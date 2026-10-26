Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu

Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt’ta bir binaya girip zilleri çalarak boş daireyi tespit eden iki kadın şüpheliden biri gözcülük yaparken diğeri kapıyı saniyeler içinde açtı; binadan gelen sesler üzerine panikleyen hırsızlar hızla kaçtı.
İstanbul Esenyurt’ta bir binaya giren iki kadın şüpheli, dairelerin zillerini tek tek çalarak içeride kimsenin olmadığını tespit ettikleri evi hedef aldı. Hırsızlık amacıyla hareket eden şüphelilerin saniyeler içinde kapıyı açarak içeri girdiği anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.
ZİLİ ÇALIP BOŞ DAİREYİ TESPİT ETTİLER
Gündüz saatlerinde binaya giren iki kadın, dairelerin zillerini çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Ziline bastıkları daireden yanıt alamayan şüpheliler, ev sahibinin olmadığını kesinleştirdikten sonra harekete geçti.
BİRİ GÖZCÜLÜK YAPTI, DİĞERİ SANİYELER İÇİNDE İÇERİ GİRDİ
Şüphelilerden biri binada gözcülük yaparken, diğeri ise özel bir yöntemle dairenin kapısını saniyeler içinde açarak içeri sızdı. Tam soygunu gerçekleştirecekleri sırada binadan gelen sesler üzerine paniğe kapılan iki kadın şüpheli, hiçbir şey alamadan hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.