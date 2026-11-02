Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Serpil Bahçeli'nin vefatının ardından, ailenin memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu.

OSMANİYE'DE TAZİYE ÇADIRI KURULDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Acı haberin ardından Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu. Yakınları ve taziyelerini iletmek isteyen vatandaşlar, Bahçeli ailesini yalnız bırakmadı.

Serpil Bahçeli uzun yıllar Ankara'da kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşamıştı ve kamuoyundan uzak bir hayat sürüyordu.

Ziraat Bankası ve Pamukbank'ta görev yapan Serpil Bahçeli, çalışma hayatının ardından emekliye ayrıldı.

DEVLET BAHÇELİ'NİN AİLESİ

Üç kız ve üç erkek olmak üzere altı çocuklu bir ailede dünyaya gelen Devlet Bahçeli, ailenin beşinci çocuğu.

Ailenin en büyük çocuğu Turan Bahçeli'yi sırasıyla Nurten Fettahlıoğlu, Servet Bahçeli, Serpil Bahçeli, Devlet Bahçeli ve Semiha Bahçeli takip etti.

Turan Bahçeli ve Nurten Fettahlıoğlu babalarının ilk evliliğinden dünyaya gelirken Servet, Serpil, Devlet ve Semiha Bahçeli ise ikinci evliliğinden dünyaya geldi.

TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Acı haberin duyulmasının ardından siyaset dünyasından taziye mesajları da peş peşe geldi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan yayınladığı mesajda, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli Hanımefendi rahmet-i rahmana kavuşmuştur. Merhume Serpil Hanım’a cenab-ı Allah’tan rahmet, Ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.