Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Ankara İstanbul Yolu'nda EGO otobüsünün iki lastiği koptu, o anlar kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara İstanbul Yolu'nda EGO otobüsünün iki lastiği koptu, o anlar kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara İstanbul Yolu üzerinde seyir halindeki EGO otobüsünün arka iki lastiği koptu. Kopan lastiklerden birinin Jandarma Komutanlığı Lojistik birimi önüne doğru gittiği görüldü; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da seyir halindeki EGO otobüsünün arka lastikleri koptu, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara İstanbul Yolu üzerinde önünde meydana geldi. Seyir halindeki EGO otobüsünün arka iki lastiğinin kopması üzerine bölgede hareketlilik yaşandı. Kopan lastiklerden birinin Jandarma Komutanlığı Lojistik birimi önüne doğru gittiği görüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de evine misafir gelen adam mutfakta bıçaklanarak öldü! Gözaltına alınan kadın adliyede

Misafir geldiği evden sağ çıkamadı! Gözaltındaki kadın adliyede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin

Nihat Kahveci'den Süper Lig devine kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada

Böylesi görülmedi! Rahibin feci sonu kamerada
Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş

Selde kaybolan Ahmet Derin'in aracı böyle sürüklenmiş
Bir dönemin fenomeni Çitos Efe 15 yaşına girdi! Son hali şaşırttı

Bir dönemin çocuk fenomeniydi! İşte Çitos Efe’nin son hali…
Nilperi Şahinkaya Brad Pitt’i eledi! Beğendiği ismi açıkladı

Nilperi Şahinkaya’dan Brad Pitt çıkışı: Şimdi “Sen kimsin?” diyecekler
Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı

Fransa'da yürek burkan görüntü!
Sosyal medyadan ev ve araba ilanına ceza yağdı! Meta'ya 20 milyon, TikTok'a 4 milyon lira

Instagram'daki ev ve araba ilanına ceza yağdı! Meta da kaçamadı