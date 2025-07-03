Bakan Yumaklı: Buca ve Ödemiş yangınında mücadele sabaha kadar sürecek

Bakan Yumaklı: Buca ve Ödemiş yangınında mücadele sabaha kadar sürecek
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Bakan Yumaklı: Buca ve Ödemiş yangınında mücadele sabaha kadar sürecek
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarında son durumu açıkladı. Yumaklı, "Çeşme yangınının enerjisi düştü. Ödemiş'te rüzgarın hızı 100 kilometreye kadar ulaşıyor. Buca ve Ödemiş için mücadele sabaha kadar sürecek." dedi.

Yaz mevsiminde sıcaklıkların artmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında da orman yangınları çıktı. Özellikle İzmir zor günler geçirirken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla mücadelede gelinen son durumu açıkladı.

YUMAKLI: ÇEŞME YANGINININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yumaklı şunları söyledi: "20 yangın meydana geldi. Her birinde 2021 yangınlarına benzer durumlar gördük. Bu zorlu süreçte çok iyi sonuçlar aldık. Son 1 haftadaki 624 yangının 621'ini kontrol altına aldık. Bugün 9 büyük yangınla mücadele ettik, 6'sını kontrol altına aldık. Çeşme'de yangın çok geniş bir alana yayıldı. Çeşme yangınının enerjisi düşürüldü.

Bakan Yumaklı: Buca ve Ödemiş yangınında mücadele sabaha kadar sürecek

Gece boyunca yangınların farklı yerlere atlamaması için yollar oluşturmaya başladılar. Bu yangınla ilgili yarın çok daha güzel haberler vermeyi umuyoruz. Ödemiş'te bir ihbar aldık, rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayıldı. Ödemiş yangınıyla mücadelemiz sürüyor. Bugün arkadaşlarımızdan birini şehit verdik biri de şu an entübe vaziyette. Bir vatandaşımızı da kaybettik. Bugün biz bu şehidimizin ardından elbette bir görev olarak bu yangınları söndüreceğiz, emanetlerine sahip çıkacağız. Vatan savunması için canını veren kolluk güçlerimizden sonra en fazla şehit veren Orman Genel Müdürlüğü.

Bakan Yumaklı: Buca ve Ödemiş yangınında mücadele sabaha kadar sürecek

"ÖDEMİŞ VE BUCA İÇİN MÜCADELE DEVAM EDECEK"

İzmir'de 3 yangına bu süre içerisinde 10 uçak 25 helikopter ve müdahale araçlarımız, DSİ, Karayolları ve belediyeler herkes mücadeleye dahil oldu. MSB, içişleri Bakanlığı, AFAD bütün unsurlarıyla. Çok yoğun bir rüzgar var. Ödemiş'te rüzgarın hızı 100 kilometreye kadar ulaşıyor. Arkadaşlarımız Ödemiş ve Buca için mücadeleye devam edecekler.

"HİÇ KİMSENİN SAHADA MÜCADELE EDEN ARKADAŞLARIMIZIN MORALİNİ BOZMAYA HAKKI YOK"

Bu bir savaş, biz bu savaşı kazanırız, bundan zerre kadar şüphem yok. Ancak bizim arkadaşlarımız cephede mücadele verirken mesnetsiz iddialar, sosyal medya fetişi, dezenformasyonlar bizi yoruyor. Hiç kimsenin sahada mücadele eden arkadaşlarımızın moralini bozmaya hakkı yok. Biz yanan her metrekareyi yeşerteceğiz. Her yanan alan bir sonraki yılın sonuna kadar ağaçlandırılır.

Bakan Yumaklı: Buca ve Ödemiş yangınında mücadele sabaha kadar sürecek

"LÜTFEN DIŞARIDA ATEŞ YAKMAYIN"

Buradan açıkça bir duyuru yapalım, sadece bulundukları yerden abuk subuk mesaj atanlara duyurumuz, bize başvursunlar biz kendilerine gösterelim. Önümüzdeki günlerde çok şiddetli bir rüzgar, aşırı sıcaklık ve düşük nem uyarısı var. Tüm dünyada da benzer meteorolojik olaylar yaşanıyor. Lütfen dışarıda ateş yakmayın çünkü bugün ekranlarda gördüğünüz her şey o bir kıvılcımdan çıkıyor.

