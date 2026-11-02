Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha

Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama dahaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı. Mustafa Sarıgül'ün kardeşi Metin Mevlüt Sarıgül'ün de aralarında olduğu 6 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklandı.
- Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ve Berrak Çetinkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da kara para aklama suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Ömer Hürriyet Büken, Aynur Aydın, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altunbaş Sürer, Mehmet Meriç, Süreyya Kurtalan ve Zeynep Sarısoy emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklama talebiyle, Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ile Berrak Çetinkaya adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklanırken, Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ile Berrak Çetinkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.