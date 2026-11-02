Bülent Şakrak'tan evlilik müjdesi! 17 yaş küçük sevgilisi hakkında konuştu

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, özel hayatıyla ilgili yaptığı son açıklamayla dikkat çekti. Ceyda Düvenci'den ayrıldıktan sonra Duygu Arabacıoğlu ile yeni bir ilişkiye başlayan ünlü oyuncu, iki yıllık birlikteliğinin geleceğine ilişkin merak edilen soruyu yanıtladı.

17 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE EVLENMEK İSTİYOR

49 yaşındaki Bülent Şakrak, 32 yaşındaki sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile yaşadığı ilişki hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İki yıldır birlikteliklerini sürdüren çiftin evlilik düşünüp düşünmediği sorusu, oyuncunun verdiği yanıtla açıklığa kavuştu. "Evlenmek istiyor musun?" sorusunu yanıtlayan Şakrak, sevgilisiyle evlenmek istediklerini açıkça söyledi. Ünlü oyuncu, "Evet, evlenmek istiyoruz. Sevgilimi çok seviyorum. Çok huzurum yerinde. Keyfim çok iyi" ifadelerini kullandı. Şakrak'ın bu sözleri, sevgilisiyle ilişkisini bir sonraki aşamaya taşımak istediğini ortaya koydu. Oyuncunun özellikle huzurlu ve mutlu olduğunu vurgulaması dikkat çekti.

CEYDA DÜVENCİ İLE 2023 YILINDA BOŞANMIŞTI

Bülent Şakrak, oyuncu Ceyda Düvenci ile evliliğini 2023 yılında sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından özel hayatında yeni bir sayfa açan Şakrak, Duygu Arabacıoğlu ile ilişki yaşamaya başladı. Aralarında 17 yaş fark bulunan Şakrak ve Arabacıoğlu, yaklaşık iki yıldır birlikteliklerini sürdürüyor. Özel hayatına ilişkin açıklamalarında sevgilisine duyduğu sevgiyi dile getiren oyuncu, ilişkisinde yakaladığı huzurun kendisi için büyük önem taşıdığını belirtti.

"DİNGİNİM, MUTLUYUM, HUZURUM ÇOK ÖNEMLİ"

İlişkilerinde iki yılı geride bırakmaya hazırlandıklarını anlatan Bülent Şakrak, hayatının bu döneminde kendisini nasıl hissettiğini de açıkladı. Ünlü oyuncu, "Şimdi 2 yıla geldik. Dinginim, mutluyum, huzurum çok önemli." sözleriyle yaşadığı mutluluğu ifade etti.

Kaynak: Haberler.com