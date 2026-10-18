Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti

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İstanbul Kongre Merkezi’nde dün düzenlenen "Unreal x Jeton" konserine katılan Furkan Aksu (29), Mahmud Sami Ramazanoğlu (24) ve T.M. (33) saat 03.15 sıralarında fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinde, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Furkan Aksu’nun kesin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Aksu'nun ardından Ramazanoğlu'ndan da acı haber geldi. Ramazanoğlu da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. T.M'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ KONSERE KATILMIŞ

Polisin yaptığı ilk incelemelerde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaşından büyük kişilerin alındığı, etkinlik alanında alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı tespit edildi. Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken konser alanı boşaltıldı.

Kaynak: DHA-İHA

Kaynak: Haberler.com