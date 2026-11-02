Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 4.2 büyüklüğünde depremle sallandı.

SUMBAS'TA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 20.58'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Osmaniye ile birlikte Adana, Kayseri, Niğde ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.