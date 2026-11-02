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Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem

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Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de Muğla açıklarında yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer de Osmaniye sallandı. Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Osmaniye'nin yanı sıra Adana, Kayseri, Niğde ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 4.2 büyüklüğünde depremle sallandı.

SUMBAS'TA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 20.58'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Osmaniye ile birlikte Adana, Kayseri, Niğde ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıY. Selim:

allahım neler oluyor bu ülkede doğusu batısı sallanıyor

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Haber YorumlarıCengiz Karakurt:

Allah'ım ülkemizi adaylardan korusun n

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