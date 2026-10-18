Ankara İstanbul Yolu'nda EGO otobüsünün iki lastiği koptu, o anlar kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ankara'da seyir halindeki EGO otobüsünün arka lastikleri koptu, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara İstanbul Yolu üzerinde önünde meydana geldi. Seyir halindeki EGO otobüsünün arka iki lastiğinin kopması üzerine bölgede hareketlilik yaşandı. Kopan lastiklerden birinin Jandarma Komutanlığı Lojistik birimi önüne doğru gittiği görüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı