduğunu vurguladı.Yol yapım çalışmalarında yüzde 53 oranında tasarruf sağlandığı belirtildi. Fen İşleri Daire Başkanlığının da, 473 bin 102 m2 sıcak asfalt, 281 bin 500 m2 kilitli parke, 301 bin 203 m2 stabilize dolgu ve 147 bin 360 m2 sıcak asfalt yapa yapıldığını vurgulayan Başkan Gülpınar, "Birecik, Suruç, Viranşehir, Ceylanpınar, Akçakale ve 3 merkez ilçede asfalt serimi büyük oranda tamamlandı. Şehrimizde 73 farklı noktada yeni yol açma çalışmalarız hızla devam etmektedir. Bu sayede daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunmayı hedefliyoruz" dedi. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarından da bahseden Gülpınar, 1 Nisan 2024/31 Aralık 2024 tarihleri arasında 103 bin 889 metre içme suyu hattı, 98 bin 420 kanalizasyon hattı ve 13 bin 941 metre yağmur suyu hattının yapıldığını söyledi. OSB'ye su götürme projesinde sona yaklaşıldığını da aktaran Gülpınar, tamamlandığında OSB ve Oto Galericiler Sitesi kesintisiz suya kavuşarak altyapı ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti. Gülpınar, su sayaç okumada maliyetlerin yarıya düştüğünü vurgulayarak, "Özel şirket yerine Şanbel Enerji A.Ş. tarafından koordinasyonu yapılan su endeks okuma işlemi, maliyetleri yarıya indirerek ŞUSKİ'ye aylık 8.2 milyon, yıllık ise 98,4 milyon TL kar sağlanmaktadır" diye ifade etti.

TORPİLE YER YOK

Şeffaf ve adil belediyecilik anlayışıyla personel alımlarını noter huzurunda gerçekleştirdiklerini de ifade eden Gülpınar, "Torpile yer yok! Hak, hukuk ve adalet bizim önceliğimiz.' Diyerek, Şanlıurfa'yı bu anlayışla tanıştırdık. Büyükşehir ve iştiraklerine personel alımları kura ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

25 OTOBÜS ALIMI YAPILACAK

Gülpınar, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Urfa Ulaşım A.Ş. tarafından 25 adet 12 metrelik otobüsün ihalesinin tamamlandığını da belirterek, "Yeni otobüsler en kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacaktır. Halkımızın ulaşım konforunu arttırmaya devam ediyoruz" diye kaydetti. Gülpınar, kendi döneminde gerçekleşen çalışmaları ve yapılması planlanan projeleri bu ifadelerle anlattı:

FELAKET KRUTARMA MERKEZİNİ KURDUK

Büyükşehir Belediyemizce, 3 milyon 535 bin TL (100 bin Dolar) değerindeki atıl donanımlar değerlendirilerek, Büyükşehir binası dışında bağımsız bir Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) kurulmuş, kritik veriler yedeklenmiş ve felaket durumlarına karşı başka bir lokasyonda altyapı oluşturulmuştur."

100 DÖNÜMLÜK HATIRA ORMANI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hatıra Ormanı, Osmanbey Kampüsü arkasında bulunan 100 dönümlük orman vasıflı alanda oluşturulmuş ve bu alana 16 bin ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir. Daha yeşil ve yaşanılabilir bir Şanlıurfa için çalışmalarımız devam ediyor.

13 MİLYONLUK HİBE KAZANDIK

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığımız, sürdürülebilir ve yeşil bir Şanlıurfa için Avrupa Birliği kaynaklı 13 Milyon TL (356 bin Euro) hibe kazandı. Bu destekle geleceğe daha dayanıklı projeler hayata geçiriyoruz.

