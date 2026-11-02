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Bartın Kurucaşile'de kopan asansör halatıyla 10 metre düşen baba ve oğlu yaralandı

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Bartın Kurucaşile'de kopan asansör halatıyla 10 metre düşen baba ve oğlu yaralandı
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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 5 katlı binanın dış cephesindeki asansörün halatı kopunca yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen baba ve oğlu yaralandı. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; babanın durumunun ağır olduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, 5 katlı binanın dış cephesine monte edilen asansörün halatının kopması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Hasan E. (69) ve oğlu Burak E. (35) yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Ömerler Mahallesi'ndeki 5 katlı binada meydana geldi. Ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Hasan E. ve oğlu Burak E., 5'inci kata çıkmak için binanın dış cephesine monte edilen asansöre bindi. Asansör, 3'üncü kata geldiğinde halatlarının kopması sonucu baba-oğul, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Hasan E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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