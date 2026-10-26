İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinli esirlere gıda kısıtlamasıyla seçimde oy istedi

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlere yönelik gıda kısıtlamalarıyla gurur duyduğunu söyleyerek yarın yapılacak seçimlerde oy istedi.

Ben-Gvir, ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Filistinli esirlere verilen reçel, çikolata ve pide ekmeği gibi yiyeceklerin artık bulunmadığını belirterek, söz konusu yiyecekleri menüden çıkardığı için gurur duyduğunu ifade etti.

Bir başka paylaşımında ise Levia Cezaevi'nde tutulan Filistinli esirlerin, ellerindeki az miktardaki reçel ve ekmeği biriktirerek kek hazırladıklarını ve salı günü kutlama yapmayı planladıklarını ileri süren Ben-Gvir, cezaevi yetkililerinin keki bulduğunu, esirlerin disiplin kuruluna sevk edilerek hücre hapsine alındığını aktardı.

Ben-Gvir, paylaşımında esirlerin kutlama yapmalarının engellendiğini vurgulayarak, seçmenlere kendi partisine oy verme çağrısında bulundu.

Ben-Gvir'in paylaşımları, Filistinli esirlere yönelik kısıtlamaların ve baskı uygulamalarının siyasi propaganda ve seçim kampanyası malzemesi olarak kullanıldığını ortaya koydu.

Kaynak: AA