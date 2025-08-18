Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Güncelleme:
Hükümetle memur ve memur emeklisi arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamayınca memurlar yurt genelinde iş bırakma eylemine gitti. Özellikle ulaştırmada eylem nedeniyle İzmir, Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te tren seferleri durdu. Bazı tapu müdürlüklerinde ise memurların işe gelmediği görüldü.

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme sürecinde henüz uzlaşma sağlanmadı. Hükümetin yaptığı zam tekliflerini yetersiz bulan memurlar bugün iş bırakma eylemi yapıyor.

2 TEKLİF DE KABUL EDİLMEDİ

Hükümetten yapılan ilk teklifte 2026'nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 zam, 2027'nin her iki yarısı için de yüzde 4 zam teklif edilmişti. Teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesinin ardından hükümet cuma günü yeni bir zam teklifi yapmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, cuma yapılan ara müzakereler sonrasında taban aylığa 1000 lira ek artış teklif ettiklerini duyurmuştu. Ancak bu teklif de memur temsilcileri tarafından yeterli bulunmadı ve iş bırakma kararı alındı.

BAZI ŞEHİRLERDE TREN SEFERLERİ AKSADI

Ulaştırma hizmet kolundaki çalışanların başlattığı iş bırakma eylemi sonrası İzmir Banliyösü İZBAN, bugünkü seferlerini iptal etti.

İZBAN'ın X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz."

Ayrıca iş bırakma eylemi nedeniyle TCDD Taşımacılık bünyesindeki Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te tren seferleri iptal edildi.

İZBAN SEFERLERİ ÖĞLEN SAATLERİNDE YENİDEN BAŞLADI

Sabah seferleri yapılamayan İZBAN'dan öğlen yapılan açıklamada, "UÇMS, BTS ve Türk Ulaşım Sen'in aldı karar uyarınca ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz işletmeye başlamıştır" denildi.

TAPU MÜDÜRLÜKLERİ BOŞ KALDI

Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, AFAD, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası (Bayındır Memur-Sen) da tapu müdürlüklerinde iş bırakma eyleminin uygulandığını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Bayındır Memur-Sen, "İş bıraktık, hayatı durdurduk. Tapu Müdürlüklerimiz iş bırakma çağrımıza yanıt verdi!" diyerek tapu müdürlüklerinin boş olduğu görüntüleri paylaştı.

SENDİKALAR TEKLİFE TEPKİLİ

Sendikalar, Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam oranlarını ve sosyal hak tekliflerini yetersiz bulduklarını belirtti. Konfederasyonlardan yapılan benzer açıklamalarda, "Kamu çalışanlarının ekonomik koşullar karşısında korunması, enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için müzakerelerin güçlendirilmesi şarttır" ifadelerine yer verildi.

İŞTE İŞ BIRAKMA KARARI ALAN KONFEDERASYONLAR

  • Memur-Sen
  • Türkiye Kamu-Sen
  • Devlet Memurları Konfederasyonu
  • Birleşik Kamu-İş
  • Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
  • Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu
  • Çalışan Sen
  • Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu
  • YURT-Sen
  • Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu
  • Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (Asim-Sen)

GÖZLER SON TOPLANTIDA

Sendikaların iş bırakma eyleminin ardından 19 Ağustos'ta yapılacak toplantı kritik önem taşıyor. Bu toplantıda ya anlaşmaya varılacak ya da süreç Hakem Kurulu'na taşınacak.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen olarak 2026'nın birinci altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 20 oransal zam teklif ediyor. 2027'nin birinci altı ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam, yüzde 20 oransal zam ve ikinci altı ayında yüzde 15 artış talep ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Yorumlar (46)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

saçmalık rezillik nankörlük !! bende memurum ama bu yapılan utanmazlıktır, akşama kadar klimalı odada önünde çay bilgisayar başında oturup, günün yarısını kaytarmakla geçinen memurlardan bıktık ! maaşınız en az 55 bin lira Allah'tan korkun be ! ne istiyorsunuz ! millet özel sektör de perişan halde ! beğenmeyen istifa etsin !

Yorum Beğen125
Yorum Beğenme166
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğuz Yıldız:

Trol olduğun belli ne bu yandaşlık kardeşim anlamıyorum klimalıyı bile lüks görüyorsun insanlar memur olmak için neler çekiyor biliyor musun bunun vatan memleket parti ile alakası yok sen bu gün git yeni araba almaya çalış bakalım ödeyebilecek misin bunlar lükslük değil şu cahil kafasından çıkın be kardeşim azıcık aydınlanın bıktırdınız

yanıt48
yanıt22
Haber YorumlarıMiran Gündoğdu:

Kiralarin 25-30 bin olduğu bir ülkede 55 bin para mı be

yanıt24
yanıt2
Haber YorumlarıKardan Adam:

SEN MEMUR DEGIL YALAKASIN

yanıt18
yanıt4
Haber YorumlarıKara Murat:

yemin ediyorum bizde görüyoruz aynen öyle.bende üniversite mezunuyum asgari ücretle çalısıyorum.

yanıt4
yanıt5
Haber YorumlarıYaşar Batuhan Öztaş:

Ben de memurum bu ay aldığım maaş net 51 bin yeni evleniyorum aldığım maaş ile her ay eksiden gidiyorum son 4 aydır yediğim en lüks şey marketten alma tavuk döner el insaf be kardeşim ne eşya taksitlerim yetişiyor ne yaşayabiliyorum tuzu kuru memursun belli anneden babadan kalan var sende o da belli evlenecek olanlara verilen 150 bin TL memur olduğum için ve nişanlım asgari ücretli olduğu için şartları taşıyamıyorum sen mutlu ol memnun ol biz yaşayamıyoruz işimin başındayım bırakmadım ama ayıp

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBana İngilizce Yazın:

Maaş lar GRAM altın ile olmalı. Marketlerde her ürünün fiyatıda GRAM ALTIN ile olmalı. Banka Kartları GRAM ALTIN ile ödeme yapmalı. Mesela 1 ekmek 0.001 gram altın karşılığında satılmalı.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme74
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Eren Ikbal:

Memur arkadaşlara şunu söyliyeyim. Emniyet ve TSK hariç memurun grevi elektrik ve su tasarrufunda başka devlete faydası olmaz. Devlet en angarya personeli. Bir iş yapipta karsiligini aldıklarını düşünmeyin.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme70
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMiran Gündoğdu:

Niye sen bunu düşünüyorsun da devlet bu düşündüğünü düşünmüyor mu? Madem devlette hiçbir vasfı yok neden alıyorlar? Hükümeti eleştirmiş oluyorsun bu şekilde. Ama sana söyleyeyim bu memur dediğinin içinde öğretmenler doktorlar hemşireler hakimler de var ve çoğunlugu bunlar oluşturuyor. O kadar da cahilsiniz

yanıt10
yanıt1
Haber YorumlarıVedat YILDIRIM:

şuan en kötü durumda olanlar emekliler. emekli olunca maaş 3te 1e düşüyor. şuan alınması gereken zam taban aylığına yapıalcak zamdır. ikinci olarak, zam dediğimiz enflasyonun üstünde alınması gereken zamdır çünkü enflasyon kadar zam almamız aslında zam değildir. yaşamak için mecburi verilen zamdır. asıl zam enflasyon zam şeklinde olmalıdır.

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 46 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
