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Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele yol açtı. Menfezden geçerken ayağı kayan 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularına kapıldı. Kocakoç'un cansız bedeni selin sürüklediği alandan 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Ordu'da etkili olan sağanak yağış sonrası Çaybaşı ilçesinde yaşlı bir kadın sele kapılarak hayatını kaybetti.

Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

YAŞLI KADIN SEL SULARINA KAPILDI

Ordu genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çaybaşı ve İkizce ilçesinde sel taşkınlarına neden oldu. Yağışlar nedeniyle her iki ilçede kimi zaman dere suları köprü seviyesine ulaştı. Çaybaşı ilçesinde ise sağanak yağışların sele dönüşmesi sonrası Çay Mahallesi'nde 83 yaşındaki Hatice Kocakoç isimli yaşlı kadın menfezden geçerken ayağı kayıp suya düştüğü öğrenildi.

Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİ 2 KİLOMETRE İLERİDE BULUNDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, olayın ardından hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Ekipler, Çayır Mahallesi'nde suya düşen Kocakoç'un cansız bedenini selin sürüklediği alandan 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, bölgede olabilecek başka can kayıplarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların güvenliği için alınan önlemler artırılırken, yağışların devam etmesi durumunda yetkililerin dikkatli olunması çağrısı devam ediyor.

Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Çaybaşı Hatice Ordu Çay 3.Sayfa Güncel Haberler

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Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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Yorumlar (6)

Düsünür:

Seller yanginlar depremler asiri sicakliklar sussuzluk bahane edilerek dunyayi kurtarma bahanesi iklim kanunu yani karbon ayak izi vergisi cikarilarak. Kisitlama donemi yasayacaz.Karbon ayak izi vergisine hayir. Firsati olan karbon ayak izini arastirsin.

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Metin Yalcin:

Karadeniz her zaman riskli bir bölgemiz belediyelerin oy uğruna yaptığı hesapsız imar izinleri bölgeyi daha fazla risk altına atıyor ..

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Murat Celik:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mehmet Mutluay:

bunlar küçük küçük kıyamet ama hiç aldırış eden yok, idarecilerde adalet yok, yargıda adalet hukuk yok, iyiye gitmiyoz

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Sihirbazın Çırağı:

On üçüncü cuma öncesi ısınma turları.

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Marko Apostolidis:

ben bu işin ilahi olduğuna inanır oldum... yaz mevsiminde olmayacak şeyler oluyor... trde altyapıyı suçluyoruz ama almanya, isviçre, italya vs bunlarınkidemi baştan savma yapılar?

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