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Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Karcı Dağı'nda perşembe günü gündüz saatlerinde çıkan orman yangını hala söndürülemedi. Yangına karadan ve havadan müdahale devam ederken, bölgeden gelen görüntüler endişelendirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Karcı Dağı'nda ormanlık alanda çıkan yangın, perşembe gününden bu yana kontrol altına alınamadı. Alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

YANGIN HALA KONTROL ALTINA ALINAMADI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi ve Babadağ ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağı'nda ormanlık alanda 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında orman yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahaleye devam ediyor. Orman yangının 3'üncü gününe girildi.

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

ALEVLERE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangına, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı ve içinde gönüllülerin de bulunduğu 524'e yakın personelle müdahale ediliyor. Ayrıca çeşitli kurum, kuruluş ve STK'lar da yangına müdahalede ekiplere yardım ediyor. Bölgede Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Merkezefendi Belediyesi, Denizli Emniyet Müdürlüğü, UMKE Ekipleri, AFAD Ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri önlenmeleri alınmış bir şekilde yangın bölgesinin koordinasyonunu yürütülüyor.

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Haberler.com Özel Orman Yangını Merkezefendi Denizli 3-sayfa Yaşam Doğa

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Yorumlar (6)

Kadri:

Hani hava sıcaklığı çok yüksek olduğu için yanıyordu bu ormanlar. Şimdi ne olduda yandı

38
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Anty-Partizan:

Hindistan Gorunumlu, Devletin 30 % Hissedildigi, Partizan, Anty-Standart, Kisilerin Insiyatifleri Ile Gunluk Idare Edilmeye Calisilan, TC Ciftligi..Zaten Birkac Bintane Agac Var, Onlar da Ya Kesiliyorlar, Veya Yaniyorlar...

16
10
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Sihirbazın Çırağı:

Dün gece rüyamda bir tahtın üzerinde oturan keçi yüzlü birini gördüm, ayakları da keçi ayağı idi ama oturuşu adam oturuşuydu: "Ben Baphometler Baphometi Baphometim ve ben derim ki 1453'te başlayan nihayet sona erip, bitti; İntikam alındı" dedi; o bu sözü söyleyince yeşil bir ışık O'nun gök yüzündeki tahtından bedenime indi ve beni tutuşturdu. Uyanıncaya kadar yemyeşil bir ışığın içindeydim. Çok korktum hemen Bismillahirrahmanirrahim dedim ve gidip yıkandım, günahlarımdan arındığımı hissettim.

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6
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Yasemin Kırlangıç:

Yeni hoteller hayırlı olsun :)

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Dünya dünya:

Evt

0
0
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