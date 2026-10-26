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İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı

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İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
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Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik fon soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş tutuklandı.

  • Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş, fon soruştuması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
  • Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülüyor.
  • İnceleme, SPK raporları doğrultusunda IEYHO, VSNMD, ODINE ve TRHOL paylarına ilişkin gerçekleştirildi.

Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve önceki gün polise teslim olan Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

NUSRET ALTINBAŞ İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında iş insanı Nusret Altınbaş gözaltına alındı. Altınbaş, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Nusret Altınbaş, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Altınbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nusret Altınbaş

FON SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin inceleme gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek gözaltı kararları verildiği aktarılan açıklamada, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü kaydedilmişti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi Müdürü Çetin Genç, eski bürokrat Eren Yeşilyurt, Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan, Atlas Portföy çalışanı Konuralp Özkan, Alnus Yatırım Firması Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Kartal Emür, Atlas Portföy Yönetim Kurulu yöneticisi Osman Uçar, Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Tahir Özek, Pardus Portföy çalışanı Ahmet Haluk Güner, Pardus Portföy Genel Müdürü Mehmet Selim Tunçbilek, A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terzi, bankalardaki portföy çalışanı Ümit Yılmaz, Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş, eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yöneticileri Rüstem Karakaya, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Eryılmaz, Osman Saraç, Neda Soydan, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı yöneticisi Mustafa Zeki Kayahan ve çalışan Anıl Tokat, Pardus Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cesur, Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yöneticisi Furkan Açar, Mehmet Ali Gedik, Fatih Uğur, Ömer Ejder, Hakan Eryılmaz, eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın ile eski Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer'in tutuklanmasına karar verilmişti.

Alnus Yatırım Menkul Değerler Firması Yönetim Kurulu Üyesi Fadimenur Demir, Atlas Portföy Yönetim Kurulu yöneticisi Gülsüm Doğan, Atlas Portföy Yönetimi AŞ ortağı Zuhal Topaloğlu, bankalardaki portföy çalışanı Yasemin Yılmaz hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Şüpheliler Selay Turhan İnce, Ebru Avcı, Canan Özdemir, Abdullah Dal, Seda Tarım Kocabalkan, Feyza Gözde Özdemir ve Erhan Tunç hakkında da adli kontrol tedbiri verilmişti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 584 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSamet Çakır:

Fatma hanımı neden tutuklamıyorsunuz

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarımuratedip42@hotmail.com:

bilmiyorsunuz mv. dokunulmazlığı var . Ayrıca parayı hemen iade etti

yanıt1
yanıt4
Haber Yorumları128547Ab&:

özgür Özel ?

yanıt0
yanıt2
Haber Yorumları128547Ab&:

Veli Ağbaba?

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumları128547Ab&:

Eko 560 milyar ?

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıMustafa Doğan:

bu ülke bir hukuk devleti. suç işleyen cezasını çekecek elbet. yaşasın reis. baro RTE

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Yalaaaa, altından da üstünden de.....

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Güya ekimin sonunda herkes ana parasını alıyordu, fon yatırımcısı mağduriyeti yetmemiş gibi şimdi de borsa yatırımcısı mağdur oldu, neyse vurguncular gönüllü iade ederse ne mutlu size etmezse zaten isimleri devlet sırrı.

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Yorum Beğenme1
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