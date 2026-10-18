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Fransa'da esnaftan belediye başkanına sert tepki: Utanmalısınız

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Fransa'da esnaftan belediye başkanına sert tepki: Utanmalısınız Haber Videosunu İzle
Fransa'da esnaftan belediye başkanına sert tepki: Utanmalısınız
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Fransa'nın Lyon şehrinde dükkanını göstericilerden korumaya çalışan bir adam, Lyon Belediye Başkanı'na sokak ortasında sert tepki gösterdi. Esnaf, ''Yaptığınız rezilliğe bakın. Gurur duyuyor musunuz? Utanmalısınız ve istifa etmelisiniz.'' sözleriyle isyan etti.

Fransa'nın Lyon şehrinde dükkanını göstericilerden korumaya çalışan bir adam, Lyon Belediye Başkanı'na sokak ortasında sert tepki gösterdi. Esnaf, ''Yaptığınız rezilliğe bakın. Gurur duyuyor musunuz? Utanmalısınız ve istifa etmelisiniz.'' sözleriyle isyan etti.

Kaynak: Haberler.com
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