Bizi en çok yoran orman yangınlarıyla ilgili yeni bir cephe açılmasıydı. Buca'daki o vurdumduymazlık olmasaydı Ödemiş'ten güzel haberler verecektik. Bugün itibarıyla şu bir haftayı dışarıda ateş yakmadan geçirelim, yeni cepheler açmayalım. Yangının çıkmamasını sağlayalım, bununla övünelim."

Bakan Yumaklı: Buca ve Ödemiş yangınında mücadele sabaha kadar sürecek

ÖDEMİŞ'TE ALEVLERE KARŞI ZAMANLA MÜCADELE

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.05'te çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Gece boyunca ekipler yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahalede bulundu. Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı, Köseler, Üzümlü mahalleleri tahliye edildi. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen, şiddetli rüzgar sebebiyle yangın henüz kontrol altına alınamadı.

ORMAN İŞÇİSİ ŞEHİT OLDU

Yangın bölgesinden bu sabah İbrahim Erkan isimli 81 yaşında yatalak yaşlı adamın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği yönünde gelen acı haberden sonra, bir acı haber daha geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan İzmir'e gelerek Ödemiş'teki orman yangınına müdahale eden dozer operatörü İbrahim Demir (39), araç arıza yapınca alevlerin arasında kaldı. Olayda İbrahim Demir hayatını kaybederken, mesai arkadaşı Ragıp Şahin ise ağır yaralandı. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan Ragıp Şahin, hastanede tedavi altına alındı.

Bakan Yumaklı: Buca ve Ödemiş yangınında mücadele sabaha kadar sürecekİbrahim Demir

Bu arada, vefat eden İbrahim Demir'in evli ve 2 çocuk babası olduğu, 2008 yılında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı öğrenildi.

Bakan Yumaklı: Buca ve Ödemiş yangınında mücadele sabaha kadar sürecek

İZMİR-AYDIN OTOYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Alevler hızla ilerlerken, İzmi-Aydın Otoyolu trafiğe kapatıldı.

BUCA'DA İKİ GÖZALTI

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürürken yangına vatandaşlar da destek veriyor.

Bakan Yumaklı: Buca ve Ödemiş yangınında mücadele sabaha kadar sürecek

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 orman işçisi bölgedeki ambulanslarda tedavi altına alındı. Öte yandan Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde yapımı devam eden inşaatta kullanılacak demirleri spiral makinesiyle kestiği esnada çıkan kıvılcımlarla yangına sebep olduğu gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ÇÖPLÜKTEKİ YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bakan Yumaklı: Buca ve Ödemiş yangınında mücadele sabaha kadar sürecek

ÇEŞME'DE YANGIN DEVAM EDİYOR

Çeşme'de bölgedeki bazı evler tahliye edilirken 6 uçak, 18 helikopter ve çok sayıda kara aracı ile ekipler alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Seferihisar bölgesinden gönüllü ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonuç vermeyince, alevlerin tehdit ettiği Germiyan, Karaköy ve Nohutlu köyleri boşaltıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sabah gün doğumuyla birlikte bölgede havadan 2 uçak ve 6 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale sürüyor.

ÖDEMİŞ'TEKİ YANGINDA 3 KIRSAL MAHALLE TEHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'nde de dün akşam saat 21.05'te yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Gece boyunca ekipler yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahalede bulundu. Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi. Gün doğumuyla birlikte bölgede 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Bakan Yumaklı: Buca ve Ödemiş yangınında mücadele sabaha kadar sürecek

YAŞLI ADAM YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Suçıktı Mahallesi'ndeki tahliyeler sırasında alevlerin küle çevirdiği bir evde iddiaya göre yanmış bir ceset bulundu. Cesedin yatalak hasta 81 yaşındaki İbrahim Erkan'a ait olduğu öğrenildi.

EŞİ YARDIM BULMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ

Talihsiz adamın eşiyle birlikte yaşadığı, yangın sırasında eşinin yardım bulmak için evden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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