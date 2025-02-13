Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
4 ÖLÜ, 30'DAN FAZLA YARALI
Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi yaralandı.
BİNGÖL VALİSİ'NDEN OLAY YERİNDE AÇIKLAMA
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta kaza yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Erzurum'a giden otobüs saat 8 sularında Genç ilçesine 8 kilometre kala aşırı buzlanma nedeniyle şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüste 41 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olduğunu değerlendiriyoruz. Yaralılara 112, AFAD, UMKE, jandarma ekiplerimiz müdahale etti. Yaralılarımız hastanelere intikal ettirildi."
İşte kaza yerinden ilk görüntüler: