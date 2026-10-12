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Kartal'da yasa dışı hayvan ticareti yapan şüphelinin evinde 134 hayvan bulundu

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Kartal'da yasa dışı hayvan ticareti yapan şüphelinin evinde 134 hayvan bulundu
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Kartal'da yasa dışı hayvan ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin evinde arama yapıldı. Aramada geko, yılan, tarantula ve bukalemunların da bulunduğu 134 canlı hayvan ele geçirildi; hayvanlar koruma altına alınırken şüpheliye para cezası kesildi.

KARTAL'da yasa dışı hayvan ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin evinde arama yapıldı. Aramalarda, aralarında bir kertenkele türü olan geko (gecko), yılan, tarantula ve bukalemunların da bulunduğu 134 canlı hayvan ele geçirildi. Hayvanlar koruma altına alınırken, şüpheliye para cezası kesildi.

134 HAYVAN KORUMA ALTINA ALINDI

Kartal'da yasadışı hayvan ticaretiyle mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ve polis ekipleriyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yasadışı hayvan ticareti yaptığı belirlenen kişinin evinde arama yaptı. Aramalarda 79 kirpikli geko, 21 leopar geko, 12 mısır yılanı, 1 piton yılanı, 1 Meksika kral yılanı, 2 tarantula, 2 Madagaskar gekosu, 1 tegu ve 15 bukalemun olmak üzere toplam 134 canlı hayvan ele geçirildi. Hayvanlar koruma altına alınırken, şüpheliye ilgili mevzuat kapsamında para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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