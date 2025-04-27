Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun

Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası yüreklere su serpecek açıklama
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar
Elazığ'daki depremin şiddeti araç galerisinin görüntülerine yansıdı

Elazığ'daki depremin şiddeti bu görüntülerde
Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ'ın yanı sıra; Malatya, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan ve Sivas gibi çevre illerden de hissedildi. AFAD ve Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu depremin ardından kentte olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Elazığ'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Saat 21.09'da kaydedilen sarsıntı, yerin 11.31 kilometre derinliğinde oluştu.

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ DE 4.9 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Rasathaneye göre merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan sarsıntı, yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem Elazığ'ın yanı sıra; Malatya, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan ve Sivas gibi çevre illerden de hissedildi.

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

DEPREM PANİĞE NEDEN OLDU

Deprem, kentte kısa süreli bir paniğe de neden oldu. Vatandaşlar tedbir amacıyla kendilerini sokaklara atarken, cadde ve sokaklarda yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

BAKAN KURUM: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremle ilgili, "Şu ana kadar bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimizle gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

VALİ HATİPOĞLU: SAHA TARAMALARINA BAŞLADIK

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Saha taramalarına başladık. Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuz bilgi bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

MALATYA VALİSİ YAVUZ: RABB'İM AFETLERDEN AZİZ MİLLETİMİZİ KORUSUN

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilde hissedilen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im afetlerden aziz milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

ADIYAMAN VALİLİĞİ: YETKİLİ KURUMLARIMIZ TEYAKKUZ HALİNDE

Adıyaman Valiliğinden yapılan paylaşımda deprem nedeniyle ilgili birimlere herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Başta AFAD olmak üzere yetkili kurumlarımız teyakkuz halinde olup, saha çalışmaları ve taramaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
500

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

4.9 ............ Allahu Teala Hazretleri'nden uyarı üstüne uyarı...... yine yazacağım : Kuran'da KASAS SURESİ'nin 59. Ayeti'nin "2. CÜMLESİ" : ".....BİZ GEÇMİŞTE, ZULME BATMIŞ OLMAYAN HİÇBİR TOPLUMU ÇARPMADIK (HEPSİ ZULÜME, AHLAKSIZLIĞA, PİSLİĞE BATMIŞLARDI, ONUN İÇİN ÇARPTIK !!!!)...... hâlâ mühlet varken herkes aklını başına toplasın.....

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Atabey:

Bu depremler hiç hayra alamet değil ya Allah'tan hayırlısı...

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVahab Yılmaz:

Allah'ım sen bizleri tüm afetlerden koru...

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadık:

Chp zihniyeti ülkeyi mundar etti,lgbt destekcileri chp.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme77
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHeyy Heyyy:

Alttan vurdu namussuz, ülke oldu beşik

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme61
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSembid:

2020 de 2023 de yaşadıklarımızın yanında şiddetli değil ama psikolojimiz halen düzelmedi. Deprem anında ayaktaydım kilitlenip kaldım. Rabbim ülkemi daha beterlerinden korusun.

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Bu depremlerin HARP la GARP la alakası yok tayib halka zulmediyor allahada yağdırıyor belayı anlıyorsunuz anlamiyorsunuz onca insana adaletsiz bir şekilde hapse atıp zulmediyorsunuz bu sadece imamoglu için değil genel daha akp nin yüzünden helak olmazsa bu millet iyidir

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

1- "İÇKİMİZ" tamam... 2- "KUMARIMIZ" tamam... 3- "ZİNAYI" suç saymıyoruz (Eskiden, ZİNA, Türk Ceza Kanunu'na göre "SUÇTU" ve cezası vardı.... 4- Bu iktidar (AKP) 2-Mayıs-2024'e kadar İSRAİL'LE TİCARETE, İSRAİL'Lİ KATİLLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA devam etti...... 5- Gazze'deki vahşeti 18 AYDIR "oturmuş seyrediyoruz" (KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR :-) :-) :-) ...... Şimdiiiii sonuç : ""ALLAH'ım (c.c) SEN BİZİ ÇARPMA !!! ........ :-) :-) :-) :-) :-)

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

İlk kez bir haftada uc ayri bolgede deprem oluyor bilimsel.degil rakidan oluyor diyen tayfa bir haftadir abd gemisi demirli bekliyor ve enteresan sekilde ayni oranlarda deprem meydana geliyor.simdi bunu suruye anlatmak tabiki mumkun degil....

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Coşkun:

RABBİM ülkemizi korusun esirgesin

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.