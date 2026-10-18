İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi

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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, Pendik'in Göçbeyli Mahallesi'nde sele neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran sağanak nedeniyle Büyük Dere'nin (Göçbeyli Deresi) taşması sonucu 34 HER 50 plakalı otomobil akıntıya kapıldı.

İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil sel sularıyla sürüklenirken, araçtaki M.D.E. kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. D.A. ve F.D. ise akıntıda kayboldu.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla güvenli bölgeye alınan M.D.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAYIP 2 KİŞİDEN BİRİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olayın ardından bölgede başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarından acı haber geldi. Sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden kişinin kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, kayıp diğer kişiyi bulmak için arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

EKİPLER 3 FARKLI NOKTADA ARAMA BAŞLATMIŞTI

İhbar üzerine bölgeye Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Otomobilin ve kayıp kişilerin akıntıyla sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine üç farklı noktada eş zamanlı arama çalışması başlatılmıştı.

Olayın İstanbul ile Kocaeli il sınırında meydana gelmesi nedeniyle çalışmalara Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri de destek verdi.

CAMI KIRIP DALA TUTUNARAK KURTULMUŞ

Gebze'nin Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt, olayın ardından yaptığı açıklamada, otomobilden kurtulan kişinin yaşadıklarını aktarmıştı.

Özyurt, "Olayda hafif yaralanan kişinin bize anlattığı şöyle, otomobille suyun içinde sürüklendikten yaklaşık 100 veya 150 metre sonra camı kırarak dışarı çıktıklarını söyledi. Kurtulan kişi dala tutunarak sudan çıktığını söyledi. Derenin debisi çok yüksek. Konum olarak olayın olduğu yer iki şehrin tam sınırı. Derenin suları Ömerli Barajı'na gidiyor. Ekipler dron getirip arama yaptılar ama şu ana kadar bir gelişme yok." ifadelerini kullanmıştı.

DİĞER KAYIP İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

Derenin yüksek debisi ve olumsuz arazi koşulları nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalarda, kayıp diğer kişiye ulaşılması için arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki faaliyetleri devam ediyor.

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