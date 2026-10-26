Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinli esirlere gıda kısıtlamasıyla seçimde oy istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlere yönelik gıda kısıtlamalarıyla gurur duyduğunu söyleyerek yarın yapılacak seçimlerde oy istedi. Ben-Gvir, Levia Cezaevi'ndeki esirlerin kek kutlamasının engellendiğini ve hücre hapsine alındıklarını aktardı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlere yönelik gıda kısıtlamalarıyla gurur duyduğunu söyleyerek yarın yapılacak seçimlerde oy istedi.

Ben-Gvir, ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Filistinli esirlere verilen reçel, çikolata ve pide ekmeği gibi yiyeceklerin artık bulunmadığını belirterek, söz konusu yiyecekleri menüden çıkardığı için gurur duyduğunu ifade etti.

Bir başka paylaşımında ise Levia Cezaevi'nde tutulan Filistinli esirlerin, ellerindeki az miktardaki reçel ve ekmeği biriktirerek kek hazırladıklarını ve salı günü kutlama yapmayı planladıklarını ileri süren Ben-Gvir, cezaevi yetkililerinin keki bulduğunu, esirlerin disiplin kuruluna sevk edilerek hücre hapsine alındığını aktardı.

Ben-Gvir, paylaşımında esirlerin kutlama yapmalarının engellendiğini vurgulayarak, seçmenlere kendi partisine oy verme çağrısında bulundu.

Ben-Gvir'in paylaşımları, Filistinli esirlere yönelik kısıtlamaların ve baskı uygulamalarının siyasi propaganda ve seçim kampanyası malzemesi olarak kullanıldığını ortaya koydu.

Kaynak: AA
Sinem Kobal kızı Leyla’yı paylaştı

Ünlü oyuncu Leyla’sını paylaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu

Arda'dan Mourinho'ya olay hareket! Yere düşüyordu
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir

Özel'i küplere bindirecek çağrı: Bunu yaparsa CHP'ye geri dönebilir
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep

3-0'lık yenilgiyi unutamadı! Kerem'den özel talep
Meghan Markle, çocuk istismarıyla suçlanan babasını çocuklarını korumak için hayatından çıkardığını söyledi

Meghan Markle, çocuklarını korumak için babasını hayatından sildi
İstanbul için saat verildi! Hava bir anda soğuyacak, yağmur geliyor

İstanbullular dikkat! Saat verildi, çok şiddetli geliyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Fransa'yı salladı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Böyle bir gol yok! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı

Milyonlarca kişiye kötü haber! Tüm veriler çalındı