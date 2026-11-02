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Nazilli'de 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçakla yaralayan lise öğrencisi tutuklandı! Annesi adliyede bayıldı

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Nazilli'de 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçakla yaralayan lise öğrencisi tutuklandı! Annesi adliyede bayıldı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde metruk bir binada tartıştığı 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçakla yaralayan aynı yaştaki lise öğrencisi Y.Y., minibüse binmek üzereyken yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliye bahçesinde şüpheliye tepki gösteren kızın annesi sinir krizi geçirerek bayıldı, hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edildi.

  • Aydın'ın Nazilli ilçesinde 15 yaşındaki N.E.Y. isimli kız öğrenci, metruk bir binada çıkan tartışmada aynı yaştaki Y.Y. tarafından bıçakla yaralandı.
  • Şüpheli Y.Y., minibüse binmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
  • N.E.Y.'nin annesi adliye bahçesinde sinir krizi geçirip bayıldı, hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı N.E.Y. (15) isimli kız öğrenciyi bıçakla yaralayan aynı yaştaki erkek öğrenci Y.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

METRUK BİNADA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, dün Yeşil mahallede bulunan metruk bir binada meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları öğrenilen Y.Y. ile N.E.Y. isimli kız çocuğu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y., yaşanan arbede sırasında N.E.Y.'yi bıçakla yaraladı. Kendi imkanlarıyla evine dönen N.E.Y., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.E.Y., ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

MİNİBÜSE BİNERKEN YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli Y.Y., minibüse binmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Y.Y. bugün adliyeye sevk edildi.

ANNE ADLİYE BAHÇESİNDE BAYILDI

Bu sırada adliye bahçesinde bekleyen N.E.Y.'nin annesi, şüpheliye tepki gösterdikten sonra sinir krizi geçirip bayıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.E.Y.'nin annesinin taburcu edildiği öğrenildi. Y.Y. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZafer Yuva:

Malesef gençlerimiz yitip gidiyor, okullar bildiğiniz fuhşiyet ağızlarında hiç duyulmamış küfürler , metruk binada iki çocuk ne yapıyor? Şimdi otur ağla.. Yazık vallahi çok yazık.

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