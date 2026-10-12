İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası

Azerbaycan’daki eğitim kurumlarında başörtülü öğrenci ve öğretmenlere yönelik kısıtlamaların yankıları sürerken, yasağın arka planına ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Ülke basınında yer alan haberlerde düzenlemenin, gençler ve öğretmenler üzerinde nüfuzunu artırmaya çalışan İran yanlısı gruplara karşı alındığı öne sürüldü.

YASAĞIN NEDENİ İRANLI GRUPLAR MI?

Azerbaycan basınında çıkan haber ve analizlere göre; kısıtlama kararının temelinde ülke içerisindeki genç nüfus ve eğitim kadroları üzerinde nüfuz kurmaya çalışan İran bağlantılı grupların faaliyetleri yatıyor. Başörtülü bazı öğretmenlerin ve yapıların bu grupların yönlendirmesi altında hareket ettiği iddia ediliyor.

"DEVLETİN POLİTİKASINA BAŞ KALDIRIYORLAR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Azerbaycanlı siyasetçi Ogtay Gasimov, okullarda ve kamuoyunda yaşanan huzursuzluğun arkasında söz konusu yapıların bulunduğunu belirtti. Sürecin güvenlik ve devlet otoritesi açısından ele alınması gerektiğini savunan Gasimov, şu ifadeleri kullandı: "Devletin politikasına açıkça baş kaldırıyorlar. Bu nedenle, bu konu daha pragmatik bir şekilde ele alınmalıdır, aynı zamanda etki ajanlarının kimliği belirlenmeli ve onlara karşı eylem yapılmalıdır."

DEVLET TELEVİZYONUNDAN TARTIŞMALI PAYLAŞIM

Öte yandan uygulamaya yönelik tepkiler sürerken Azerbaycan devlet televizyonunda yayınlanan bir görüntü tartışmaları daha da tırmandırdı. Başı açık ve başı kapalı öğrencilerin yer aldığı iki ayrı görüntünün yan yana getirildiği yayında, "Hansı m?kt?bd? oxuyardınız? - Seçim sizindir" (Hangi okulda okumak isterdiniz? - Seçim sizindir) sorusu yöneltildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Son olarak sosyal medyada, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı ve kapıdan çevrilen öğrencilerin gözyaşlarına boğulduğu görüntüler gündeme geldi. Paylaşılan videolarda, başörtüsü nedeniyle okula giremeyen kız öğrencilerin ağladıkları anlar görüldü.

İlgili Haberler