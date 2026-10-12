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Kardeş ülkede annenin isyanı: Ermeni'ye yer var, bize yok mu?

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Kardeş ülkede annenin isyanı: Ermeni'ye yer var, bize yok mu?
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Azerbaycan'da başörtüsü nedeniyle kızının okula alınmadığını belirten bir anne, uygulamaya sert tepki gösterdi. Yaşananlara isyan eden anne, "Ermeni'ye yer var, Yahudi'ye yer var da İslam'ın niye yeri yok?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

  • Azerbaycan Bakanlar Kurulu, 21 Eylül'de okul kıyafetlerine ilişkin kurallarda değişikliğe giderek okul üniformasının bütünlüğüne ve laiklik ilkesine aykırı kıyafetlere izin verilmeyeceğini belirtti.
  • Düzenlemenin ardından başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı yönündeki haberler üzerine bir anne, kızının okula alınmadığını belirterek 'Ermeni'ye yer var, Yahudi'ye yer var da İslam'ın niye yeri yok?' dedi.
  • Daha önce de okula girişine izin verilmeyen bir öğrenci, okul kapısındaki yetkililere 'Ayıp olsun size' sözleriyle tepki göstermişti.

Azerbaycan'da okul kıyafetlerine yönelik yapılan düzenlemenin ardından başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarına girişlerinin engellendiği yönündeki haberler tartışmaları beraberinde getirdi.

Başörtüsü nedeniyle kızının okula alınmadığını belirten Azerbaycanlı bir anne, yaşananlara tepki gösterdi. Uygulamaya karşı çıkan anne, "Ermeni'ye yer var, Yahudi'ye yer var da İslam'ın niye yeri yok?" ifadelerini kullandı. Annenin sözleri, ülkede başörtülü öğrencilerin okullara girişine ilişkin tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

DAHA ÖNCE DE BİR ÖĞRENCİ İSYAN ETMİŞTİ

Başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığına ilişkin görüntüler daha önce de sosyal medyada gündem olmuştu. Okula girişine izin verilmeyen öğrencilerden biri, okul kapısında bulunan yetkililere tepki göstermişti. Karşılaştığı uygulamaya sessiz kalmayan öğrenci, "Ayıp olsun size" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Öğrencinin yetkililere tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmiş, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş yankı uyandırmıştı.

BAŞÖRTÜSÜ AÇIKÇA YASAKLANMADI

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, Başbakan Ali Asadov yönetiminde 21 Eylül'de okul kıyafetlerine ilişkin kurallarda değişikliğe gitmişti. Yeni düzenlemede başörtüsünün kullanılmasını doğrudan yasaklayan bir ifadeye yer verilmemişti. Ancak okul üniformasının bütünlüğüne ve laiklik ilkesine aykırı kıyafetlerin kullanılmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti.

Söz konusu hüküm, başörtüsüne yönelik örtülü bir yasak olarak değerlendirilirken düzenlemenin ardından başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı yönündeki haberler gelmeye başlamıştı.

OKUL KAPILARINDA YAŞANANLAR TARTIŞMA YARATTI

Başörtüsüne ilişkin açık bir yasak bulunmamasına rağmen öğrencilerin okul kapılarından geri çevrildiği yönündeki haberler, uygulamanın nasıl hayata geçirildiğine ilişkin tartışmaları artırdı.

Önce bir öğrencinin "Ayıp olsun size" sözleriyle yetkililere tepki göstermesi, ardından kızının okula alınmadığını belirten bir annenin açıklamaları, başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarına girişine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Annenin "Ermeni'ye yer var, Yahudi'ye yer var da İslam'ın niye yeri yok?" sözleri ise yaşananlara yönelik tepkilerin son örneği oldu.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıkerem can:

Kapalı kapılar ardında saklanması bilirler. Değil Aliyev kimden korkuyorsunuz yoksa size de mi CEVİK BİR musallat oldu

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Boyun egme Aliyev, bir oyun dönüyor

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Turkiyedeki yozmoz beyinler ve iran el atti

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumları5532409260apple:

aliyev istifa yazan arkadaş orada demokratik seçimler yok göstermelik seçimler var . aliyev zorla hep seçtirilen lider . işte hür seçimlerin önemi

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSüleyman Yüksel:

Bize ne yaa Azerbaycan'ın kendi iç dinamikleri var isterlerse hristiyan olsunlar

Yorum Beğen1
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Haber YorumlarıAlfakurt:

Aliyev istifa

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Haber Yorumlarıhg hg:

bu olay başını yiyecek

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