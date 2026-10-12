Devler Ligi'nde ikinci hafta yarın başlıyor, Galatasaray Barcelona'yı ağırlayacak

Devler Ligi'nde ikinci hafta yarın başlıyor, Galatasaray Barcelona'yı ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları 13 ve 14 Ekim'de oynanacak. Galatasaray yarın sahasında Barcelona'yı ağırlayacak, Fenerbahçe ise 14 Ekim'de İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, yarın açılacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 13 ve 14 Ekim'de oynanacak.
Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın sahasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk olacak.
"Devler Ligi"nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.45 Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz)
19.45 Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya)
22.00 Galatasaray - Barcelona (İspanya)
22.00 Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
22.00 Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika)
22.00 Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda)
22.00 Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya)
14 Ekim Çarşamba:
19.45 Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya)
19.45 LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Aston Villa (İngiltere) - Fenerbahçe
22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)
22.00 Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz)
22.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)