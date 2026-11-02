Nazilli'de 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçakla yaralayan lise öğrencisi tutuklandı! Annesi adliyede bayıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı N.E.Y. (15) isimli kız öğrenciyi bıçakla yaralayan aynı yaştaki erkek öğrenci Y.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

METRUK BİNADA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, dün Yeşil mahallede bulunan metruk bir binada meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları öğrenilen Y.Y. ile N.E.Y. isimli kız çocuğu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y., yaşanan arbede sırasında N.E.Y.'yi bıçakla yaraladı. Kendi imkanlarıyla evine dönen N.E.Y., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.E.Y., ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

MİNİBÜSE BİNERKEN YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli Y.Y., minibüse binmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Y.Y. bugün adliyeye sevk edildi.

ANNE ADLİYE BAHÇESİNDE BAYILDI

Bu sırada adliye bahçesinde bekleyen N.E.Y.'nin annesi, şüpheliye tepki gösterdikten sonra sinir krizi geçirip bayıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.E.Y.'nin annesinin taburcu edildiği öğrenildi. Y.Y. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı