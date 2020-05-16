16 Mayıs Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler oalcak.

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde: İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 16.05.2020 09:00 - 16.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GELİBOLU, LEYLA, RAHLE, YENER, İLBEY, ŞİRİNDERE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2455560)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 16.05.2020 09:00 - 16.05.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ARICI, EROĞLU, FATİH, KÖPRÜ, LEMAN, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, VEZİRHAN, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, İNTİZAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468395) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468395)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 16.05.2020 09:00 - 16.05.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, YILDIZLAR, YUNUS EMRE, ÇAVUŞLU, İNAYET sk/ ATATÜRK mah AKMİNARE, BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, BEŞİKÇİ, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, OKUMUŞ, RAHLE, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, İLBEY, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞİRİNDERE sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah DEMİRÖZ sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2468070) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468070)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 16.05.2020 13:00 - 16.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ADAŞ, AHENK, ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, BARIŞCAN, BAĞIŞ, BAŞÖZ, BEDRİYE, BELEDİYE, BERKAY, BİLKAN, BİRTAN, CANSOY, CİHANER, DAL, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DEMİRCİ, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ERBATUR, ERGÜN, ERSEVEN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESTERGON, FATİH, FECİR, FİLİKA, GENÇ OSMAN, GÜZEL, GÜÇ, KADIOĞLU, KARAMAN, KARATAY, KÖPRÜLÜ, MÜDEBBİR, MÜLK, NAMAZGAH, NAZENİN, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SEFER, SELMAN, SEMİH, SUNGUR, TAHTAKALE, TEPEÖREN, TOROS, TÜRKER, YENİBAYIR, YILDIZTEPE, ZÜLAL, ÖNCÜ, ÖZHAN, ÖZTUNA, İNCE, ŞAHİKA sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah MİLLİ EGEMENLİK sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah CİHANGÜL, ERDEMİR, OSMANGAZİ, PAK, SİMA, ÜRGÜP sk/ NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT sk/ İSLAMBEY mah ATASOY, DUATEPE, ERSAN, ESAT, FATİH, FUNDA, GAFFAR, GÜLCÜ, HÜKÜMET, KARAGÜL, KÜHEYLAN, MECİDİYE, NEZİH, YILDIRIM BEYAZIT, İRADE sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah LEYLAK sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1145. sk/ KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2468839) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468839)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 16.05.2020 11:00 - 16.05.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah BAYBORA, EGEMEN, GÜNTEKİN, NASRETTİN HOCA, NİLAY, SEYİT ONBAŞI, UYGURALP sk/ TAŞOLUK mah AKDENİZ, AYAZMA, BAHRİ, BERGÜZİN, BEYAZ LEYLAK, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, DEMET, DEĞİRMEN ARKASI, EGEMEN, EMEL, FARABİ, FİGEN, GÖNÜL, GÜNBATIMI, HATEM, KANYON, KAR, KARA ZAMBAK, KASEM, KAYNAK BAŞI, KAYRA, KEMAL, KENT, KIZILIRMAK, NERGİS, ONURLU, ORÇUN, PAPATYA, PINAR, RUMELİ, SAZLIK, SEVECEN, SÜMEYYE, YAVUZCAN, YENİSU, YEŞİL PAZAR, ZENGİN, ÇAĞ, ÜNSAL, İNCİ, İSLAM, İSTANBUL, ŞENYURT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468398) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468398)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 16.05.2020 13:00 - 16.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, AYSUNAY, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, GÜLAÇTI, GÜLCAN, KEMALİYE, KOZLUK, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468404) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468404)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 16.05.2020 09:00 - 16.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah KEBAN sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞTUĞ, MESİRE, ÖZYILDIRIM sk/ ÇİLİNGİR mah ANIT, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNA, GÜRLÜKDERE, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, NURMELEK, ORKUN, SABAH, SÖNMEZ, TEPEKÖY, TURAN, TÜRKBEYİ, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YERDEMİR, ZORBEY, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2468209) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 16.05.2020 13:00 - 16.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ELMA, GÖK, KIZILCIK, ORMANLI, UYGUN sk/ MERKEZ mah DEMİR sk bölgesinde, Deplase Çalışması (2467697) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 16.05.2020 09:00 - 16.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, DEĞİRMENBAHÇE, KAVAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2461850) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 16.05.2020 05:00 - 16.05.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah ASMALI SAKIZ, BANYOLAR, EBUZİYA, KARTOPU, KENNEDY, MUHTAR HALİT KRAL, SAKIZLI YALI, İSKELE sk/ SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ, KÜÇÜK YALI, MUHARRİR AHMET RASİM, REVNAKLI, RÜYA, YETİM KIZ, İSKELE, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk/ YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk/ bölgesinde, Yatırım Çalışması (2468938) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468938)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 16.05.2020 13:00 - 16.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah BESTEKAR OSMAN NİHAT AKIN, SERBESTİ, YEŞİLKÖY İSTANBUL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2470825) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 16.05.2020 05:00 - 16.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 50. YIL, 10 YIL, MERCEDES, ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2469853) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 16.05.2020 14:00 - 16.05.2020 15:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ŞAİR BAKİ sk/ TERAZİDERE mah 60. YIL, AKPINAR, ASUDE, AYDIN, BAKİ, ELA, ESENLER, FİDAN, FİLİZ, KIRIM, MANASTIR, MELEK, NERGİS, SULTAN, TAŞ, ZÜMRÜT, ÇAMLIK, ŞEYH ŞAMİL, ŞİMŞEK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2463309) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2463309)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 16.05.2020 09:00 - 16.05.2020 10:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah FERHATPAŞA sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, FERHATPAŞA , RAMİ KIŞLA, TİKVEŞLİ sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah ORDU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2465386) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2465386)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 16.05.2020 12:00 - 16.05.2020 13:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİ FUAT BAŞGİL, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KALENDER, KOÇ, MİLLET, OKUMUŞ, YALVAÇ, YALÇIN, ZAFER, ÇAM, ÇANAKKALE, ÇANDARLI, ÇARDAK, ÇARŞAMBA, İKİZLER sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2463311) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 16.05.2020 16:00 - 16.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE, İNÖNÜ sk/ DEREAĞZI mah ARAF, ASMA, ASU, CAMİ, CEVHER, GÜLHATMİ, KARACAOĞLAN, KÜRE, PEHLİVAN, SAHİLYOLU, ÇİÇEK, İNÖNÜ, ŞAHİN sk/ GÜRPINAR mah AHMET HAŞİM, ALPEREN, CAMİ, CİVA, DEMİRCİ, ESEN, ETHEM AĞA, FIRIN, GÖRGÜ, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, SAHİLYOLU, TAHİR AĞA, TÜMSEK, YAŞAR, ZARİF, ÜNLÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2464464) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 16.05.2020 15:00 - 16.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah BİLLUR, GALATA HIRDAVATÇILAR, ÖMERAĞA sk/ BEREKETZADE mah BANKALAR, HOROZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2467570) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2467570)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 16.05.2020 15:00 - 16.