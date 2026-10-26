Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ürdün ordusu Kerek'te 9 kişinin öldüğü saldırı sonrası Suriye'de hava harekatı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün ordusu, Kerek'teki Hamud Kilisesi cenazesine düzenlenen ve 9 kişinin öldüğü saldırıya misilleme için Suriye'nin güneyindeki 'terör örgütü' hedeflerine hava harekatı düzenledi. 'Hamud' operasyonunda çok sayıda teröristin öldürüldüğü ve yaralandığı açıklandı.

Ürdün ordusunun Kerek'teki kilise saldırısına misilleme kapsamında Suriye'nin güneyindeki "terör örgütü" hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediği bildirildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, savaş uçaklarının "Ürdün Caydırıcılığı - Hamud" adlı operasyonla Suriye'nin güneyindeki "terör yuvalarını ve mevzilerini" vurduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hava harekatının geçen cuma günü Kerek kentindeki Hamud Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin intikamını almak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Eylemi gerçekleştiren teröristlerin, harekatta hedef alınan terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Operasyon sonucunda çok sayıda "teröristin öldürüldüğü ve yaralandığı ayrıca örgüte ait bazı araçların da imha edildiği" aktarıldı.

Ürdün'de 23 Ekim'de Kerek vilayetinin güneyindeki Hamud Kilisesi'ndeki cenazeye katılanları hedef alan silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından ülkede 3 günlük genel yas ilan edilmişti.

Kaynak: AA
İtalya'nın Milano şehrinde askeri araçlar konuşlandırıldı

Avrupa alev alev! Ordu şehre indi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2-0'dan döndüler! Selçuk Şahin'in sevinci geceye damga vurdu

Yaşadığı sevinç maçın önüne geçti!
Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park'ta

Derbiye gelenler arasında o da var!
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır

CHP'den sürpriz çıkışı! "Cumhurbaşkanı adayımız hazır"
İran, Mekke İttifakı ile görüştü: Krizlerden çıkış, dört ülkenin işbirliğiyle mümkün

Türkiye'nin komşusunun ittifaka katılması an meselesi
Hande Yener yeni tarzıyla sahne aldı

Ünlü şarkıcıyı yeni tarzıyla tanımak oldukça zor!
İstanbul Barosu başkan adayının sözleri başına iş açtı! Hakkında soruşturma başlatıldı

Seçim sonrası savcılık devrede! Baro adayının sözleri başına iş açtı
Adana'da iki tırda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi

İki tırda ele geçirildi! Tam 6 ton