Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Pendik ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle taşan derenin sürüklediği otomobilde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Araçta bulunan 3 kişiden biri camı kırarak dışarı çıkıp dala tutunarak kurtulurken, diğer 2 kişi sel sularında kaybolmuştu. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında acı haber gelirken, kayıp diğer kişiyi bulmak için çalışmalar sürüyor.

  • İstanbul Pendik'in Göçbeyli Mahallesi'nde Büyük Dere'nin taşması sonucu 34 HER 50 plakalı otomobil sel sularına kapıldı.
  • Araçtaki 3 kişiden M.D.E. kendi imkanlarıyla kurtuldu, D.A. ve F.D. akıntıda kayboldu.
  • Kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu, diğer kişiyi bulma çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, Pendik'in Göçbeyli Mahallesi'nde sele neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran sağanak nedeniyle Büyük Dere'nin (Göçbeyli Deresi) taşması sonucu 34 HER 50 plakalı otomobil akıntıya kapıldı.

İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil sel sularıyla sürüklenirken, araçtaki M.D.E. kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. D.A. ve F.D. ise akıntıda kayboldu.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla güvenli bölgeye alınan M.D.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAYIP 2 KİŞİDEN BİRİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olayın ardından bölgede başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarından acı haber geldi. Sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden kişinin kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, kayıp diğer kişiyi bulmak için arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

EKİPLER 3 FARKLI NOKTADA ARAMA BAŞLATMIŞTI

İhbar üzerine bölgeye Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Otomobilin ve kayıp kişilerin akıntıyla sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine üç farklı noktada eş zamanlı arama çalışması başlatılmıştı.

Olayın İstanbul ile Kocaeli il sınırında meydana gelmesi nedeniyle çalışmalara Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri de destek verdi.

CAMI KIRIP DALA TUTUNARAK KURTULMUŞ

Gebze'nin Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt, olayın ardından yaptığı açıklamada, otomobilden kurtulan kişinin yaşadıklarını aktarmıştı.

Özyurt, "Olayda hafif yaralanan kişinin bize anlattığı şöyle, otomobille suyun içinde sürüklendikten yaklaşık 100 veya 150 metre sonra camı kırarak dışarı çıktıklarını söyledi. Kurtulan kişi dala tutunarak sudan çıktığını söyledi. Derenin debisi çok yüksek. Konum olarak olayın olduğu yer iki şehrin tam sınırı. Derenin suları Ömerli Barajı'na gidiyor. Ekipler dron getirip arama yaptılar ama şu ana kadar bir gelişme yok." ifadelerini kullanmıştı.

DİĞER KAYIP İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

Derenin yüksek debisi ve olumsuz arazi koşulları nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalarda, kayıp diğer kişiye ulaşılması için arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki faaliyetleri devam ediyor.

İlgili Haberler
Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttıSelde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttı
İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldiİstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi
Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladıSel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı
Sakarya'da baraj suları taştı! Karasu'da bir mahalle sular altında kaldıSakarya'da baraj suları taştı! Karasu'da bir mahalle sular altında kaldı
Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmişSel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 392 sitede yayınlandı.
Sanatçı Soner Olgun, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki törenle anıldı

Soner Olgun son kez sahnedeydi! Usta sanatçıya duygusal veda
İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi

İstanbul'u vuran sel felaketinden kahreden haber
Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu

Yağmacılar gözlerini iyice kararttı!
Koronavirüse yakalandı, hayatı kabusa döndü! 5 yıldır yemek yiyemiyor

Koronavirüs geçirdi, 5 yıldır bitmeyen bir kabusu yaşıyor
Melis İşiten’den evlilik itirafı: Uraz Kaygılaroğlu’nu kafede görüp sevgilisinden ayrılmış

Melis İşiten’den çok konuşulacak itiraf: Sevgilim varken aşık oldum
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Binalar sağlam yapılmaz, Depremde 30 bin kisi ölür, kader der işin ivinden çıkarız, Soma da tedbir alinmaz, yüzlerce insan ölür, kader der geçeriz, dere yataklarına halk olrak ciyak ciyak bağırıp ev inşaa etmeyin deriz, sel gelip evleri insanları yutar..vs...kader der geçeriz...Allah zalim mi ki insanları bu sekil canını alacak....yazık..tedbirsizlik ve cehalet

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkalbesuserpen:

bir anda yağan yoğun yağmur, esyalari alıp sürüklüyor ve o esyalar giderleri kapatiyor. doğal afet ile baş edecek 1 ülke söyleyin? ABD de kasirga, japonya da tusunami, Çin'de heyelan+sel, Avustralya da firtina vs. vs. vs. bunlara kim önlem alabilir? herşey guzel giderken sokak eylemleri yaparak ülkeyi gerileten sizler degil misiniz? kobani olaylarinda ulkeyi zarara ugratan sizler degil misiniz? darbe yaparak ulkedeki siyasi-ekonomi olarak darbe vurul gerileten kimlerdi? kurumlari, vatandaslari dolandirip paralari ülke dışına kaciranlar sizler degil misiniz? simdi eleştiri yapmaya hakkiniz yok. ya yardim edeceksiniz ya da engel olmayip kenara cekileceksiniz. ne insanlikla alakaniz var ne de konfor alaninizdan cikmaya niyetiniz var.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıY T:

doğal salakıkla kimse mücadele edemez

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMahmut Yorulmaz:

Sularmı yuttu?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

Bu millet neden uyarılara rağmen çalışıyor veya Sokağa çıkıyor, patron izin vermese bile çıkın erkenden evinize gelin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor

Dünyayı ayağa kaldıracak iddia! Ölüm emri telefonla gelmeye başladı
Ülkeyi ateşe verenler komiklik peşinde! Yağmaladığı süpürgeyle sokakları temizledi

Ülke yangın yeri, o komiklik peşinde!
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit

Canlı yayında kan donduran tehdit
Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü

Korkulan oldu! Açıklamalar peş peşe geldi
Telefon dolandırıcıları 78 yaşındaki adamı ikna etti! 200 bin liralık altınları son anda sarraf kurtardı

Telefonu bir an bırakmadı! Altınlarını sarraf son anda kurtardı
Diyarbakır'da ana trafo merkezi alev alev yandı! Patlamaların ardından kentin bir bölümü elektriksiz kaldı

Trafo merkezi alev topuna döndü! Peş peşe patlamalar yaşandı
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak

Bu belgeyi vermeyen yandı! Kartı kapatılacak
Şükrü Özyıldız’ın kız kardeşi evlendi 'Sen hâlâ benim küçük kardeşimsin' notuyla paylaştı

Şükrü Özyıldız’dan kardeşine duygusal düğün mesajı: Sen hala benim...
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar

Okulu pompalı tüfekle hedef aldı! Ablasının anlattıkları kan dondurdu