Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Saat 21.09'da kaydedilen sarsıntı, yerin 11.31 kilometre derinliğinde oluştu.

KANDİLLİ RASATHANESİ DE 4.9 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Rasathaneye göre merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan sarsıntı, yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem Elazığ'ın yanı sıra; Malatya, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan ve Sivas gibi çevre illerden de hissedildi.

DEPREM PANİĞE NEDEN OLDU

Deprem, kentte kısa süreli bir paniğe de neden oldu. Vatandaşlar tedbir amacıyla kendilerini sokaklara atarken, cadde ve sokaklarda yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

BAKAN KURUM: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremle ilgili, "Şu ana kadar bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimizle gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

VALİ HATİPOĞLU: SAHA TARAMALARINA BAŞLADIK

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Saha taramalarına başladık. Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuz bilgi bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

MALATYA VALİSİ YAVUZ: RABB'İM AFETLERDEN AZİZ MİLLETİMİZİ KORUSUN

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilde hissedilen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im afetlerden aziz milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

ADIYAMAN VALİLİĞİ: YETKİLİ KURUMLARIMIZ TEYAKKUZ HALİNDE

Adıyaman Valiliğinden yapılan paylaşımda deprem nedeniyle ilgili birimlere herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Başta AFAD olmak üzere yetkili kurumlarımız teyakkuz halinde olup, saha çalışmaları ve taramaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."