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, ONUR, PAZAR İÇİ ÇIKMAZI sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYDINCIK, FINDIK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2470944) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 16.05.2020 15:00 - 16.05.2020 17:20 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah SERDAR sk/ HÜRRİYET mah ABACI, AHMET MİTHAT, AKKOYUN, AKKUŞ, AKYAR, AKÇAY, ALAZ, ALTINÖZÜ, AMBARLAR, AMBER, ASİLLER, ATATÜRK 2, AYDEDE, AYDOĞAN, BAHADIRHAN, BAŞAK 2, BERAAT, BİRUNİ, DARBOĞAZ, ERENLER, ERTUĞRULGAZİ 1, ESATPAŞA, ETHEMPAŞA, EVLİYA, EVRİM, EĞİTİM, FETHİPAŞA, GÜL, GÜVERCİN, GÜVERCİNLER ÇIKMAZI, HANIMAĞA, HAVUZ, HEKİMOĞLU, KARABAĞ, KAVAK, KEKLİK, KÖKNAR, KÜÇÜK, MEHTAP 3, OKUL 2 ÇIKMAZI, OKUMUŞTUR, OLGUN 1, ORTANCA 2, REÇİNE, RÜZGARLI, SAKA 2, SAKİNE, SERHAT, SEVCAN, SEVİLAY, SIĞIRCIK, SOFULAR, SOKULLUPAŞA, SOMUNCU, SOYBAŞI, SOĞANLIK, SOĞUKÇEŞME, SUKUNET, SULTAN, SUNA, SUYOLU, SÜMER, SÜNGER, SİCİM, TAN, VAKIF, ZAMBAK 3, ÇAKILTAŞI, ÇOLPAN, ŞEHİT, ŞİRİN sk/ ULUS mah TAVŞAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2469141) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 16.05.2020 04:30 - 16.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 561., 597., 598., 599., LİMNİ, MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2462788) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2462788)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 16.05.2020 05:00 - 16.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah TONGUÇ BABA sk/ ZAFER mah 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ, RIFAT ILGAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2467181) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2467181)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 16.05.2020 15:00 - 16.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1343., 1517., 1518., 1519., 1520., 1522., 1523., 1524., 1525., 1526., 1528., 1530., 1534., 1535., 1537., 1538., 1542., 1543., 1549., 1551., 1606., ERZURUM KONGRE sk/ TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk/ ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk bölgesinde, Deplase Çalışması (2468967) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468967)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 16.05.2020 10:00 - 16.05.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah AHU, AKDENİZ, ALİ RIZA BEY, AYÇA, BELEN, EFE, EZGİ, GAZİ, GİRDAP, HAVZA, KALKAN, KILIÇ, PAMİRA, PIRIL, RÜYA, SAHRA, SEMA, YOSUN, ÇAĞLA, ÇAĞLAYAN sk/ OSMANGAZİ mah 2607. sk/ ŞEHİTLER mah 2673., BOSTAN, BURCU, DIŞBUDAK, GAZİ, KAVAK, KÖROĞLU, NİSA, SELVİ, SIĞLA, ÇAM sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 16.05.2020 10:30 - 16.05.2020 11:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah 1.OTAKÇILAR MESCİDİ ÇIKMAZI, 1.OTAKÇILAR ÇIKMAZI, 3.ÇIRÇIR, BOSTAN, CEBECİBAŞI, GÜLDALI, KIRIMİ ÇEŞME, MEŞATLIK, MUHTAR ASIM NURYÜZ, MUTLUGÜL, MÜEZZİN MEHMETBEY, NAMAZGAH, OTAKÇILAR, OTAKÇILAR MESCİDİ, SAVAKLAR, YENİ KÜŞAT sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2463313) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2463313)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 16.05.2020 06:00 - 16.05.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468990) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468990)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 16.05.2020 05:00 - 16.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, 1.BAŞAK, 1.BUĞDAY, 1.EKİN, 1.GÜRGEN ÇIKMAZI, 1.SEVGİ, ATLI SPOR, BEYZA, ESKİ İSTANBUL YOLU, FİLİZ MEVKİİ, GÖLBAŞI YOLU, HARMANLAR, HASAT, HIZIR, KORUYOLU, LALEBAYIRI YOLU, MERMER ÇEŞME YOLU, ORMANTEPE YOLU, RANA, SIRÇA, SİPAHİ, UZUNKEMER BULVARI, ZERRİN, ÇOBANYILDIZI YOLU, ÜÇEVLER sk/ MİMAR SİNAN mah YILDIZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468988) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468988)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 16.05.2020 05:30 - 16.05.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, 1.BAŞAK, 1.BUĞDAY, 1.EKİN, 1.GÜRGEN ÇIKMAZI, 1.SEVGİ, ATLI SPOR, BEYZA, ESKİ İSTANBUL YOLU, FİLİZ MEVKİİ, GÖLBAŞI YOLU, HASAT, HIZIR, KORUYOLU, LALEBAYIRI YOLU, MERMER ÇEŞME YOLU, ORMANTEPE YOLU, RANA, SIRÇA, SİPAHİ, UZUNKEMER BULVARI, ZERRİN, ÜÇEVLER sk/ MİMAR SİNAN mah YILDIZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468989) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468989)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 16.05.2020 10:00 - 16.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2469896) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 16.05.2020 15:00 - 16.