İzmir'de alevler saatlerdir söndürülemiyor! 1 mahallenin tahliyesine başlandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.Sarnıç bölgesinde yerleşim alanlarına yaklaşan yangına bölgedeki vatandaşlar da müdahale ediyor.

Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

ALEVLER YERLEŞİM BİRİMLERİNE KADAR YAKLAŞTI

Yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da görev yapıyor. Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye edildi. Rüzgarın yönünü değiştirmesi nedeniyle farklı yönlerde yayılan yangın, Sarnıç Piknik Alanı civarında yerleşim birimlerine yaklaştı.

EKİPLER EVLERLE ALEVLER ARASINDA ADETA SET KURDU

Alevlerin yerleşim birimlerine yakın noktada etkili olması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle TOMA'lar, bu bölgeye yoğunlaştı. Evlere yaklaşık 100 metre mesafedeki alevlere karşı vatandaşlar da müdahaleye katıldı. Hortumlarla ağaçları ve evlerini ıslatan vatandaşların, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

"OLAĞANÜSTÜ MÜCADELE VERİLİYOR"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyledi. Yangının bazı yönlerde durduğunu, soğutma yapıldığını aktaran Duman, belediye arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığını aktardı. Bölgede çimento fabrikası olduğunu belirten Başkan Duman, buna yönelik bir risk bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.

KOVANLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Sarnıç'ta arıcılık yapan Kemal Korkmaz ise yangında 80 kovanının yandığını, 20-30 kovanı kurtarabildiğini belirterek, "Yapacak bir şey yok. Masrafım 500 bin liradan aşağı yoktur. Kovanlarım yandı, her şeyim yandı. Üzgünüm." dedi. Bu bölgede yangından etkilenen bir köpek ise çevredeki vatandaşlar tarafından motosiklete alınarak kurtarıldı.

UÇAK SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle aksamalar yaşanan hava trafiği normale döndü. Havalimanında yaşanan aksamalar nedeniyle yolcu yoğunluğu yaşandığı öğrenildi.

SARNIÇ MAHALLESİ'NDE ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANIYOR

Sarnıç Mahallesi'nde tedbiren elektrik kesintisi uygulandı. Alevlerin çevredeki evleri tehdit etmesi nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu.

MAHALLENİN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı. Yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale yapılıyor. İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ekiplerinden bilgi aldı. Bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

FOÇA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Foça ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı kampüsünde de etkili oldu. Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait hava ve kara araçlarıyla müdahale edilirken, çalışmalara askeri personelin de destek sağladığı belirtildi. Yangın, askeri bölgenin arkasındaki Koca Mehmetler Mahallesi'nde makilik alana yayıldı. Bu bölgede yer alan Hayat Foça Sitesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Sitenin yöneticisi Can Koktekin, jandarmanın uyarısıyla siteyi boşalttıklarını, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla site çevresinde alevlerin kontrol altına alındığını belirtti. Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14.50 sıralarında Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığında başlayan ve rüzgarın etkisiyle okulun dışına yayılan yangının 22.30 sıralarında kontrol altına alındığını söyledi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Türköz, "Yangın, 22.30 itibarıyla ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Foça için büyük ve tehlikeli bir yangındı. Öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar süren bir yangındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü." diye konuştu. Yangın söndürme çalışmalarında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 2 helikopter, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığı ile Foça Deniz Üs Komutanlığı itfaiye araçları, emniyet ve jandarmaya ait TOMA'lar yer aldı.

UŞAK'TA YANGIN

Öte yandan Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale sürüyor. Erice köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve helikopterler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ilerleyen yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırılırken, ekiplerin karadan çalışmaları sürüyor.

Uşak Valisi Turan Ergün yangın bölgesine giderek Sivaslı Kaymakamı Ayşegül Efe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül'den bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, yangın ihbarının 17.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geldiğini ve ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.

İlk belirlemelere göre yangının tarladan başlayıp ormanlık alana sıçradığının tespit edildiğini belirten Ergün, "Şu anda 22 kurumdan toplam 100 araç ve 252 personelle yangına müdahale ediyoruz. Şu anda gece olduğu için durdular ama Jandarma Genel Komutanlığından 3, Milli Savunma Bakanlığından 2, Emniyet Genel Müdürlüğünden 2 ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 olmak üzere 10 helikopter yangına müdahale etti. Şu anda da çalışmalarımız devam ediyor. Henüz kontrol altına alındığını söylememiz mümkün değil. Şu anda herhangi bir yerleşim yeri tehdidi söz konusu değil. Çevremiz ciddi çam ağaçları ormanı onun için endişeleniyoruz. Bir an evvel kontrol altına almaya çalışıyoruz. Alan geniş bir çam alanı ve engebeli söndürmesi zor bir alan." diye konuştu.