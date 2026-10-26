Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu

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İstanbul Esenyurt’ta bir binaya giren iki kadın şüpheli, dairelerin zillerini tek tek çalarak içeride kimsenin olmadığını tespit ettikleri evi hedef aldı. Hırsızlık amacıyla hareket eden şüphelilerin saniyeler içinde kapıyı açarak içeri girdiği anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

ZİLİ ÇALIP BOŞ DAİREYİ TESPİT ETTİLER

Gündüz saatlerinde binaya giren iki kadın, dairelerin zillerini çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Ziline bastıkları daireden yanıt alamayan şüpheliler, ev sahibinin olmadığını kesinleştirdikten sonra harekete geçti.

BİRİ GÖZCÜLÜK YAPTI, DİĞERİ SANİYELER İÇİNDE İÇERİ GİRDİ

Şüphelilerden biri binada gözcülük yaparken, diğeri ise özel bir yöntemle dairenin kapısını saniyeler içinde açarak içeri sızdı. Tam soygunu gerçekleştirecekleri sırada binadan gelen sesler üzerine paniğe kapılan iki kadın şüpheli, hiçbir şey alamadan hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.