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Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu

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Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu Haber Videosunu İzle
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
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Esenyurt’ta bir binaya girip zilleri çalarak boş daireyi tespit eden iki kadın şüpheliden biri gözcülük yaparken diğeri kapıyı saniyeler içinde açtı; binadan gelen sesler üzerine panikleyen hırsızlar hızla kaçtı.

İstanbul Esenyurt’ta bir binaya giren iki kadın şüpheli, dairelerin zillerini tek tek çalarak içeride kimsenin olmadığını tespit ettikleri evi hedef aldı. Hırsızlık amacıyla hareket eden şüphelilerin saniyeler içinde kapıyı açarak içeri girdiği anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

ZİLİ ÇALIP BOŞ DAİREYİ TESPİT ETTİLER

Gündüz saatlerinde binaya giren iki kadın, dairelerin zillerini çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Ziline bastıkları daireden yanıt alamayan şüpheliler, ev sahibinin olmadığını kesinleştirdikten sonra harekete geçti.

BİRİ GÖZCÜLÜK YAPTI, DİĞERİ SANİYELER İÇİNDE İÇERİ GİRDİ

Şüphelilerden biri binada gözcülük yaparken, diğeri ise özel bir yöntemle dairenin kapısını saniyeler içinde açarak içeri sızdı. Tam soygunu gerçekleştirecekleri sırada binadan gelen sesler üzerine paniğe kapılan iki kadın şüpheli, hiçbir şey alamadan hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Karagoz:

yakalananlara naptınız kı.? belki bunları da defalarca yakaladınız.. hey iyiye gidemeyen ülkem heyyyy

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Haber YorumlarıBARBAROS:

İçerde kelli felli bir adam olacak bunları içeri alacak..............:))

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

İçlerine tükürecek sonra????

yanıt2
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Haber YorumlarıFatih AVŞAR:

Ev sahibi alacak ikisini içeri... Saatlerce.. hiç bir şeyde yapamazlar. Bak bakalım bı daha yapıyorlar mı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıabbas dursun:

ülke o kadar bozulmuşki o kadar bozulmuşki hatta ben bu bozukluğun cumhuriyet kurulduğundan beri olduğunu düşünüyorum batı bu interneti çıkardıki lan hödükler siz bağırıyonuz yok biz şuyuz biz türküz biz kürdüz biz buyuz alın gerçek yüzünüzü ve kurucunuzun ve saz ekibinin sizi nasıl bir canavar topluma çevirdiğini görün dedi ?????? olay kısaca budur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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