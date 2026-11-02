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Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti

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Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Osmaniye’de taziye çadırı kuruldu. Aile için kurulan taziye çadırında yakınları ve vatandaşlar bir araya gelirken, Bahçeli’ye yönelik başsağlığı mesajları da peş peşe geldi.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti.
  • Serpil Bahçeli, Ziraat Bankası ve Pamukbank'ta çalıştıktan sonra emekliye ayrıldı ve hiç evlenmedi.
  • Bahçeli ailesinin memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Serpil Bahçeli'nin vefatının ardından, ailenin memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu. 

OSMANİYE'DE TAZİYE ÇADIRI KURULDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Acı haberin ardından Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu. Yakınları ve taziyelerini iletmek isteyen vatandaşlar, Bahçeli ailesini yalnız bırakmadı.

Serpil Bahçeli uzun yıllar Ankara'da kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşamıştı ve  kamuoyundan uzak bir hayat sürüyordu.

Ziraat Bankası ve Pamukbank'ta görev yapan Serpil Bahçeli, çalışma hayatının ardından emekliye ayrıldı. 

DEVLET BAHÇELİ'NİN AİLESİ

Üç kız ve üç erkek olmak üzere altı çocuklu bir ailede dünyaya gelen Devlet Bahçeli, ailenin beşinci çocuğu.

Ailenin en büyük çocuğu Turan Bahçeli'yi sırasıyla Nurten Fettahlıoğlu, Servet Bahçeli, Serpil Bahçeli, Devlet Bahçeli ve Semiha Bahçeli takip etti.

Turan Bahçeli ve Nurten Fettahlıoğlu babalarının ilk evliliğinden dünyaya gelirken Servet, Serpil, Devlet ve Semiha Bahçeli ise ikinci evliliğinden dünyaya geldi.

TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Acı haberin duyulmasının ardından siyaset dünyasından taziye mesajları da peş peşe geldi.    

TBMM  Başkanvekili Celal Adan yayınladığı mesajda, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli Hanımefendi rahmet-i rahmana kavuşmuştur. Merhume Serpil Hanım’a cenab-ı Allah’tan rahmet, Ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. 

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıUğur:

Lan bende o gitti sandım

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumları128547Ab&:

önce Eko ve türevleri Musti ve türevleri mezarlıkta rakı içenler ondan sonra belki

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıTURGUT ÇELİK:

Daha çok beklersin belkide göremezsin

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıahmedmehmed407:

darısı koltuğunun başına

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabri İnce:

İnsan olmak zor mu geliyor Ahmet.

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıTURGUT ÇELİK:

Darısı senin başına

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıERKUT ERÖZALP:

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun ??

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİskender Sakallı:

Allah rahmet eylesin mekanı xennet olsun

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
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