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah MANYASİZADE sk/ BALAT mah ATGEÇMEZ, CEBECİBAŞI MESCİDİ, FENER YAĞHANE, FETHİYE, FETHİYE CAMİİ AVLUSU ÇIKMAZI, FETHİYE MEDRESESİ, FETİH, GÖK ÇIKMAZI, KARADAVUT, KİREMİT, MANYASİZADE, MANYASİZADE ÇIKMAZI, MERCİMEK, MESNEVİHANE, MURAT MOLLA, MURAT MOLLA ÇIKMAZI, NAKKAŞ HAYDAR, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ, İMAM ÖMER, İSMAİLAĞA, İSMAİLAĞA 1. ÇIKMAZI, İSMAİLAĞA 2. ÇIKMAZI, İSMAİLAĞA 3. ÇIKMAZI, ŞAİR NİYAZİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2467059) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 16.05.2020 09:00 - 16.05.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/1., 547/2., 559., KADİR AKDOĞAN sk/ KAZIM KARABEKİR mah 813/1., 827., HEKİMSUYU sk/ YENİ MAHALLE mah 547/1., 601., 602., GALERİ, HEKİMSUYU, KADİR AKDOĞAN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2463258) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 16.05.2020 15:00 - 16.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ARKIN, CÖMERTTÜRK, GAZİ OSMAN PAŞA, MERTER, MUALLİM NACİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, ULUBATLI HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZİYA PAŞA sk/ SANAYİ mah ERGENEKON, ESNAF, GAZİ OSMAN PAŞA, NEŞELİ, SİNAN PAŞA, TİRYAKİ HASAN PAŞA, VALİ, YEŞİLYURT, YILDIRAN, ÇAĞLAYAN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2468136) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 16.05.2020 10:00 - 16.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AKDERE, AKKUŞ, ARKA, ATALAR, AYDIN, BAYSAL, BEKTAŞ, DEREİÇİ, DERVİŞ, DURU, DİKMEN, DİNÇER, FEDA, GÜRHAN, HARMAN, HAYRAT, HOROZ, HÜNKAR, ITIR, KARAHAN, KASIR, KAVAKLI, KERİM, KUDRETLİ, MEKİK, MESCİT, METE, OLTU, SAMET, SANTRAL, SEVDA, SILA, SÖNMEZ, SÜSLÜ ÇIKMAZI, SİVAS, TALATPAŞA, İSTİNYE, ŞEHİT UĞUR ADA sk/ ŞİRİNTEPE mah ADEM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2469895) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2469895)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 16.05.2020 15:00 - 16.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALTUĞ, ARI, BEDİR, BİRSEN, DİYAR, HEYBETLİ, LEYLAK, SEZGİN, ÇAM, ÖZELLER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2470945) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2470945)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 16.05.2020 17:00 - 16.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ALAGÖZ, AYDOĞAN, GÜLYAZI, HİCRET, NURSİMA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2470082) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2470082)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 16.05.2020 17:00 - 16.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AYDOĞAN, EKİN, ERTAN, GÜLBAŞAK, SONGÜL, ÇELEBİ, ÖZTEKİN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2470080) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2470080)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 16.05.2020 17:00 - 16.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ANKA, AYDOĞAN, BERHUDAR, BEYÖZÜ, GÜLBULDU, GÜNTEPE, MİLLET, TUNALI, ULAŞ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2470081) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 16.05.2020 05:00 - 16.05.2020 10:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah YEŞİLOVA YAN YOLU sk/ YEŞİLOVA mah 1.SİTE, 1.TİMURLENK, 1.ZEYNEP, 1012., 2.SÜLÜN, 2.ÇAKIR, 3.FATİH, 3.ZÜMRÜT, 4.BARBAROS, 5.ORTA, 7.LALE, CİDDİ, GAZİ OSMAN PAŞA, YAVUZ SELİM, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZUHAL, ŞIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463802) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2463802)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 16.05.2020 05:00 - 16.05.2020 10:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah YEŞİLOVA YAN YOLU sk/ YEŞİLOVA mah 1.SİTE, 1.TİMURLENK, 1.ZEYNEP, 1012., 2.SÜLÜN, 2.ÇAKIR, 3.FATİH, 3.ZÜMRÜT, 4.BARBAROS, 5.ORTA, 7.LALE, CİDDİ, GAZİ OSMAN PAŞA, YAVUZ SELİM, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZUHAL, ŞIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2462936) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2462936)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 16.05.2020 05:00 - 16.05.2020 10:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah YENİYOL sk/ GÜLTEPE mah 1.ALAGEYİK, 1.SEREN, 1009., 2.CAMİ, BAĞLAR, BELLİ, MOR, SALİHLİ, ZÜMRÜT, ŞEHİT MAHMUT ERGÜL, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2462937) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2462937)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 16.05.2020 09:00 - 16.