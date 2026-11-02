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Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha

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Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha
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Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı. Mustafa Sarıgül'ün kardeşi Metin Mevlüt Sarıgül'ün de aralarında olduğu 6 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
  • Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklandı.
  • Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ve Berrak Çetinkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da kara para aklama suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Ömer Hürriyet Büken, Aynur Aydın, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altunbaş Sürer, Mehmet Meriç, Süreyya Kurtalan ve Zeynep Sarısoy emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklama talebiyle, Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ile Berrak Çetinkaya adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklanırken, Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ile Berrak Çetinkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıh.61kuvvet:

fatma dan bir haber yokmu

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAydın Yıldırım:

anani siksin Fatmanin kocasi! memleketi yemisler aq hala ideoloji pesinde orospunun cocugu

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıVillaUmut:

Bir tane de Baş Foncu görelim ya bize ne Sarıgül’ün saçmalığından. Zaten her türlü hakkıyla içerde yatarlar hiç şüphemiz yok:)

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıyunus deniz:

özgür özeli kötü bir konuma atabilmek için sıkıntılı birini arayıp bulmayı başardılar.

Yorum Beğen4
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Haber YorumlarıAdem Altindag:

sağlamı varmı ki arayıp bulmuşlar diyorsun alayı sıkıntılı zaten:))

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Haber YorumlarıSelim K:

Foncu yok mu foncu ?

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