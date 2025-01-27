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Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın! İşçiler mahsur kaldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 katlı otel inşaatında yangın çıktı. İçeride mahsur kalan işçilerin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 9 katlı otel inşaatında yangın çıktı. İçeride mahsur kalan işçilerin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

9 KATLI OTEL İNŞAATINDA YANGIN

Alanya'da 9 katlı bir otel inşaatında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN İŞÇİLER VAR

Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı. İtfaiyenin kurtarma ve söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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