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEPE, BOZTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, YEŞİLTEPE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 16.05.2020 10:00 - 16.05.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHÇEKÖY, DİNDAR, GÜLBAĞLAR, MURAT PAŞA ÇIKMAZI, SIR, ÇAKIRCI ÇIKMAZI, ÖZFIRAT ÇIKMAZI sk/ PTT EVLERİ mah BAHÇEKÖY, BEGÜM ÇIKMAZI, ZERDALİ ÇIKMAZI sk/ ÇAYIRBAŞI mah ASYA ÇIKMAZI, ATATÜRK OKULU, BAHÇEKÖY, BAKİ ÇIKMAZI, CAMİİ ŞERİF, EKBİÇ, MEZARLIK ARKASI, PALA, SIRMACILAR., SIRMAÇ, TESTİCİLER, ÇAYIR MEZARLIK, ÇAYIRBAŞI, ÇAYIRBAŞI BİLİNMEYEN, ÇEŞMELER, ÇÖMLEKÇİ, ÖZFİLİZ, ÖZKAN. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2463276) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2463276)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 16.05.2020 05:00 - 16.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah AYÇA, BÜYÜKKAVAK, DALYAN BURNU, FINDIKLI GEÇİT, KAYAALAN, KÜÇÜKKAVAK, NERGİZ, PÜRENLİ, UYUM, ÇAĞLAYANKAYA, ÇUKUR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2464407) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2464407)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 16.05.2020 07:00 - 16.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah GÜNDÜLER sk/ ZEKERİYAKÖY mah ARIKÖY SÖĞÜT , ARIKÖY-DEFNE , ARIKÖY-ERGUVAN , ARIKÖY-IHLAMUR., ARIKÖY-KARANFİL , ARIKÖY-KARDELEN., ARIKÖY-NİLÜFER., ARIKÖY-ORKİDE., ARIKÖY-SAZLIDERE, ARIKÖY-SELVİ, ARIKÖY-ÇINAR., SAZLIDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2468905) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 16.05.2020 09:30 - 16.05.2020 15:30 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- ÇAYIRDERE mah CENNET, SEYFETTİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2464940)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 16.05.2020 16:30 - 16.05.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2469062) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2469062)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 16.05.2020 05:00 - 16.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3003., 3006., 3024., 3035., 3036., 3037., 3039., 3040., 3041., 3042., 3043., 3050., 3051., 3053., 3054., 3056., 3061., ADNAN MENDERES, ELMASLI, HÜRMET, KENAR, YENİ MAHALLE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2469131) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 16.05.2020 16:00 - 16.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah HACI EMİN EFENDİ, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, POYRACIK, PROF. DR. ORHAN ERSEK, ŞAKAYIK sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2469921) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 16.05.2020 12:00 - 16.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah CEBECİ sk/ ESENTEPE mah 2984., 2985., 2986., 2987., 2988., 2989. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2468830) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468830)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 16.05.2020 09:00 - 16.05.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2987., 2988., 2989. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2468823) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 16.05.2020 09:00 - 16.05.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah PROF. DR. AZİZ ERGİN, YENİ KARAKOL, ÇAYIR, ÇİMEN 1, ÇİMEN 2, ÇİMEN 3 sk/ ÇIRPICI mah 299., PROF. DR. AZİZ ERGİN, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, TAŞOCAĞI (G/2), ÇAYIR, ÇINAR, ÇINAR 1, ÇINAR 12, ÇINAR 3, ÇINAR 7 sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2469130) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2469130)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 16.05.2020 11:00 - 16.05.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 1. BAĞ YOLU, 2. BAĞ YOLU, 3. ÇEŞME, 74/2., 75/1. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2469171) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2469171)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 16.05.2020 15:00 - 16.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 52/11., G/1., ŞEHİT ER CENGİZ IŞIK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2470833) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.