VİRANŞEHİR EYÜBNEBİ SABIREVLERİ

Haliliye İlçesi Yeşildirek Mahallesi'ndeki değerli taşınmazlarımız, TOKİ ile yapılan protokol kapsamında Viranşehir Eyüpnebi'de inşa edilen 86 konut ile takas edilmiştir. 2022'de 1 Milyon 528 Bin TL harcanmasına rağmen konutlar aktif kullanıma kazandırılamamış, 2024'te yapılan ihalelerde yalnızca 1 konutun satışı gerçekleşmiştir

HAYVAN BARINAĞI BÜYÜYOR

Mevcut 20 bin metrekarelik hayvan barınağımızı 170 bin metrekareye çıkarıyoruz. Ağaçlandırma, peyzaj, refah, oyun ve beslenme alanlarını içeren projemiz, can dostlarımıza modern bir yaşam alanı sunacaktır. Proje ihale aşamasına getirilmiş olup, hayvanların güvenliği ve konforu için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor.

25 BİN AİLEYE YARDIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Yapılan titiz sorgulama neticesinde ihtiyaç sahibi olmayan 9 bin kişiye sağlanan sosyal yardımlar iptal edilmiştir. Bu yardımların çoğunun eş, dost ve zenginlere verildiğini tespit ettik. Bunun yanında nisan ayından itibaren tespit edilen gerçek ihtiyaç sahibi yaklaşık 25 bin aileye yardımlarımız devam etmektedir.

40 LİRAYA 4 ÇEŞİT YEMEK

Hamarat Eller Sosyal Tesislerimizde 40 liraya 4 çeşit yemek uygulamamız vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Uygun yatlı, lezzetli menülerimizle halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Ayrıca Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz, şehrin farklı noktalarında vatandaşlara her sabah sıcak çorba ikrâmında bulunuyor.

MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak madde bağımlılığıyla mücadelede Liman Ayık Yaşam Derneği ile protokol imzaladık. İlk etapta 30 kişinin tedavi sürecini başladı. 90 günlük tedavi sürecini başarıyla tamamlayan 7 gencimiz mezun oldu. Yeni hayatlarına adım atan gençlerimize destek olmaya devam ediyoruz."

HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ

Karaköprü ve Eyyübiye hattını kapsayan 15 km uzunluğunda ve 15 istasyonlu Haf Raylı Sistem 1. Aşama uygulama proje çalışmaları devam etmektedir. Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek için kararlılıkla ilerliyoruz.

FUAR MERKEZİ KATLI KAVŞAK PROJESİ

Şanlıurfa-Diyarbakır otoyolunda yer alan Fuar Merkezi Katlı Kavşak projesine başlanmıştır. Analiz, tasarım ve harita alımları tamamlanmış, jeoloji sondaj çalışmalarına geçilmiştir. Şehrimizin ulaşımı için çalışmaya devam ediyoruz.

EVREN SANAYİ KATLI KAVŞAKLAR PROJESİ

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda, yoğun araç trağinin bulunduğu Evren Sanayi Sitesi 1. ve 2. kapılarında 2 köprülü kavşak uygulama çalışmaları tamamlanmış ve ihale aşamasına gelinmiştir. Şehrimizin ulaşımını rahatlatıyoruz.

AKARYAKIT VE İSTASYONU KURUYORUZ

Şanbel Enerji A.Ş., 2025 yılı içinde öz sermayesiyle akaryakıt istasyonu kurmayı hedeemektedir. Bu istasyon, belediyemizin akaryakıt ihtiyaçlarını düşük maliyetle karşılamanın yanı sıra halkımıza güvenilir ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI

Şanbel Enerji A.Ş., 2025 yılının ilk çeyreğinde şehrimizin muhtelif noktalarında 6 adet DC (hızlı şarj) ve 13 adet AC şarj istasyonu ile hizmete başlıyor. Aynı anda 25 araca hizmet vererek elektrikli araç kullanıcılarını ağırlayacağız. İleriki dönemde istasyon sayılarını artıracağız.

BEREKET KART

İhtiyaç sahibi ailelerin, bulundukları lokasyonda temel gereksinimlerini kolayca karşılaması için yeni bir kart uygulamasını başlatmaktayız. Bu kart, 13 ilçede hızlı ve etkin bir şekilde yardımların ulaşmasını sağlayacaktır. Bu sistem, belediyemizin araç, kira ve personel giderlerinden tasarruf etmesine olanak tanırken, kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Böylece sosyal destek hizmetlerimiz daha etkili hale gelecektir.