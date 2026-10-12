Haberler

İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası Haber Videosunu İzle
İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'da devlet okullarındaki başörtüsü yasağının perde arkasına ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Ülke basınında, kısıtlamanın gençler ve öğretmenler üzerinde nüfuz kurmaya çalışan İran bağlantılı grupların faaliyetlerini engellemek amacıyla uygulandığı ifade ediliyor.

  • Azerbaycan basınında, eğitim kurumlarındaki başörtüsü kısıtlamasının İran bağlantılı grupların gençler ve öğretmenler üzerindeki nüfuzunu engellemek amacıyla alındığı iddia edildi.
  • Azerbaycan devlet televizyonunda başı açık ve başı kapalı öğrencilerin yan yana gösterildiği, 'Hangi okulda okumak isterdiniz? - Seçim sizindir' sorusunun yöneltildiği bir yayın tartışma yarattı.
  • Sosyal medyada, başörtüsü nedeniyle okula alınmayan kız öğrencilerin kapıdan çevrilerek ağladığı görüntüler paylaşıldı.

Azerbaycan’daki eğitim kurumlarında başörtülü öğrenci ve öğretmenlere yönelik kısıtlamaların yankıları sürerken, yasağın arka planına ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Ülke basınında yer alan haberlerde düzenlemenin, gençler ve öğretmenler üzerinde nüfuzunu artırmaya çalışan İran yanlısı gruplara karşı alındığı öne sürüldü.

YASAĞIN NEDENİ İRANLI GRUPLAR MI? 

Azerbaycan basınında çıkan haber ve analizlere göre; kısıtlama kararının temelinde ülke içerisindeki genç nüfus ve eğitim kadroları üzerinde nüfuz kurmaya çalışan İran bağlantılı grupların faaliyetleri yatıyor. Başörtülü bazı öğretmenlerin ve yapıların bu grupların yönlendirmesi altında hareket ettiği iddia ediliyor.

"DEVLETİN POLİTİKASINA BAŞ KALDIRIYORLAR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Azerbaycanlı siyasetçi Ogtay Gasimov, okullarda ve kamuoyunda yaşanan huzursuzluğun arkasında söz konusu yapıların bulunduğunu belirtti. Sürecin güvenlik ve devlet otoritesi açısından ele alınması gerektiğini savunan Gasimov, şu ifadeleri kullandı: "Devletin politikasına açıkça baş kaldırıyorlar. Bu nedenle, bu konu daha pragmatik bir şekilde ele alınmalıdır, aynı zamanda etki ajanlarının kimliği belirlenmeli ve onlara karşı eylem yapılmalıdır."

DEVLET TELEVİZYONUNDAN TARTIŞMALI PAYLAŞIM

Öte yandan uygulamaya yönelik tepkiler sürerken Azerbaycan devlet televizyonunda yayınlanan bir görüntü tartışmaları daha da tırmandırdı. Başı açık ve başı kapalı öğrencilerin yer aldığı iki ayrı görüntünün yan yana getirildiği yayında, "Hansı m?kt?bd? oxuyardınız? - Seçim sizindir" (Hangi okulda okumak isterdiniz? - Seçim sizindir) sorusu yöneltildi. 

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR 

Son olarak sosyal medyada, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı ve kapıdan çevrilen öğrencilerin gözyaşlarına boğulduğu görüntüler gündeme geldi. Paylaşılan videolarda, başörtüsü nedeniyle okula giremeyen kız öğrencilerin ağladıkları anlar görüldü.

İlgili Haberler
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyorAzerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Altın madeninde katliam! Bölge cansız bedenlerle dolup taştı
Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı

Başbakana ölüm tehdidi! Ülke ismini verip güvenlik güçlerini uyarmıştı
Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj
Ukrayna'dan gelen yumurtalarda salmonella alarmı! Raflardan toplatılıyor

Yumurtada büyük tehlike! O markanın ürünleri raflardan toplatılıyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (49)

Haber YorumlarıBERAT HALİD:

Talimat israilden yani

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMakarakukara Kakarakikiri:

İslam öncesinde de yahudilikte başörtüsü vardı

yanıt10
yanıt13
Haber YorumlarıErol Saglam:

zaten aliyev israilin bir numaralı ajanıdır açık açık onlara hizmette kusur etmiyor

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıMurat Baş:

Çok saçma sen devletsen kuralları sen belirler, gereğini yaparsın. Müslümanlara zulmederekmi İran baskısını kıracaksın. Basbaya kıvırıyorlar.

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

İran da başörtü mü var. Yarim hoca imandan yarim doktor candan eder..

yanıt8
yanıt0
Haber YorumlarıSeko Seko:

Baş örtüsü takanlar ülkeyi satıyorsa kurtuluş savaşında turkiyenin tek kurtuluş kapısı olan muhimatin gelecegi yer olan Kastamonu inebolu limanindan ankaraya muhimatlari taşıyan çarşaflı neneler ozaman satardı aksine ülkelerinin muhimatini ankaraya taşıyorlar dine düşman olursan baş örtüsü takıntın olur aksine o insanlarla bag kurmalisin kapali açık herkes ozgur olmalı kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz halen baş örtüsü ile ugrasiyorlar bilinç altında dine nefret var

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

İran'la ne alakası var, çocuk mu kandırıyorsunuz cahiller İranlı yandaşlar vatandaşlar sebedaşlar var ise onlara karşı yapılır önlem. İslam dinine bağlı olup da başörtüsü farzdır dinim gereği örtünmek zorundayım diyen insanlara neden zulüm yapıyorsunuz eğitimini engelliyorsunuz iyice zırvalamışsınız saçmalık.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlper Çağlar:

Yaptıkları uygulama tam olarak İran bağlantılı örgütlerin işine yarayacak, daha da güçlenecekler. Yasağın kaldırılması radikal şia örgütlerin elindeki kozu alır Aliyev yanlış politika uyguluyor malesef.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Can:

Aliyev zaten bir siyonisttir ve İran İslam Cumhuriyeti düşmanıdır, son hamlesi ile İslam a olan düşmanlığıni da kustu. İsrail in ve ABD nin dostundan da bu bekleniyordu. Mesele şia değil Azerbaycan in çoğu şia zaten , mesele kâfiri dost beleyip müslüman ve İslam'a düşmanlık tır.

yanıt6
yanıt0
Haber Yorumlarıaslandavut281:

YALAN

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Tüm 49 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
NATO ülkesinde Putin korkusu! 'Tüm silahlar' çıkışının ardından Estonya askerlerini sınıra kaydırdı

NATO ülkesinde Putin korkusu! Orduyu sınıra yığıyorlar
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe

Türk futbolunun en pahalı maçında beklenen oldu!
Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı! Bir anne son anda müdahale etmiş

Ölümünden önce yaşananlar ortaya çıktı! Yürek burkan detay
Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti: Yabancı biriyle çıplak kalmak istemiyorum

Cinsel sahneleri görünce rolü reddetti! Bakın gerekçesi neymiş
Dört cacık için 1000 lira alan restoran, 135 kat ceza yedi

4 cacık için kestiği hesap pahalıya patladı! Restorana 135 kat ceza
KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Son gün 16 Ekim

KYK burs ve kredi başvuruları başladı
Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor

Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!