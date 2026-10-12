Dev havayolu şirketinde kriz! Talimat geldi, pilotlara yasak kondu

Dev havayolu şirketinde kriz! Talimat geldi, pilotlara yasak konduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransız havayolu şirketi Air France, İsrail'in talimatı üzerine 31 ülkenin vatandaşlığına sahip pilot ve kabin görevlilerine Tel Aviv uçuşlarında görev yasağı getirdi. Çifte vatandaşlığı bulunan personeli de kapsayan kararın arkasında, bir pilotun uçağı Ben Gurion Havalimanı'ndaki terminale çarpmaya çalıştığı yönündeki doğrulanmamış iddia bulunuyor.
- Fransız havayolu şirketi Air France, aralarında Cezayir, Tunus, İran ve Pakistan'ın da bulunduğu 31 ülkenin vatandaşlığına sahip pilot ve kabin görevlilerinin Tel Aviv seferlerinde görevlendirilmesini yasakladı.
- İsrail Ulaştırma Bakanlığı'nın 1 Ekim'de yayımladığı direktifle, İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkelerin vatandaşlığına sahip uçuş personelinin ülkeye gerçekleştirilen seferlerde görev almasına kısıtlama getirildi.
- Air France yönetimi, ikinci vatandaşlığı bulunan personelin bu bilgiyi yönetime iletmesini zorunlu kıldı ve yeni düzenlemeye uymayan çalışanların disiplin yaptırımlarıyla karşılaşabileceğini bildirdi.
Fransız havayolu şirketi Air France, İsrail'in güvenlik gerekçesiyle aldığı kararın ardından 31 ülkenin vatandaşlığına sahip pilot ve kabin görevlilerini Tel Aviv seferlerinden çıkardı. Çifte vatandaşlığı bulunan çalışanları da kapsayan uygulamanın, Dubai-Tel Aviv uçuşunda yaşandığı iddia edilen bir güvenlik girişiminin ardından hayata geçirildiği öne sürüldü.
31 ÜLKENİN VATANDAŞLARINA UÇUŞ YASAĞI
İsrail'in havacılık güvenliğine yönelik yeni düzenlemesi, Fransız havayolu şirketi Air France'ın uçuş ekiplerini etkiledi. Şirket, aralarında Cezayir, Tunus, İran ve Pakistan'ın da bulunduğu 31 ülkenin vatandaşlığına sahip personelin Tel Aviv seferlerinde görevlendirilmesini yasakladı.
Karar yalnızca yabancı uyruklu çalışanlarla sınırlı kalmadı. Fransa vatandaşlığının yanında listede bulunan ülkelerden birinin pasaportunu taşıyan pilotlar ve kabin görevlileri de uygulamanın kapsamına alındı.
ÇİFTE VATANDAŞLIĞI OLAN PERSONELE UYARI
Air France yönetiminin çalışanlarına gönderdiği bildirilen şirket içi yazışmalarda, ikinci vatandaşlığı bulunan personelin bu bilgiyi yönetime iletmesinin zorunlu olduğu belirtildi.
Yeni düzenlemeye uymayan çalışanların disiplin yaptırımlarıyla karşılaşabileceği ifade edildi. Uygulama, Fransa'daki ayrımcılık mevzuatı bakımından da soru işaretlerini beraberinde getirdi.
İSRAİL'DEN 1 EKİM'DE TALİMAT GELDİ
İsrail Ulaştırma Bakanlığının 1 Ekim'de yayımladığı belirtilen direktifle, İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkelerin vatandaşlığına sahip uçuş personelinin ülkeye gerçekleştirilen seferlerde görev almasına kısıtlama getirildi. Air France'ın aldığı kararın da söz konusu güvenlik düzenlemesinin ardından uygulamaya konulduğu bildirildi.
YASAĞIN ARKASINDAKİ ÇARPICI İDDİA
Kararın alınmasından bir gün önce yaşandığı öne sürülen olay ise dikkat çekti. İddiaya göre, 30 Eylül'de flydubai'ye ait Dubai-Tel Aviv seferinde görev yapan Umman vatandaşı yardımcı pilot, uçağın kontrolünü ele geçirerek Ben Gurion Havalimanı'ndaki bir terminale çarpmaya çalıştı.
Henüz bağımsız olarak doğrulanmayan bu iddianın, İsrail'in uçuş ekiplerine yönelik güvenlik kurallarını sıkılaştırmasında etkili olduğu ileri sürüldü.
AIR FRANCE'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ
31 ülkenin vatandaşlarını ve çifte vatandaşlığı bulunan çalışanları etkileyen düzenlemenin nasıl uygulanacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Air France yönetiminden söz konusu kısıtlamalar ve çalışanlara yönelik yaptırım ihtimali hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.